殺破狼周運勢／白羊當心金錢損失 雙魚分手機率提升

白羊座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的土星與木星相位良好，某些團體對你發出的活動邀約，不妨考慮出席，可認識到新的人脈，當遇到一些困難，或是有想發展的事情時會因此遇到貴人伸手援助。

感情運方面，太陽進入感情宮位，與曖昧對象的關係明朗化，主動表白示好，會獲得意想不到的結果。感情穩定的白羊座，這段時間雙方因為忙碌，能約會見面的時間不多，會計畫與對方同居在一起生活。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到夥伴宮位的水星影響，同時工作宮位的太陽受到滿月影響，職場流言蜚語太多，對目前所待的產業感到失望，此時會萌生辭職的想法，或是想休一陣子長假。

金錢運方面，在財務宮位的金星受到天王星影響，最近要當心掉錢包或是值錢的物品，信用資料因此外洩，導致金錢損失。有投資習慣的白羊座，投資標的突然崩盤，套牢在高點，

金牛座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的土星與木星相位良好，同時太陽進入工作宮位，受到高層力挺，在職場所受的委屈可以獲得一個公道。某些金牛座在職場表現優異，會被提拔為主管職，這也意味著將來肩負的責任更重，生活越來越忙。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的金星受到命宮的天王星影響，同時在戀愛宮位的太陽受到滿月的能量影響，會覺得自己與對方沒有未來可言，而提出分手，此時也要當心有人想介入雙方的情感之中，使得戀情出現危機。

健康運方面，太陽進入健康宮位，與火星、水星同宮，工作有過勞的傾向，注意心血管方面的問題，當心血光之災，發生意外傷害的機率較高。此時容易受到病毒感染，呼吸系統發炎。

人際關係方面，滿月發生在人際關係宮位，與某個朋友或同事的情緒不佳，嚴重干擾到你的生活，可能會暫時把對方封鎖掉。某些金牛座則是與朋友鬧彆扭，雙方撕破臉。甚至因此退出某個社群團體，清理掉一些朋友。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，太陽進入戀愛宮位與火星合相，與曖昧對象容易擦槍走火，以肉體關係確認彼此的感覺，不過由於同在戀愛宮位的水星受到冥王星影響，一旦決定交往後，會發現對方佔有慾蠻強的。

工作運方面，滿月發生在志業宮位，同時在工作宮位的金星受到天王星影響，會被看似有前景的單位挖角，在十分倉促的時間內閃電請辭跳槽，不過新的工作領域並不穩定，最好能留一條後路給自己有後悔的機會。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到子女宮位的水星影響，有生育小孩或是養寵物的雙子座，孩子的身體狀況不佳，會額外花費許多醫療相關費用。單身的雙子座則會把錢花在娛樂、動漫、追星這類的事物上。

健康運方面，在健康宮位的金星受到精神宮位的天王星影響，最近總是很淺眠，或是常作一些奇怪的夢，每天精神欠佳，懶洋洋發睏。此時也要注意喉嚨保養，容易發炎或失聲。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的土星與木星相位良好，家族會分配一些資產在你名下，不過許多金錢在帳面上看得到，實質上卻用不上。有投資習慣的巨蟹座，目前的投資標的賺得不多，長線經營為佳。

學業運方面，滿月發生在學業宮位，會遇到非常優秀又認真的指導老師或教授，決定好未來學業方向與報告的題目，心中踏實愉快。某些巨蟹座會參加專業領域的座談活動，獲得最新的資訊與知識。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的金星受到天王星影響，可能會被意想不到的人告白，但你或對方已經有穩定的關係。單身的巨蟹座，則會被親戚好友或家人拉去相親。

