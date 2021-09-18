每日星座運勢／處女交益友增強人脈 獲得工作靈感
2021-09-18
牡羊座
充滿創意的一天。
整體運：★★★★☆
戀人之間感情濃得蜜裡調油，為對方的家居添置一些新奇的工藝品，能給雙方營造一個溫馨的環境。花點心思在穿著打扮上，會讓你更受歡迎，參加聚會能成為聚焦點，還能得到不少有利的投資訊息哦！
愛情運：★★★★☆
多參加一些集體活動，比如聯誼活動、舞會、朋友聚會等等，戀愛的機會就更大哦。
事業運：★★★☆☆
容易受到他人的影響，應有主見才好，過度配合會讓你失去自我唷！
財運：★★★★☆
懂得開源節流者，進財豐厚。
貴人星座：獅子座
幸運數字：5
吉時吉色：05:00-07:00睡蓮紫
開運方位：正北方向
金牛座
嘗試也能有所收穫，切忌一昧守候。
整體運：★★★☆☆
愛情正值春天，找個好時機向心儀的對象傾訴自己的情感，成功指數極高哦！非常注意自己的消費習慣，且對家人亦有一定的要求，能從多方面節省開支。興趣減退，討厭被人束縛的感覺，覺得渾身不自在。
愛情運：★★★★☆
魅力百分百，有心儀對象的人可以找機會和對方說說話，拉近兩人的距離。
事業運：★★☆☆☆
顯得有些孤傲，易畫地自限，少了與人交流、互動的機會，會讓人有難以親近的感覺。
財運：★★★☆☆
失之東隅，收之桑榆，有失亦有得，雖然得到的不一定是金錢。
貴人星座：射手座
幸運數字：5
吉時吉色：22:00-24:00桐花白
開運方位：西南方向
雙子座
與外界接觸頻繁，能感受到周圍人的善意。
整體運：★★★★★
向外活動會有好運降臨，宅男宅女難有此等美事。在團體活動中能感受到他人的熱情，打開心扉就能感到暢快。在異性面前有機會表現自己，不妨將你最好的一面展現出來，會獲得掌聲與鮮花，愛情也會悄然而至。
愛情運：★★★★☆
異性緣佳，有異性主動向你表達好感時，如果不喜歡應婉言拒絕，拖拖拉拉會給你帶來很多困擾。
事業運：★★★★★
在社交方面，也可透過同事或朋友結識一些夥伴，擴大自己的人際網。
財運：★★★★☆
辛苦耕耘後才能得財的一天。金錢流動變化性較大，有多重進財的跡象，可是也容易有多方面的開銷！
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：22:00-24:00杜鵑粉
開運方位：正西方向
巨蟹座
別把健康不當回事，要有正常的作息時間。
整體運：★★★☆☆
雖然是休息日，但也不宜玩通宵，這對身體沒好處。已婚者晚上要早點回家，不然另一半會產生不滿的情緒，與其吵吵鬧鬧，還不如防患於未然。可以適當地買點保健品進補，對增加身體營養的吸收有促進作用。
愛情運：★★★☆☆
夫妻之間別吝嗇付出與表達愛意；單身者別為了追求一時的歡娛而放縱自己。
事業運：★★★☆☆
有機會成為核心人物，同時也身負重任，除了好好表現外，還得小心應付！
財運：★★★★☆
金錢上有支援者。
貴人星座：雙子座
幸運數字：8
吉時吉色：23:00-24:00芒果黃
開運方位：西北方向
獅子座
戀人一個細小體貼的動作都能讓你體會到快樂的滿足。
整體運：★★★★★
對方真誠的付出，讓你感受到濃濃愛意，款款深情，收穫的同時別忘了付出。與心愛的人一起去商場中逛逛，順便買點日常生活用品。可以收看科技方面的電視節目，領略大千世界的無窮奧秘。
愛情運：★★★★☆
已婚者、戀愛中的人很能為對方著想，感情融洽；單身者有機會與優雅型異性結緣。
事業運：★★★★☆
運勢不錯，常會有令你驚喜的事情發生，但仍需保持謹慎的態度，以免得意忘形而忽視細節。
財運：★★★★☆
財富回收期，先前辛勤的耕耘在今日是開花結果的時刻！當然，回收的多寡與先前的耕耘有關係。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：12:00-13:00蜜瓜黃
開運方位：正西方向
處女座
多交益友，增強人脈。
整體運：★★★★★
有利出門，行動起來易有好運。在交友、聚會、與朋友交流的過程中，不僅身心愉悅，還易獲得不少工作靈感，收穫滿滿。愛情頗順遂，有機會與各方面都讓你稱心如意的對象結緣。
愛情運：★★★★☆
單身者有不少發展戀情的機會；戀愛中的人容易在戀人身上獲得驚喜，別忘了感恩。
事業運：★★★★☆
與夥伴合作默契十足，適合參加團體競賽、表演等，拿到好成績的機會大，獎金頗豐。
財運：★★★★☆
財運旺，想賺錢的慾望強烈，因自信、敢冒險而得財，但也要小心因自信膨脹而損財。
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：10:00-12:00珍珠白
開運方位：正北方向
天秤座
社交活動頻繁，吃喝玩樂的機會多。
