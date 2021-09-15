每日星座運勢／天蠍擬定計劃勿心急 樂觀面對工作

2021-09-15

牡羊座

運勢平順，有利拓展人脈。

整體運：★★★☆☆

今天你與異性接觸頗有風度，易讓人心生好感，言語間多一些幽默，無疑將令異性主動靠近。工作上獨自創業的想法強烈，但一定要做好本職工作，對你日後的創業會有幫助。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情進展穩定，可談論結婚事宜；單身者易在外出辦事的途中邂逅愛情。

事業運：★★☆☆☆

盡可能少做重大決策，多注意休閒時間的情緒管理和睡眠品質。

財運：★★★☆☆

心情不好時不妨去購物，眼光很不錯呢！

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：20:00-22:00萊姆黃

開運方位：西北方向

金牛座

普通的一天，財運稍微低迷。

整體運：★★★☆☆

愛情平順，有伴侶的人偶有爭執，但很快就會過眼雲煙。財運稍微低迷，不適宜介入新的投資計劃，守成為妙。工作上進展順利，不過要注意自己的言行，小心因無意的小動作而給別人造成誤會。

愛情運：★★★☆☆

不生氣是一種氣度，也是一種美，兩人生活宜懂得退讓，錯了就誠懇的說聲對不起吧。

事業運：★★★☆☆

學習較吃力，很想學好卻感覺使不出勁。

財運：★★☆☆☆

把重心放在正財上，少玩樂透、彩券，切忌沉迷賭博，小心損失慘重。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：08:00-09:00辣椒紅

開運方位：東北方向

雙子座

努力維持好人際關係。

整體運：★★★☆☆

不要一時口快傷害了他人的自尊心，犯了錯誤就要勇於道歉，才容易得到他人的諒解。為了增進友誼而花費一部分錢財，沒有必要覺得心疼。別人把隱私告訴你，只要當好一個傾聽者就好，不要胡亂出餿主意，也不可宣揚出去。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人想要有個溫暖的家，結婚的念頭益發強烈，但現在不是最好時機，還需耐心等待！

事業運：★★☆☆☆

求職者要拿出很有信心的氣勢來，面試時不妨將以前的好成績或表揚予以重點式的加強描述，會為自己的整體形象加不少分。

財運：★★★☆☆

應理性購物，貴的東西不一定是最好的。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00睡蓮紫

開運方位：東南方向

巨蟹座

切忌好壞不分。

整體運：★★☆☆☆

提防陌生人對你的吹捧之言，以防落入圈套，而損失錢財。工作中別只顧埋頭苦幹，問清楚要求再行動，不然將會做很多白工哦！老套的理財觀念是到了要進行更新的時候了，他人的理財新技巧值得借鑒，對你的財政收入大有裨益。

愛情運：★★★☆☆

戀人、夫妻間感情平穩發展；單身者可安排聚會，或參加他人組織的活動，會有不錯的際遇！

事業運：★★★☆☆

運勢平順，對工作表現得非常投入，但廢寢忘食的工作也會讓身體很疲憊。

財運：★★☆☆☆

處理財務問題宜藏不宜顯。

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：14:00-15:00臘梅白

開運方位：東南方向

獅子座

總體運勢旺盛，理財是今日的重點。

整體運：★★★★☆

單身者容易與相互了解的異性朋友來電，有機會圓一段愛情夢。工作上因先前工作做的好，業務工作者易談成一筆可觀的生意。駕車者需注意行駛安全，以免發生交通事故。

愛情運：★★★★☆

愛情烏雲漸散，之前對感情的疑慮將獲得澄清。坦誠交流是增進伴侶關係的關鍵。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，主動積極點，除了做好分內事，閒暇之餘不妨幫同事一點小忙，可建立良好的互動關係。

財運：★★☆☆☆

不適合投資理財的一天，除了容易收到錯誤的訊息外，一個操作不慎也容易心生懊悔。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：15:00-17:00雪花銀

開運方位：東北方向

處女座

遇事不慌不忙，靜觀其變。

整體運：★☆☆☆☆

投資會小有風險，不如先停一下腳步，讓自己再多掌握市場行情。工作不太順心，要求過高讓自己背負過重的壓力，將高標準寄託於幻想會讓工作進行得更加艱難，應適時放鬆，另尋突破切入點。

