每日星座運勢／雙子理性消費不超支 認清真正緣份

2021-09-19

牡羊座

身體健康，心情愉快。

整體運：★★★★☆

精神飽滿的一天，與家人在一起的時間較多，彼此關心，其樂融融。有伴侶的人表現出溫柔體貼的一面，彼此坦誠相待，很適合討論未來發展。錢財多用於娛樂休閒，與家人、朋友享受生活樂趣。

愛情運：★★★★★

愛情運不錯，雖然有點被動，可是有機會遇到對你愛慕已久的追求者。

事業運：★★★☆☆

靈感不斷閃現，但貪圖享受，心思多變讓你沒能好好的把握，容易錯過表現的機會！

財運：★★★★☆

有機會中獎、分紅、收到禮物或禮金等。正財部分的收穫多寡，則與先前的努力有關。

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：18:00-20:00葡萄紫

開運方位：正東方向

金牛座

凡事總會有好壞之分，必要時應堅定立場。

整體運：★★★☆☆

多留意人際關係，模糊的表達方式容易讓人誤解，進而降低信任度，堅定自己的立場才會贏得他人的尊重。雙人愛情際遇較穩定，能夠理智地看待兩人之間的問題，衝突自然能大大減少。

愛情運：★★★★☆

容易陷入悲傷的回憶中，情緒容易低落。閒暇之時不妨聽音樂，與朋友聊天，心情會好些。

事業運：★★★☆☆

很有優越感的一天，同事、朋友紛紛前來請教你，聽取你的建議，讓你高興不已。

財運：★★★☆☆

心能平靜者，方能有不錯的進財。

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：19:00-20:00艷棗紅

開運方位：正西方向

雙子座

桃花運頗強的日子。

整體運：★★★★☆

桃花朵朵開並不都是好事，如何認清真正屬於自己的緣份是首要之急，方不至於被爛桃花砸得滿頭包。勤儉節約是持家之本，已婚婦女更要多從大局考慮，理性消費才能讓家庭的財政支出不超過預算的範圍。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者千萬別待在家裡，多與人接觸就有機會與情人邂逅喔！

事業運：★★★★☆

情緒比較穩定，是比較愉快的一天。即使心情偶有低落時，也不會把壞情緒帶給他人。

財運：★★★☆☆

今天在求財之路上會遇到強勁的競爭對手，須小心應付，莫起僥倖之心。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-19:00芒果黃

開運方位：東北方向

巨蟹座

藉助第三方的力量，愛情會更順利。

整體運：★★★★★

單身者對心儀的對象遲遲開不了口，何不請朋友作個媒人，在中間穿針引線，有希望得到較為滿意的結果呢。在臥室中擺一盆鮮花，有加強桃花運的作用哦。衣著打扮要光鮮明亮一些，也能為愛情加分。

愛情運：★★★☆☆

單身者展現自信的一面，許多異性主動示愛，有看對眼的對象就趕快行動吧！

事業運：★★★★★

高昂的情緒，讓你看起來活力四射，會有出人意料的出色表現。

財運：★★★★☆

財運不錯，適合默默的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-16:00蘑菇灰

開運方位：東北方向

獅子座

旅遊運佳，適合外出散心。

整體運：★★★★☆

今天別窩在家裡，安排一個短程旅行會有好運降臨。把工作放一邊，懷著輕鬆愉快的心情親近大自然，在旅途中有機會與很有個性的異性結緣，極具浪漫色彩。對人熱情一些，有機會獲得貴人助力。

愛情運：★★★★☆

單身者適合旅行，旅途中有機會邂逅不錯的對象；已婚者不妨適當安排約會，感受浪漫。

事業運：★★★☆☆

生活較順心順意，但太過安逸又會讓你覺得缺少了點激情，不妨找些喜歡的事情來做。

財運：★★★★☆

今日你是超級幸運兒，有從天而降的財運，例如：收到獎金、紅包、禮物等。真是令人眼紅啊！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00櫻桃紅

開運方位：東南方向

處女座

散播快樂，樂於助人。

整體運：★★★★★

今天時間比較充裕的話可以去周圍的書店轉轉，買一本專業書看看，還會有意想不到的艷遇等著你。多留意今天的財經消息，敏銳的頭腦能幫你找到不錯的機會，做好投資計劃就趕快行動吧！

愛情運：★★★★☆

已婚者多與另一半分享你的心情，對感情有加分作用；單身者異性助力強，有戀愛機會。

事業運：★★★★★

衝勁十足的一天，趁著今日多做一點，把棘手的事務快快處理完吧！

財運：★★★★☆

金錢運作頻繁的一天，有大量資金流通的現象，對於有錢人的影響較大，適合錢滾錢的一天。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：16:00-18:00玉髓紅

