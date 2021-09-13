唐綺陽星座運勢週報：雙魚新嘗試打開財運 雙子有戲劇化的桃花

重要星象：五星逆行中，火星衝刺中，火星進天秤，水星停滯期

五星逆行中，回顧過往、處理長久以來的問題，正視自己的不足及錯誤之處。火星衝刺中，火能量強大，容易感到急躁，應多加控制脾氣，注意用火、操作機械安全等問題。火星進天秤，合作關係好壞兩極化，關注捍衛自身權益，天秤座多勞奔波，有爆紅機會，合夥或伴侶關係的問題被凸顯，應好好面對處理。水星停滯期，生活中有不順感，有機會與老朋友相遇、回憶過往，當心有折返跑或溝通不良等狀況。

工作注意：獅子、處女、天秤、魔羯

獅子：志同道合的夥伴，是考量的重點

處女：反對者的意見，也有值得參考之處

天秤：適合處理職場人際的好時機

魔羯：需協調各方意見，感到不輕鬆

桃花注意：金牛、雙子、巨蟹、射手

金牛：好好享受曖昧的感覺

雙子：有戲劇化的桃花機會

巨蟹：多點理性，同情與愛情要分清楚

射手：收斂一下魅力，避免遇到爛桃花

牡羊：走保守路線，進財慢但很安全

雙魚：做點新嘗試，有機會打開財運

健康注意：天蠍、水瓶

天蠍：要適當運動，當心太宅影響健康

水瓶：注意交通安全，謹慎以對減少意外