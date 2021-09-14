外在冷其實「內心善解人意」TOP5星座 第1名有超強靈敏度

您是否有過不被理解的時候呢？事情做到天荒地老，身體累到腰酸背痛，卻被嫌到口沫橫飛、一文不值，簡直用捶心肝來形容自己的無奈，難道都沒人有同理心嗎？事實的確不該這樣，幸好12星座當中，還是有人站出來力挺各位的辛勞。我們就來看看前五名是誰，這麼的善解人意吧！

第五名：摩羯座

摩羯座屬於外冷內熱的類型，外在表現比較內斂，不太表達出內在的感受給他人知道，但是內在的心思敏感與細膩，卻還是很強烈的，會去察覺到別人的內心層面，觀察到別人辛苦的一面，進而默默的為他人付出。尤其面對家人與最在乎的人，這是摩羯最重要的部分，能用心體會並付出給予家人，即便是默默的付出，也能表現出關愛之情。

第四名：處女座

處女座比任何人都在乎完美，同時做事也很細心，凡事都以觀察入微來形容，而且不止生活上的綠豆芝麻小事，也包括別人心裡龐大的內在壓力，都會想辦法來解決。此外也善於開導別人並給予方向，正因為如此，處女座關心別人，體貼他人，善解人意的表現，大部分的身邊人都可感受到，加上處女座本身也很注重個人修養，言行舉止、說話談吐，內外表現都很受人讚賞。

第三名：巨蟹座

巨蟹座溫柔似水，包容心很強，同時心思細膩到有敏感特質，一個小小眼神，好似已經意會出他人的想法，而且會以母親關心小孩的心態來關懷別人。巨蟹座也擅長站在對方的角度來看待事情，偶而會有雞婆的個性，雖不至於是好管閒事，但也算是和平主義者，總是想辦法讓事情以最溫和、平順的方式得到解決，因此很值得大家信賴。

第二名：金牛座

沉穩的個性，讓金牛們更能與別人和諧相處，器度大也不愛計較，展現出對他人的理解與包容心，常給人暖暖的感受。最主要還是心地善良，會替他人著想，雖然金牛們不太說出來，但會默默的做，把關愛的心，如實的表現出來。若有需要，金牛也很會安慰他人，因為懂得去觀察別人，從他人內在的心理層面到外在的行為表現，幾句話就能說到對方的心坎裡。

第一名：雙魚座

典型雙魚座的特性就是溫柔多情，為人溫和善良，處處為對方著想，還有第六感的靈敏，也能察覺到對方的想法，總是能在最短時間內，了解對方的想法，讓對方感受到雙魚座的體貼。而且雙魚座會用同理心與感同身受的心態，來善待別人，也會在能力範圍內，盡己所能的幫助別人，特別是在精神層面上，是最好的聆聽者，也是別人心靈的安慰劑。