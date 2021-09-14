每日星座運勢／牡羊把握好說話尺度 不要過度偏激

2021-09-14

牡羊座

把握好說話尺度，以免得罪人。

整體運：★☆☆☆☆

工作上容易與同事起口舌之爭，注意自己的言行，一些無謂的爭論能免則免。財運方面今天猜疑心過重，對於朋友的建議疑慮重重，很容易錯過最佳時機。

愛情運：★☆☆☆☆

不安寧的一天，感情生活有一點亂，外界干擾多，需要冷靜處理。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作中遇到瓶頸時多用客觀的角度來思考，不要過度偏激了喔！

財運：★☆☆☆☆

衝動是魔鬼，若不想拆夥，說話可要謹慎著點。

貴人星座：天秤座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-24:00象牙白

開運方位：正東方向

金牛座

電波超強，桃花盛開。

整體運：★★★★★

有不錯的姻緣際遇，單身者多向外活動，易有奇緣，譜出戀曲的機率高。錢財多來自異性，多與異性朋友接觸可獲得不錯的商機。心態良好，工作井然有序地進行，完成分內工作的同時，還能為他人排憂解難。

愛情運：★★★★★

愛情運旺盛，有利多與不同類型的人接觸互動，也有機會結識志趣相投的朋友，感情進展順利。

事業運：★★★★☆

追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣，有利推行新計劃，嘗試新的工作方式。

財運：★★★★☆

金錢活動頻繁的一天，花錢上特別的衝動，所幸錢花出去也能滿足消費慾望，還會沾沾自喜的覺得物超所值！

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-20:00墨玉綠

開運方位：東北方向

雙子座

自我療癒的能力頗強，懂得自我調節情緒。

整體運：★★★☆☆

夫妻在相處中會有些小摩擦，但是要明白，有吵有鬧才是生活。財運上不太順利，除非掌握了大量可靠而又實用的商業信息，否則不要輕易進行投資活動。工作上宜做決策，但要在資料充足的前提下。

愛情運：★★★☆☆

一心放在工作上，對身邊一直默默守候你的另一半有所忽略，抽些時間陪陪對方吧！

事業運：★★★☆☆

運勢較平穩，適合安排、計劃下一步的工作，太過急進、求好心切反而易出錯。

財運：★★☆☆☆

不宜想金錢的問題，一想到錢會破壞今日的心情！

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：07:00-09:00萊姆黃

開運方位：西北方向

巨蟹座

機會要靠自己爭取。

整體運：★★☆☆☆

單身貴族在健身房或圖書館易遇到不錯的異性，若能主動一點，深入發展的機率極高；購物時極易受到他人的影響，做出錯誤的購買行為；思維禁錮在自己狹小的圈子中，不宜進行策劃、設計工作。

愛情運：★★★★☆

已婚者適合與另一半安排約會，尋找浪漫的感覺；戀愛中的人感情甜蜜。

事業運：★★☆☆☆

缺乏貴人運，遇到困難時，需要考驗你獨自處理事務的能力。

財運：★★☆☆☆

金錢是非特別多，辛苦賺來的錢往往需要支付許多的開銷，不然就是花了冤枉錢！

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：19:00-21:00翡翠綠

開運方位：東北方向

獅子座

在創新中發現新機會。

整體運：★★★☆☆

工作中有發揮領導力的機會，但是躲不了同事間的明爭暗鬥，還是盡量減少與對手的硬拚，伺機尋找發展機會才明智。已婚者有機會和伴侶一起參加社交活動，雙方的社交圈都能夠擴展。

愛情運：★★★★☆

單身者因朋友引薦而與心靈契合的異性結緣，感情進展較快；已婚者應注意製造生活情趣。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，工作上要專心點，如果拖泥帶水、效率不彰，很容易落人口實。

財運：★★★☆☆

對金錢的敏銳度變弱，不宜大筆投資。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00咖啡棕

開運方位：東南方向

處女座

相當冷靜理智，處理事務非常有理性。

整體運：★★★★☆

和對方平淡相處，沒有多大的摩擦，彼此能在平淡中感受著愛情的真諦。與年長的上司比較投緣，表現果敢一點就能留下好印象。投資運不佳，有投資計劃者可多了解市場動向，再做決策。

愛情運：★★★☆☆

渴望戀愛，渴望被關心的一天。戀愛中人不妨變花樣來製造生活情趣吧！

事業運：★★★★☆

職場中顯得圓滑世故，能將工作上的事情處理得進退有度，不浪費時間做無謂的事，也不放過任何得利的機會。

財運：★★★★☆

有機會因為你的手機、電話等號碼而中獎！

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：05:00-07:00嫩芽綠

開運方位：東北方向

天秤座

今天的精神狀態不錯。

整體運：★★★☆☆

戀愛中的人把時間和心思都放在戀人身上，易引起朋友的不滿，被取笑為「重色輕友」；精力充沛，幹勁十足，需半天完成的事恨不得一小時就能搞定，連工作夥伴都受你的影響；不過今天的財運並不好，還有破財的危險，要處處小心為妙。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易被另一半冷落，你不妨主動與對方溝通，瞭解對方的想法，才不會感到失落。