工作運方面，在面試宮位的太陽受到滿月影響，正在等待面試結果的巨蟹座，雖然獲得錄取通知，但對方開的條件不太理想，你會在此時決定放棄。在工作領域上已經穩定的巨蟹座，案件雖然簽約了，雙方的合作條款卻不太對等。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的木星與土星相位良好，目前正在籌劃婚期，兩人會需要共同商量很多重要的事情。單身的獅子座，會遇到讓自己很想穩定下來的對象，目前正想盡辦法讓對方把注意力放在自己身上。

金錢運方面，滿月發生在財務宮位，某筆分期付款的帳單終於在此時付清，經濟壓力會輕鬆不少。有投資習慣的獅子座，投資標的可獲利了結，手上因此多了不少現金可運用。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到溝通宮位的水星影響，在職場容易被流言蜚語中傷，使你在業界評價受影響。太陽此時也進入溝通宮位，許多獅子座會選擇正面反擊。

家宅運方面，在家宅宮位的金星受到天王星影響，因為遭到一些事件影響，必須暫時離家住在外頭一陣子，生活條件不是太方便，沒辦法出門，工作也必須用筆電遠端處理。

處女座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的木星與土星相位良好，在職場上的地位受到倚重，很多重要的任務都交由你處理。某些處女座會在這段時間暫時代理主管職，甚至因此獲得升遷機會。

旅遊運方面，金星在旅遊宮位行進，臨時需要到外地出差一趟，差旅待遇極佳，食宿十分高級。然而金星受到天王星影響，外出要處理的問題十分棘手，甚至會受困在當地一段時日。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在感情宮位，並與海王星合相，佳節期間與喜歡的人容易鬧彆扭，對方的某些行為使你失望。某些處女座對於目前的情感關係已經無法忍受，選擇在此時分手。

金錢運方面，太陽進入金錢宮位，同在金錢宮位的水星受到子女宮位的冥王星影響，有生育小孩或是養寵物的處女座，會需要花很多金錢在孩子身上，每個月的生活預算超支，必須挖東牆補西牆穩定經濟狀況。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的土星、木星相位良好，與喜歡的人有同居或是論及婚嫁的計畫，甚至是奉子成婚。某些天秤座會在此時收養寵物，生活中多了可愛的小生命需要照顧。

工作運方面，滿月發生在工作宮位，與海王星呈現合相，某個任務或職務在此時完成，功成身退，中間發生過各種不愉快的陰霾，都在此時煙消雲散。某些天秤座暫代主管職務，終於可以卸任，回到原來的工作崗位。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的天王星受到金星影響，會分期付款購買某種昂貴的物品，每個月的支出增加。有投資習慣的天秤座，千萬不要炒短線，容易在一夕之間負債累累。

健康運方面，太陽進入命宮，與火星、水星齊聚，當心血光之災，容易發生意外傷害，突然罹患急性疾病的機率也較高，注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸的狀況不要大意。並要留意病毒感染，引發呼吸系統的問題。

天蠍座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的土星、木星相位良好，生病的家人身體逐漸康復，已不需要擔憂。某些天蠍座會在此時買賣房子、搬家，會找到理想的物件，然而水星即將逆行，這段時間最好稍安勿躁，別急著斡旋與簽約。

人際關係方面，金星在人際關係宮位行進，人緣極佳，會被許多人讚美，收到許多禮物。但由於金星受到天王星的影響，某些天蠍座會被初次見面的對象表示好感，有些受寵若驚。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在戀愛宮位，同時在感情宮位的天王星受到命宮的金星影響，莫名其妙被戀愛對象分手，經過調查才發現對方早就有新歡了。某些天蠍座會被有好感的人告白，但你或對方已經有穩定對象了。

工作運方面，在面試宮位的冥王星受到金星影響，雖然收到了錄取通知，但你會發現對方給予的薪資待遇比預期少很多，使你決定放棄這個機會。工作穩定的天蠍座，在職場說話太直接，容易被小人暗算，這段時間需謹言慎行。

