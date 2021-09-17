每日星座運勢／雙魚越積極機會越多 多與同事交流

2021-09-17

牡羊座

積極爭取，才會得到自己想要的結果。

整體運：★★★★☆

憑著衝勁積極爭取自己的幸福，父母反對你和他在一起的態度就會有所改善；打算獲利了結的投資者，可以利用基金轉購風險較低的產品，以此規避股市短期震盪的風險；下班後回家，坐在沙發上聽音樂、閉目養神，能讓腦袋清醒一點。

愛情運：★★★★☆

表白的好日子。先深呼吸，再一口氣說完，就沒那麼多顧慮了。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，除了適合到外面晃兩圈外，也適合多用腦袋來分析規劃。

財運：★★★★☆

合理運用錢財，才能夠進財有道。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-07:00香檳金

開運方位：東南方向

金牛座

投資運攀高，不可放過機會。

整體運：★★★☆☆

看好的證券可以著手進行投資，但不可孤注一擲，應留些許資金靈活運作。繁忙的工作促使你腦力激盪，容易找到化繁為簡的實用方法，還能提高工作效率。忙裡偷閒時，與同事聊聊天，會有驚喜的發現。

愛情運：★★☆☆☆

感情問題頗多，有伴侶者易生悶氣，愛吃醋，宜把心思放在其他事務上，會更有收穫。

事業運：★★★★☆

應把重心放在提高工作業績上，別想要投機取巧。

財運：★★★★☆

判斷精準，有進財機會。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：08:00-09:00鉑金灰

開運方位：正東方向

雙子座

情緒不穩，容易意氣用事。

整體運：★★☆☆☆

管理好情緒是今日之重點，別讓激烈的情緒或是過激的言行影響了人際關係。親兄弟明算帳，與親友有金錢往來時應把話說清楚，該寫字據簽字的別忽略。有伴侶者應對伴侶多包容，別亂發脾氣，相處會更愉快。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與文藝氣息濃厚的異性結緣；戀愛中的人特別能感受到彼此的柔情蜜意。

事業運：★★☆☆☆

宜放慢腳步，整理思緒，一味向前衝容易導致失誤，得不償失唷！

財運：★★☆☆☆

財運較弱，不適合借進借出，容易引起金錢糾紛。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-09:00玫瑰紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

你的善解人意受到眾人的歡迎。

整體運：★★★★★

工作上除了完成自己的任務外，你還會幫助其他的同事解決困難，讓你獲得了好人緣。在感情上，你設身處地為對方著想，為對方排憂解難，你們的感情有望快速升溫。追求錢財較為順心，有機會獲得額外的小財。

愛情運：★★★★★

戀情急速加溫的一天，鼓起勇氣大膽的示愛吧！單身者今日容易發現理想情人。

事業運：★★★★☆

今日辛苦難免，工作上應憑實力取勝；倘若過度貪心，亂用小計謀，恐會引來負面力量。

財運：★★★★☆

財運雖然不錯，但不一定會有立即的收穫，好運偏向金錢的敏銳度夠強，適合構思賺錢的方式。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00竹葉青

開運方位：東南方向

獅子座

運勢低落，各項指數均有所下降。

整體運：★☆☆☆☆

可多與朋友、同學聯絡，一起出遊或聚會，都是你贏得異性好感的途徑。今天開銷很大，有些不必要買的東西就省省，不要搞得財政狀況太過狼狽。工作中時常恍神，想這想那的，很容易讓工作做不好。

愛情運：★★☆☆☆

單身者遇到喜歡的人宜表現自然大方，過份在意反而容易弄巧成拙，驚飛愛情鳥唷！

事業運：★☆☆☆☆

今日你像洩氣的皮球一般，工作有停滯不前的傾向。切莫怠惰，多給自己打氣才行。

財運：★☆☆☆☆

財運波動性較大，容易因迷糊或拖延而造成財物損失。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：12:00-13:00鉑金灰

開運方位：正南方向

處女座

在異性面前，還是內斂一些較好。

整體運：★★★★☆

已婚者的異性緣太好，會讓另一半有失落感，還是能躲則躲，讓對方知道你對他十分重視；行事有失冷靜，會因此造成無法挽救的損失；易得他人幫助，懷著感恩的心能讓你過得更踏實。

愛情運：★★★★☆

很有魅力，異性緣佳；但太多的桃花又會讓你感到困惑，應懂得拒絕才好！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不好，心情有點苦悶，一旦受到負面情緒的影響，容易造成小狀況不斷，尤其是涉及金錢方面的問題，要謹慎一些。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，抽獎多有驚喜。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00芥末黃

