快訊

路易莎也要掛牌了！本周五登錄興櫃 估每股118元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外在冷其實「內心善解人意」TOP5星座 第1名有超強靈敏度

聯合新聞網 / 安妞‧星座
圖／pakutaso
圖／pakutaso

您是否有過不被理解的時候呢？事情做到天荒地老，身體累到腰酸背痛，卻被嫌到口沫橫飛、一文不值，簡直用捶心肝來形容自己的無奈，難道都沒人有同理心嗎？事實的確不該這樣，幸好12星座當中，還是有人站出來力挺各位的辛勞。我們就來看看前五名是誰，這麼的善解人意吧！

第五名：摩羯座

摩羯座屬於外冷內熱的類型，外在表現比較內斂，不太表達出內在的感受給他人知道，但是內在的心思敏感與細膩，卻還是很強烈的，會去察覺到別人的內心層面，觀察到別人辛苦的一面，進而默默的為他人付出。尤其面對家人與最在乎的人，這是摩羯最重要的部分，能用心體會並付出給予家人，即便是默默的付出，也能表現出關愛之情。

第四名：處女座

處女座比任何人都在乎完美，同時做事也很細心，凡事都以觀察入微來形容，而且不止生活上的綠豆芝麻小事，也包括別人心裡龐大的內在壓力，都會想辦法來解決。此外也善於開導別人並給予方向，正因為如此，處女座關心別人，體貼他人，善解人意的表現，大部分的身邊人都可感受到，加上處女座本身也很注重個人修養，言行舉止、說話談吐，內外表現都很受人讚賞。

第三名：巨蟹座

巨蟹座溫柔似水，包容心很強，同時心思細膩到有敏感特質，一個小小眼神，好似已經意會出他人的想法，而且會以母親關心小孩的心態來關懷別人。巨蟹座也擅長站在對方的角度來看待事情，偶而會有雞婆的個性，雖不至於是好管閒事，但也算是和平主義者，總是想辦法讓事情以最溫和、平順的方式得到解決，因此很值得大家信賴。

第二名：金牛座

沉穩的個性，讓金牛們更能與別人和諧相處，器度大也不愛計較，展現出對他人的理解與包容心，常給人暖暖的感受。最主要還是心地善良，會替他人著想，雖然金牛們不太說出來，但會默默的做，把關愛的心，如實的表現出來。若有需要，金牛也很會安慰他人，因為懂得去觀察別人，從他人內在的心理層面到外在的行為表現，幾句話就能說到對方的心坎裡。

第一名：雙魚座

典型雙魚座的特性就是溫柔多情，為人溫和善良，處處為對方著想，還有第六感的靈敏，也能察覺到對方的想法，總是能在最短時間內，了解對方的想法，讓對方感受到雙魚座的體貼。而且雙魚座會用同理心與感同身受的心態，來善待別人，也會在能力範圍內，盡己所能的幫助別人，特別是在精神層面上，是最好的聆聽者，也是別人心靈的安慰劑。

星座

延伸閱讀

愛得太深收不回？這些星座容易陷入「分手副作用」

情慾最強「星座+血型」TOP3 這組合把色情當成「人生動力」

12星座誰最養生？5大最注重健康星座排行 第一名連家人都要顧到

別亂跑！今天鬼門關 「4生肖與4星座」避免外出沖煞

相關新聞

心測：職場就像動物園？找工作你該注意這件事

在職場上，當新人進入一個新公司就職時，必須保持眼到心到，從細微處觀察這間公司是否適合自己。若不適合就盡早喊停，對彼此都是好事。對於你想要就職的公司，你最需要注意哪件事呢？現在就跟著科技紫微網的心理測驗，好好預測一番吧。

外在冷其實「內心善解人意」TOP5星座 第1名有超強靈敏度

您是否有過不被理解的時候呢？事情做到天荒地老，身體累到腰酸背痛，卻被嫌到口沫橫飛、一文不值，簡直用捶心肝來形容自己的無奈，難道都沒人有同理心嗎？事實的確不該這樣，幸好12星座當中，還是有人站出來力挺各位的辛勞。我們就來看看前五名是誰，這麼的善解人意吧！

每日星座運勢／牡羊把握好說話尺度 不要過度偏激

2021-09-14 牡羊座 把握好說話尺度，以免得罪人。 整體運：★☆☆☆☆ 工作上容易與同事起口舌之爭，注意自己的言行，一些無謂的爭論能免則免。財運方面今天猜疑心過重，對於朋友

唐綺陽星座運勢週報：雙魚新嘗試打開財運 雙子有戲劇化的桃花

五星逆行中，回顧過往、處理長久以來的問題，正視自己的不足及錯誤之處。火星衝刺中，火能量強大，容易感到急躁，應多加控制脾氣，注意用火、操作機械安全等問題。火星進天秤，合作關係好壞兩極化，關注捍衛自身權益，天秤座多勞奔波，有爆紅機會，合夥或伴侶關係的問題被凸顯，應好好面對處理。水星停滯期，生活中有不順感，有機會與老朋友相遇、回憶過往，當心有折返跑或溝通不良等狀況。

塔羅：考慮結婚必算！婚姻是你的好運轉折點？

有人說，結婚就像是第二次投胎。選擇走入婚姻，其實就是選擇了一個特定的人生方向。當然現在的人已經不一定要結婚，但不可否認的是，選到對的人，的確能開啟一段全新的幸福旅程。想知道結婚會不會成為你的好運轉折點？就跟著科技紫微網一起來占卜吧！

殺破狼周運勢／處女職場溝通不良 水瓶發現八卦很震驚

處女座工作運方面，在工作宮位的土星受到溝通宮位的金星影響，肩負著重責大任，到外地出差，必須斡旋一些重大事宜，只能成功不允許失敗。某些處女座在職場與同事溝通不良，常被誤會，導致你在工作時不喜歡與任何人說話。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。