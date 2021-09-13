每日星座運勢／巨蟹伸援手聚集人氣 留心錢財往來

2021-09-13

牡羊座

賺錢容易，守錢難。

整體運：★★★★☆

看到身邊的朋友紛紛有了另一半，你也不禁希望擺脫單身生活，今天就有很強的桃花運，要注意把握。正財運平平，但偏財運卻很不錯，可小玩金錢遊戲。學生族的考運佳，能在考試中得到不錯的成績。

愛情運：★★★★☆

戀情急速加溫，甜甜蜜蜜令人羨慕。也容易引來一堆好奇、關心者。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，今日宜裝迷糊，有錯就認錯，不宜與人爭長道短。

財運：★★★☆☆

先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。有閒錢不妨拿點出來打好人際關係，送個小禮來表達你的關心與善意！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-13:00咖啡棕

開運方位：正東方向

金牛座

情緒較低落，感慨頗多。

整體運：★★☆☆☆

今天戀愛中人為著自己的事情而奔忙，沒什麼時間和戀人聚在一起。財運穩定，不過卻沒有什麼心情去仔細研究市場的進展，有點心不在焉。適合做點輕量運動，比如健身操，會讓身心愉快。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者注意自己的言行舉止，易引起另一半懷疑，影響彼此感情；單身者易遇到爛桃花。

事業運：★★☆☆☆

運勢不佳，顯得有些自我，讓人難以親近，容易造成機會流失、計劃難以達成。

財運：★★★☆☆

賭性較強，可偏偏財運不太好，如果想留住錢財，千萬別玩金錢遊戲。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：08:00-09:00琥珀橙

開運方位：正北方向

雙子座

千萬別試圖去改變對方。

整體運：★☆☆☆☆

如果只是抱怨對方，問題是解決不了的，不過對於你的欣賞他卻樂意接受，所以遇事時應多用鼓勵讚美的言語去激勵他；工作中不應為取悅上司而附和他的決定，這樣會讓你失去大多數人支持；有考試的學生會比較怯場，調整好心態，使身心都放鬆。

愛情運：★★☆☆☆

單身者遇到心儀的對象不宜太過激進，以免對方被你嚇到；已婚者聚少離多，彼此思念。

事業運：★★☆☆☆

事業運不太穩定，工作任務繁重，容易產生不滿情緒，還應及時調整心態。

財運：★☆☆☆☆

不利用理財工具錢滾錢，因為判斷錯誤的機率頗高。

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00珠貝白

開運方位：正北方向

巨蟹座

別人的成功經驗成為你急功近利的誘因。

整體運：★★☆☆☆

今天對感情的期待過高，因此在現實相處的過程中，你會感到些許失落。在身邊資訊的影響下，你期望透過投資獲得大且快速的回報，但大的投資，也將意味著更高的風險。工作非常努力，雖然不能馬上看到成效，但仍有小小的滿足感。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對另一半缺乏耐性，對方的一些行為讓你難以忍受，時有爭吵。

事業運：★★★☆☆

重點應放在職場人際關係上，晚輩有困難時不妨伸出援手，為自己聚集人氣。

財運：★★☆☆☆

多留心錢財往來，易有糾紛。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-24:00杜鵑粉

開運方位：正西方向

獅子座

今天可不要把大好時光浪費在家裡！

整體運：★★★★★

桃花運極強，今天有參加婚宴的朋友，大可不必把自己當成配角，其實你也將是另一段良緣的主角；財運良好，會有大賺一筆的機會，宜瞄準時機，果斷一點；處於失業中的人，今天不妨出去走走，會有好機會。

愛情運：★★★★★

異性緣超級旺，容易得到異性朋友的關照，也很適合參加團體活動喔！

事業運：★★★★☆

今日事業運勢還不錯咧！多用腦袋瓜想想該如何運作，收起拖泥帶水的態度，便能有正面的收穫。

財運：★★★★☆

財運還不錯！有小額的暗財、偏財運，適合藏私房錢。不要讓別人知道你有錢喔！

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：18:00-20:00水鑽藍

開運方位：西南方向

處女座

樂觀地面對生活和工作，每一天都可以很精彩。

整體運：★★★★☆

心情開朗，精神保持在最佳狀態，工作效率提高不少，做事時信心十足，一整天下來過得非常充實。你的好心情也影響到伴侶，在聊天時聽到你輕快的語氣，他的情緒也隨之放鬆。在投資上要做好風險分散管理，面臨單一市場發生異動才能保本。

愛情運：★★★☆☆

愛情加溫日，花點心思送一份小禮物，或是親自下廚準備愛心晚餐給心上人吧。

事業運：★★★★☆

若能在人際關係上注入更多心力，事業發展將更為順利。

財運：★★★☆☆

財運好壞參半，有進有出，宜平穩運作，不利過度投機。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：17:00-19:00瑪瑙黑