射手座：

整體運勢

學習運方面，在學習宮位的木星與土星相位良好，雖然會遇到嚴格的老師，但也會因為受到紮實的指導，而把重要的科目學好。某些射手座這段時間面臨重要的考試，壓力雖然大，但可以獲得優異的成績。

溝通運方面，在溝通宮位的木星與土星相位良好，在關鍵時期，你的一句話會決定事件的走向，使得事情大翻盤。某些射手座則是常常被指派與客戶溝通，總是很順利就能簽約。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的天王星受到金星影響，職場上有許多層出不窮的紛爭，開始對這樣的工作生態感到厭倦，很想辭掉工作，或是休一個長假，調整身心靈的健康。

感情運方面，金星在秘密宮位行進，受到天王星影響，在職場的秘密戀情曝光，對你在工作上會造成一些困擾，必須盡可能低調處理。某些射手座會遇到心目中的天菜，目前只敢偷偷觀察對方，不敢採取行動追求。

摩羯座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的土星與木星相位良好，因為職務升等，薪資也有所調整，收益變多，經濟狀況會比過去寬裕。某些摩羯座則是因為外食機會減少許多，每個月節省下來很多錢。

面試運方面，滿月發生在面試、考試宮位，面試新工作會在此時收到錄取通知，進入大型組織工作。參加國家考試或需要通過某些認證資格的摩羯座，會獲得滿意的成績，跨過門檻，取得重要的資格。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽進入志業宮位，與火星、水星同宮，水星又即將要退行，儘管在職場的地位提升，但業務內容繁雜，有許多事務交接不順，其實並不是很想接下這個爛攤子。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星受到金星影響，會被意想不到的對象告白，或是追求，但你或對方已經有穩定伴侶。某些摩羯座則是陷入社會主流價值觀不能接受的戀情中，週遭的人都反對這段戀情。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，滿月發生在金錢宮位，與海王星合相，某筆分期付款的帳單已經繳清，經濟狀況恢復寬裕，又會開始衝動性消費，逛街看到新奇的商品時容易被吸引，花錢花得很快樂。

工作運方面，金星在志業宮位行進，同時在命宮的木星與土星相位良好，會執行一個光鮮亮麗的任務，或是進入一個人人稱羨的工作領域，不過常常需要到外地出差、外派，能待在家中的時間不多。

本週須注意的部分

遠行運方面，太陽進入遠行宮位，與水星、火星同宮，最近需要到外地出差一趟，容易因為一些問題受困在當地。某些水瓶座常需要與海外人士交流，感覺溝通不良，語言需要精進。

感情運方面，在心靈宮位的冥王星受到水星影響，無法與遠距戀愛的情人見面，對於這段關係有些躊躇，不知該不該放手。某些水瓶座會陷入師生戀情中，但感覺自己似乎被情緒勒索。

雙魚座：

整體運勢

遠行運方面，金星在遠行宮位行進，臨時決定一個遠行旅程，食宿都十分高級，不過由於決定得太匆促，很多貼身的行李都沒來得及帶。某些雙魚座則是會參加與海外人士交流的活動，語言完全不通，但可以吃到許多美食。

學業運方面，金星在學業宮位行進，會代表學校或是學習的團體對外參加競賽，不過由於金星受到天王星影響，準備的時間有些匆促，獲得好成績時會感到有些意外。

本週須注意的部分

感情運方面，滿月發生在命宮，與海王星呈現合相，與另一半都處在情緒起伏較劇烈的狀況，常常為了小事而爭執，此時分手的機率很大，情緒管理要謹慎。某些雙魚座的心理常呈現莫名焦慮與憂鬱的狀況，當心罹患心理疾病。

金錢運方面，太陽、火星、水星齊聚財務宮位，水星相位不良，又呈現即將退行的停滯狀態，因為許多不可抗力之事件，收益遲遲無法進帳，預期之外的花費又太多，許多人情債要還，經濟壓力非常大，甚至需要舉債度日。

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