開運方位：正北方向

天秤座

財氣臨門，鴻運緩緩而來。

整體運：★★★★☆

單身者可得看緊身邊的好桃花，會有遭人半路攔截的危險；邀好友一同出門逛逛商店，會有偏財光臨；學生族對自我優勢拿捏較準，學習進度也因此增速不少，連人緣也因此好很多。

愛情運：★★★☆☆

已婚者將面臨考驗，當心因為情慾誘惑而造成的窘境。應慎選朋友，凡事要量力而為。

事業運：★★★★☆

為家中的事情忙得不亦樂乎，會有瘋狂採購的慾望。眼光不錯，易買到稱心如意的東西。

財運：★★★★★

小財不斷，收入可觀。有進大財的跡象，但還得一步步來。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-20:00葡萄紫

開運方位：正北方向

天蠍座

不要坐以待斃。

整體運：★★★☆☆

賦閒在家者今天特別容易招惹另一半的嫌棄，他的嘮嘮叨叨讓你很煩；待業或失業的朋友今天可出去多走走，瞭解一些招聘訊息，找到合適自己工作的機率很大；今天領悟能力發揮奇效，學生可去參加競賽班培訓。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運低落，孤獨的感覺布滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得距離好遙遠。

事業運：★★★★☆

應酬頻繁，拜訪親友、吃喝玩樂，沉浸在歡喜氣氛中。

財運：★★★☆☆

有想法但不願行動，喜歡傳授他人致富訊息，讓別人來驗證你的發財密笈。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-10:00芙蓉晶粉

開運方位：東北方向

射手座

你選擇快樂你就會快樂。

整體運：★★★☆☆

今天容易受情緒的影響而莫名地鬱悶，其實快樂是一個選擇，你選擇了快樂，你便會快樂；愛好裝扮的美眉今天會有邂逅桃花的機緣哦，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力；開車族今天不妨出去兜兜風，會遇上工作機緣。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易因工作的緣故，而結識情投意合的對象，要好好把握！

事業運：★★★★☆

有知名度彰顯的機會，意味著你的言行舉止容易受到關注，凡事宜謹慎行事喔！

財運：★★☆☆☆

不利與異性之間有金錢往來，否則恐因色破財。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：23:00-24:00蕃茄紅

開運方位：正東方向

摩羯座

勇敢向前邁進一步。

整體運：★★★★☆

只要勇於行動，美好的愛情將會向你靠近；財運平順，不妨拿出小額資金小試身手，自己拿不定主意可以參考朋友意見，會略有收益；對自己的要求過高，難免給自己帶來很大的壓力，適當降低標準，對你的學習會更為有利。

愛情運：★★★★☆

單身者是不是很想與心儀已久的對象約會呀？那就大方的約對方吧，好運會助你成功。

事業運：★★★☆☆

很多事情不需要太過在意，把份內的事情做好就OK。不必急著去證明什麼，耐住性子最重要。

財運：★★★☆☆

短期投資與短期契約容易發生變故。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：08:00-10:00和闐玉白

開運方位：東南方向

水瓶座

擁有幸福的負擔。

整體運：★★★☆☆

看著伴侶臉上洋溢著幸福，你會覺得為他付出再多也值得；今天的財運可沒來得及眷顧你，與親戚朋友聚會時可別上牌桌哦，不然有漏財的危險；有時間多陪陪父母，讓他們享享天倫之樂。

愛情運：★★★★☆

多與另一半分享你的心情，不管是快樂還是憂傷，和對方說說可增進彼此的感情喔。

事業運：★★★☆☆

合理安排時間是關鍵。很多事情擺在眼前，應分清事情的輕重緩急，有條理地進行！

財運：★★☆☆☆

千萬不可因求財心切，而沒有進行分析策劃就盲目投資，造成錢財損失。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-15:00芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

雙魚座

把握尺度很關鍵。

整體運：★★★☆☆

他不會採取強攻，即使很想得到你的認可，但也會因為尊重你而靜靜等待；理財時頭腦容易有思緒混亂的現象哦！還是找家人當當參謀的好；切忌將辦公場所當作你的戀愛勝地，小心因此失去晉陞的機會。

愛情運：★★★★☆

單身者渴望愛情，看到中意的對象，會立即發動猛烈攻勢。注意把握分寸，別嚇著對方。

事業運：★★★★☆

思考力與分析能力都有所增強，就算遇到技術難題也能輕鬆應對。

財運：★★☆☆☆

不適合變化快速型的金錢遊戲。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00夕陽橙

開運方位：正南方向