開運方位：東南方向

天秤座

運勢有由陰轉晴的傾向。

整體運：★★★☆☆

愛情際遇較好，遇網路情緣的機會頗大，相親也是一種不錯的選擇。財運平順，當別人向你尋求幫助的時候，伸出援助之手會收到利人利己的雙贏。事業運節節攀升者，欣喜之情不宜表露得太過明顯，小心因此而遭人嫉妒。

愛情運：★★★☆☆

異性緣不錯，懂得用花言巧語討異性歡心，但應注意分寸，太過火反而會弄巧成拙。

事業運：★★★☆☆

情緒顯得有些低沉，交際應酬方面並不那麼熱衷，追求成功的慾望也沒有以前強烈。

財運：★★★☆☆

金錢進出頻繁，有點心痛。

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00寶石藍

開運方位：西北方向

天蠍座

創業者應學會審時度勢。

整體運：★★★☆☆

創業者有嘗試走別人沒走過的路的強烈想法，當風險與機遇並存時要審時度勢，學會變通。單身者有機會接觸朋友介紹的異性，可進一步了解對方。財運較好，可以選擇績優股進行適當投資。

愛情運：★★★☆☆

很能包容另一半，甚至有縱容的傾向，小心對方因此而犯錯唷！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，注意忽冷忽熱、反覆無常的工作態度，這樣除了會困擾自己以外，也會造成同事的困擾喔！

財運：★★★★☆

朋友們主動邀約請客或是送禮物給你，都會讓你大受感動喔！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-07:00蜜瓜黃

開運方位：正西方向

射手座

參加聚會談吐幽默，能活躍氣氛。

整體運：★★★☆☆

為了維持好人際關係，稍微取悅一下眾人也沒關係。對遠距離的朋友，不妨多打電話進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。若不是急於用的物品，改天再買吧，不然花錢買到劣質商品，心裡會很不舒服。

愛情運：★★★★☆

夫妻關係和諧，彼此關心、支持，家庭裡洋溢著濃濃的溫情；單身者戀愛機率很高。

事業運：★★★☆☆

企圖心強烈，想要表現、證明實力，但越想表現心越急，頻頻發生狀況，收到反效果。

財運：★★☆☆☆

財務上容易出現小狀況，要用保守、理智的態度來處理，以降低風險與損失。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-07:00碧空藍

開運方位：正南方向

摩羯座

工作顯得輕鬆許多。

整體運：★★☆☆☆

對方的心思不必費心去猜，不妨找他聊聊，與戀人間的隔閡只是一場誤會。行運之路頗為平靜，投資理財難有突破。工作上的事情工作時間談就好，將心態放平和一點，這樣才容易抓住更多的機遇。

愛情運：★☆☆☆☆

爭執超級多，容易感受到對方的蠻橫無理，保持距離以策安全。

事業運：★★★☆☆

別因一昧追求和諧而放棄個人利益，該爭取的時候就要堅持，表現出你的競爭力。

財運：★★☆☆☆

破財大多是因為貪小便宜或迷糊健忘引起的。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-10:00臘梅白

開運方位：西北方向

水瓶座

桃花開得旺，要有追求的勇氣。

整體運：★★★★☆

單身者面對來電的異性，唯有心動加行動，才能得到愛情的眷顧。工作進行得頗為順利，就算其中有點小插曲，還是不會影響整體的進度。年輕女性朋友忙裡偷閒，做做健身操來活動筋骨，對提高工作的效率大有用處。

愛情運：★★★★☆

有機會參加團體活動，可慢慢靠近心儀已久的對象，爭取和對方約會的機會，感情進展就會加快許多。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，宜循序漸進穩定操作，有利於聽命行事，凡事不可操之過急。

財運：★★★☆☆

理財宜守不宜攻！運勢平順，是規劃的好時機，宜等待機會，若貿然投資，風險會很大。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：19:00-20:00燻鮭紅

開運方位：西南方向

雙魚座

疑人不用，用人不疑。

整體運：★★★☆☆

工作中你過於小心謹慎，有些不信任他人，這對你的事業會造成很大的阻力；你在與伴侶相處時多運用同理心，讓你很容易揣摩、配合對方的想法，讓他感覺到你對他有多體貼；應把握市場脈動、看清變化趨勢，今天的投資收益很不錯。

愛情運：★★★☆☆

已婚者給對方很多的自由，甚至有些放縱，小心另一半變心喔！

事業運：★★☆☆☆

顯得消沉，不知所措，對不確定的未來產生徬徨，渴望改變卻沒有方向。

財運：★★★★☆

眼光很不錯，可添置居家物品。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：05:00-07:00雪花銀

開運方位：東南方向