事業運：★★★★☆

工作得很起勁，雖然辛苦點，但流出的汗水能獲得豐厚回報，成就感強烈，收穫不小。

財運：★★☆☆☆

錢財進出頻繁，請客、送禮會是一筆不小的支出，人情往來應理性評估，別為了面子而破費。

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：18:00-20:00蘭花紫

開運方位：正南方向

天蠍座

行動前多思考，會讓你更有勝算。

整體運：★★★★☆

和戀人能相處融洽，有令旁人羨慕的事情發生，讓你頗有成就感；工作中易有突出的表現，要好好把握；投資上要多思考，特別是電視上推薦的理財產品，更應多做分析，再來考慮要不要投入資金。

愛情運：★★★★☆

交際應酬機會多。單身者有機會邂逅對事業有幫助的優秀異性；已婚者感情進展平順。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，幹勁十足，不妨大膽的嘗試新任務，讓你的潛能充分施展出來。

財運：★★★☆☆

避免短線投資，否則很難獲利。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：22:00-24:00遠洋藍

開運方位：正西方向

射手座

處理問題還需更加果斷。

整體運：★★☆☆☆

關係反覆不定，注意控制自己的情緒，多照顧一下對方的感受，這樣的感情才能更堅固；朋友間的小聚會是你獲得商機的好機會，可別因驚喜過度而失態哦！工作中狀況頻出，雖然有些手忙腳亂卻也讓你進步不少。

愛情運：★★☆☆☆

單身者容易日久生情，對身邊的異性朋友產生別樣情愫；戀愛中人想結婚，但時機不成熟。

事業運：★★★☆☆

想法多變、創意十足，工作上適合盡量提新構想，悶在心裡會讓你錯過表現機會喔！

財運：★★★☆☆

莫做發財夢，踏實經營者可防破財之災。

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：15:00-17:00玳瑁棕

開運方位：正北方向

摩羯座

團隊合作是事業突破的關鍵所在。

整體運：★★★★☆

團隊合作能在工作中發揮重要作用，千萬不要一意孤行、率性而為；合夥投資易出現意見分歧，切記不要在言語上起衝突，以免傷了和氣！今天你的桃花太旺，異性、同性都有可能向你發出求愛信號；至於不屬於你性取向的那一方，可能就成了你的「劫」！

愛情運：★★★★☆

戀愛中人適合約會，感情進展快速；已婚者多花點時間相互交流，可讓心靈得到慰藉。

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平的，雖然有點提不起勁，可是不難得到同事的援助；自己也要積極一點，收起拖泥帶水的工作態度！

財運：★★★☆☆

散財日，有財來財去的跡象，不妨趁今日去買一點喜歡的東西或是出門遊覽一下；反正都要花錢嘛，花在自己身上豈不更好！

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-09:00深海藍

開運方位：西北方向

水瓶座

快樂著他的快樂，幸福著他的幸福。

整體運：★★★☆☆

今天的情緒會受到戀人的影響，因為他的快樂而開心，因為他的悲傷而難過；投資上會出現新的契機，要善於把握；工作中要學會寬容別人的過錯，這樣自己的情緒也沒那麼激動，同事也不會因此產生反感的心理。

愛情運：★★★★☆

有暗戀對象的人戀情可望明朗化；已婚者彼此關懷，並能感受到愛的力量。

事業運：★★☆☆☆

看起來有點反應遲鈍，做起事來慢半拍，動作若不迅速點會直接影響你的績效。

財運：★★★★☆

暗財比較旺，暗財運上大多來自長輩或長者。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00珍珠白

開運方位：東北方向

雙魚座

需努力把握的一天。

整體運：★★☆☆☆

目前明朗的局勢會有所逆轉，加倍的付出反而得不到應有的回報，愛情令你感到苦悶。經商者對目前的狀態不是很滿意，總期望以最少的投資獲得最豐厚的收益。看似平靜的工作，實則機遇不斷，只是把握得不夠。

愛情運：★☆☆☆☆

內心易被先前的感情經歷限制住，不願意打開心扉，難以結識新朋友。

事業運：★★★☆☆

領導者適當的把一些權限交給他人，會讓你更輕鬆，既給了別人機會，也是給自己機會。

財運：★★☆☆☆

花錢慾望強烈，應注意控制。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-15:00翡翠綠

開運方位：西北方向