整體運：★★★☆☆
單身者有機會在朋友聚會中結識極具個性、眼光獨到的異性朋友，激情碰撞，讓你感受到愛情的火熱。雖然請客花掉一筆不小的錢財，但你的消息靈通，能從朋友不經意的言語中受到啟發，從中挖掘到商機。
愛情運：★★★★☆
單身者容易成為眾人矚目的對象，但真想戀愛還得耐心觀察，太快投入一段感情會後悔！
事業運：★★★☆☆
同事間關係良好，有機會獲得助力，但也容易因為對方的疏忽而讓你的名聲受損。
財運：★★★★☆
財運不錯，小部份的資金方可投入短線、高風險的範圍。
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：10:00-11:00苔蘚綠
開運方位：正東方向
天蠍座
付出多能有所回報。
整體運：★★★☆☆
今天要花很多心思討好戀人，腦細胞損失不少，但能獲得想要的效果，很值得；感情的投資是一筆不小的數目，但這種花費也沒白費，不要太心痛了；心情愉悅，讓你做起事來都感覺輕鬆許多。
愛情運：★★★★☆
已婚者和另一半在忙上忙下的同時，別忘了感謝對方陪你共同努力的辛勞唷！
事業運：★★★☆☆
運勢轉明，可藉機嘗試新的挑戰，改善並擴大人際交往，會有豐厚的回報。
財運：★★☆☆☆
複雜、高難度型的金錢遊戲不太適合在今天玩。
貴人星座：金牛座
幸運數字：2
吉時吉色：15:00-16:00玫瑰紅
開運方位：正南方向
射手座
財務糾紛多，多留意金錢往來。
整體運：★★★☆☆
今天精神狀態不佳，是休息的日子，不宜用腦過度。對金錢的敏銳度較弱，交易時多留意帳單、數據等，小心因疏忽而惹來錢財糾紛。愛情運平穩，有伴侶的人聚少離多，彼此思念，以往的誤會也因此消融。
愛情運：★★★☆☆
夫妻之間或多或少總會出現一些問題，應正視問題，運用技巧來解決，而不是避而不談。
事業運：★★★☆☆
遇到困難時別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會更容易解決。
財運：★☆☆☆☆
誤判情勢、受騙上當的機率頗高，一時的興起可能換來無謂的損失或讓自己背負龐大的債務。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：23:00-24:00燻鮭紅
開運方位：正西方向
摩羯座
心情像花一樣盛開的一天。
整體運：★★★☆☆
學習易在今天收到成效，並受到家長的肯定，保持謙遜便會有更明顯的進步；今天隨好友聚餐，很能表現自己舉止得體、談吐風趣的一面，讓你春風得意、滿面紅光，不過也不可太張揚哦；會收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力。
愛情運：★★★★☆
很久沒有對心愛的人說甜言蜜語了嗎？今日就是表達愛意的時候，讓對方感受你的溫柔。
事業運：★★★☆☆
精力旺盛，期待獲得認可，有積極的行動。但要注意方式與方法，別急於求成。
財運：★★★☆☆
良好的人際關係，能為你帶來好的財運。
貴人星座：牡羊座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-12:00睡蓮紫
開運方位：正南方向
水瓶座
今天情緒不錯，做起事來也是鬥志昂揚。
整體運：★★★☆☆
展現活力四射的一面，彰顯個人魅力，得到不少異性青睞，約會外出的機會多。出去逛街有機會碰到很久沒見的朋友，開心聊天之後不要忘了互留電話哦。投資方面，你的收入穩定增長，讓旁人羨慕不已。
愛情運：★★★★☆
單身者有許多與異性接觸的機會，有利交友、戀愛；已婚者可感受到對方濃濃的溫情。
事業運：★★★☆☆
需要細心處理的事不少，應耐著性子，一件件處理，心急很容易出錯唷！
財運：★★★☆☆
財運一般，別讓你的壞情緒影響了客戶，繼而影響了你的收入。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：17:00-19:00葡萄紫
開運方位：西北方向
雙魚座
靜心休養最為重要。
整體運：★★★☆☆
雙人情誼持續升溫，所有事情都能達成一致，而單身者會遇到對眼的異性，愛情之路一路暢通；欲與人合作者，今日簽約會異常順利，應善待機會；身體健康方面是今天的弱處，約會能推則推吧，待在家就好。
愛情運：★★★☆☆
已婚者給感情生活來點浪漫吧，感情容易升溫；單身者不乏戀愛的機緣，應好好把握。
事業運：★★★☆☆
謀求新的改變是今天的重點。別太過於執著以往的成就，稍做改變就會看到新的希望。
財運：★★★★☆
會有一些偏財，可儲蓄起來，以備不時之需。
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：14:00-16:00玉米黃
開運方位：正東方向
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