愛情運：★☆☆☆☆

火藥味重了點，別疑神疑鬼的了！特別要注意雙方金錢觀念的差異所引發的紛爭。

事業運：★☆☆☆☆

工作進展不順，易感壓力，感覺不被同事、上司認同。負面情緒太多，難有工作績效。

財運：★★☆☆☆

理財態度消極，賺錢不夠努力！

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-11:00瑪瑙黑

開運方位：東南方向

天秤座

異地謀生者有不錯的發展機會。

整體運：★★★★★

是個出行的好日子，對感情有很強的增運效果；不要將錢死死抓在手裡，可拿出部分做投資，今天有貴人相助；從事戶外工作者與人相處頗為愉快，不僅備受尊重，還能得到樂趣。

愛情運：★★★★☆

旺盛的愛情運，是個情話綿綿的大吉日。單身者不妨多參加團隊活動，可以提升愛情運唷！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，雖然雜事很多，可是只要冷靜地思考，就能找出捷徑、提高辦事效率。

財運：★★★★☆

財運還不錯，可是卻有快速進出的跡象。想要周轉金錢、討債的人，快利用今天的吉運，只要勇於開口，多能心想事成！

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：10:00-12:00夕陽橙

開運方位：正南方向

天蠍座

擬定周詳計劃，勿心急。

整體運：★★★★☆

今天在工作上你過於急躁的表現容易被對手發現，沉著冷靜才不失風度。已婚者有機會重拾愛火，抓住難得的機會讓對方明瞭你很重視這份戀情。財運較弱，理財無計劃原則，會出現經濟窘迫的局面。

愛情運：★★★★☆

愛情運看好，適合主動放電、製造浪漫的情境；說點噁心的甜言蜜語，效果會更好喔！

事業運：★★★★☆

事業運佳，多能用樂觀、正面的態度面對今日的工作，只要能保持快樂的心情，今天真是美好的一天喔！

財運：★★☆☆☆

分散投資難以面面兼顧，應抓好大項目，小投資可讓親近的人幫忙關注，以免因小失大。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：13:00-15:00葡萄紫

開運方位：正北方向

射手座

情緒很易受人影響。

整體運：★★☆☆☆

想要找到更好的，卻又不願放棄眼前的他，其實他的付出已經深深感動了你；財運此起彼伏，不知該如何應付的時候會得到貴人相助；工作勤奮令自己很有幹勁，發展趨勢也相當好，並得到眾多同事的認可。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人感情在平穩中發展，易感到甜蜜，若能用心經營會有很不錯的結果喔！

事業運：★★★☆☆

今太過順從他人，很容易妥協，會把自己弄的很累。

財運：★★★☆☆

出門在外，身上少帶現金。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00白鋼銀

開運方位：西北方向

摩羯座

誤會冰釋的一天。

整體運：★★★☆☆

今天會發現真相，解除對同事的誤解，有機會好好交流，能讓關係更和諧。剛剛走進婚姻的戀人，容易產生壓抑情緒，多溝通才能化解不合。財運不佳，資金周轉出現危機時，可向親友求援。

愛情運：★★★☆☆

多安排一些時間與另一半溝通，以免感情疏遠；單身者在聚會中易與有緣人相遇。

事業運：★★★★☆

與人交流互動的慾望在蔓延，也讓你從中體會到團體的強大力量，收獲頗多！

財運：★★☆☆☆

沒有進財管道，不妨努力累積實力，作為日後賺錢的籌碼。適合整理財務，催討欠款。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00乳酪白

開運方位：西南方向

水瓶座

神清氣爽，幹勁十足。

整體運：★★★★☆

在心愛的人面前，你的細心與體貼讓對方感到溫暖，雙方的感情平穩發展。財運不錯，金錢方面的嗅覺很靈敏，容易發現不錯的商機。工作雖然比較忙碌，但是心情好，不會感覺太累，積極的態度還能獲得老闆的賞識。

愛情運：★★★☆☆

感情豐富的一天，很想黏著對方，不妨用撒嬌的方式來吸引對方的注意。

事業運：★★★★☆

很有威望，無論是工作還是生活，都能隨心所欲；不過，也別太大意唷！

財運：★★★★☆

偏財運不錯，小有進帳。

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00嫩芽綠

開運方位：正北方向

雙魚座

情緒低落，容易感傷。

整體運：★★☆☆☆

今天感情負擔較重，對方的一些無理取鬧給予你較大的壓力，讓你覺得有點煩悶，想要一個人清淨。財運方面今天不宜投資，小心陷阱，如果沒什麼事今天待在家裡比較適合，出門在外會有小人覬覦。

愛情運：★★☆☆☆

不經意說出的錯話往往最傷人，多聽對方講話，做個傾聽者，少發言為妙！

事業運：★★☆☆☆

工作心態極不穩定，心情好時態度激昂，辦事效率高。煩悶時，根本無心工作。

財運：★☆☆☆☆

對金錢的敏銳度較弱。投資理財上宜延續舊有模式，大幅度改變小心損失慘重。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-09:00硃砂紅

開運方位：正北方向