開運方位：西南方向

天秤座

真心傳遞愛意。

整體運：★★★☆☆

活動中似乎有著相遇緣分的預感，只要誠實表達你的心意，就能有個愉快且溫馨的約會；財運亨通，有意想不到的一筆進帳；求知過程中，同學之間互通有無、交流心得，彼此間的感情更近了一步。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間不宜表現得太過強勢，多聽聽對方的意見會讓你有新的體會。

事業運：★★★☆☆

雖不乏轉換的機會，可惜機遇雖多，卻因為優柔寡斷而難以掌握，或是停頓在紙上談兵。

財運：★★★★☆

人際關係運用得當，可化為財源。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：13:00-15:00燻鮭紅

開運方位：正西方向

天蠍座

工作並不輕鬆，精神壓力較大。

整體運：★★★☆☆

雙人愛情際遇較好，感情穩定，兩人在一起的時間有所增多。投資頗順利，貴人運強，得到的助力不容小覷。工作中有展現才華的機會，因自我要求過高，較難得到滿足，反而顯得很累。

愛情運：★★★☆☆

愛情運佳，有更多時間陪伴另一半，讓對方備感溫暖，你的付出也有回報。

事業運：★★★☆☆

三個臭皮匠勝過一個諸葛亮，工作會遇到一些困難，但貴人相助讓你順利渡過難關。

財運：★★★☆☆

賭運不佳，別輕易嘗試賭博，否則恐有兵敗如山倒的窘境。

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00橄欖綠

開運方位：正南方向

射手座

動力十足，喜歡挑戰。

整體運：★★★★☆

無暇顧及愛情，把更多的心思投入到工作中。越是困難的工作越能激起你的鬥志，挑戰讓你獲得快樂與滿足，令身邊的人佩服不已。不過，財運不太妙，多留意金錢往來，最好別借出錢財，小心遭人算計。

愛情運：★★★☆☆

戀愛平平的一天。雖然有許多接觸異性的機會，可是把工作做好比較重要喔！

事業運：★★★★☆

工作中有強勁的對手出現，但越有壓力越能激發你的激情與鬥志。

財運：★★★☆☆

慾望多多的一天，對於物質的企圖心頗強，相對的賭性也會增強，花錢也特別的大手筆咧！

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：05:00-06:00艷棗紅

開運方位：東南方向

摩羯座

不要被花言巧語所蒙蔽。

整體運：★★☆☆☆

你有血拼的慾望，也容易被賣家口若懸河的吹捧弄得暈頭轉向，而讓自己花費不少；工作則有些剛愎自用，為避免不必要的人際關係損失，在辦公桌上寫張紙條提醒自己吧；單身者戀情發展則由朋友變為情侶的可能性很大。

愛情運：★★★☆☆

你在感情上顯得較強勢，容易給另一半壓力，注意控制好情緒。

事業運：★★☆☆☆

做事不太容易抓住重點，別只看到表面現象，小心因此而判斷失誤。

財運：★☆☆☆☆

要多留意身體健康狀況，小心因身體欠佳而損失錢財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00祖母綠

開運方位：正北方向

水瓶座

工作中蘊藏機遇。

整體運：★★★☆☆

在戀人面前太過隨便，以為不修邊幅也沒關係，其實對方也會因此對你產生不滿，需要多注意；理財方面缺乏計劃，支出大於收入；心情開朗，工作上易得貴人相助，突出的表現還能獲得上司的讚賞。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運平平，已婚者少說兩句挑剔埋怨的話才不會引發口角；單身者戀愛機會不多。

事業運：★★★★☆

積極性高，嫻熟技藝令同事刮目相看。宜保持謙虛有禮的態度，積累職場人脈，為事業更上層樓打基礎。

財運：★★★☆☆

財運一般，與其擔心會破財，不如把錢花在生活享受或建立人際關係上。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：20:00-22:00水晶紫

開運方位：東南方向

雙魚座

越積極，機會越多。

整體運：★★☆☆☆

單身者今天容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變哦；找間別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展；工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者要注意別把工作上的負面情緒遷怒於對方；單身者易得異性幫助與關心喔！

事業運：★★★☆☆

工作易獲得上司、同事的好評，信心增加不少，工作也更有幹勁。

財運：★★☆☆☆

小心賺取不法之財而引來官非！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：19:00-21:00芙蓉晶粉

開運方位：正西方向





