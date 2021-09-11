九月星座運勢排行／射手遇撞牆期但有解方 第一名左右逢源別亂了腳步

九月是夏秋交接之際，也是一整年尾聲的前奏。日本網站「ananweb」以星座分析，列出了十二大星座在九月的運勢排行，可以更瞭解自己在這個時刻，究竟該怎麼做出行動。

第十二名 雙子座

雙子座在此時，會被許多普通的失誤纏身，搞得自己心情煩躁不已，進而影響到整體的判斷力，甚至做出衝動的行為。記得讓自己冷靜下來，好好的找到方法放鬆，比起埋頭前進更為重要。

第十一名 射手座

眼前正在處理的問題，會因為某個巨大的障礙而遲遲難以進展。由於這也不是能靠個人就能解決的困擾，所以好好處理人際關係，藉由人群的力量解決，不失為一種策略。此外看準時機，適可而止也很重要。

第十名 雙魚座

雖然自己已經很努力了，但總是會有讓人感到心煩的小狀況發生，累積下來容易讓你覺得不滿，壞心情也會讓運勢更雪上加霜。還是先從身邊的人事物著手，不慌不忙地把事情傳達清楚，相信可以減少不必要的誤會。

第九名 金牛座

人際關係是這時最需要注意的，特別是職場內部上。畢竟不管在外頭風評多好，但要是職場間的人際關係不佳，還是難以大展伸手。把你所知道的盡可能告訴大家，或許可以讓人更信服。

第八名 摩羯座

摩羯座在這時，可以考慮積極對外尋找交流機會，隨著新的人際關係進展，也回隨之帶來運氣和許多新事物。如果真的沒辦法，嘗試用不同的角度看待身邊的人，也是另一種方式。

第七名 巨蟹座

此時的財運正在蠢蠢欲動。不過想要賺到錢，就不能夠偷懶丟給別人，必須親自好好規劃投資才行。在抓到要點下手之下，就很有機會得到相應的報酬。此外也很可能得到他人的餽贈，但千萬記得收下禮物之外，還得好好想想其中背後的涵意而做出應對才行。

第六名 天秤座

除了本來的事情之外，此時還很可能被委託其他從未接觸過的業務。然而這正是對你評價上升的證據，可以好好把握。想要維持好運，就必須保持身、心兩邊的溫度，由健康與好心情，建立起良好的運勢循環。

第五名 牡羊座

有意外之財的可能，但小拿一些吃點好東西，當作是給自己心情加分還行，總之千萬要避免無謂的花費。或者可以拿來投資自我，取得一些有機會派上用場的技能，做好未雨綢繆的準備。

第四名 天蠍座

想要活用這時的好運氣，就必須自己積極作為。由於財運也不差，不太需要擔心破財問題。研究一下穿著飾品，更是一種替自己加分的方法。另外也能嘗試下廚看看，或許會有意想不到的收穫。

第三名 處女座

自身的魅力很有機會在這時發揮，因此締結到新的緣分，對工作上也有很大的幫助。為此可以打扮一下自身，更能夠天助自助。財運方面則稍嫌普通，需要自己努力賺得。

第二名 水瓶座

內心的陰霾除去，活力不斷湧現的時候。就算周圍的期待相當高，只要積極行動，就能夠順利達成目標。人際關係則需要注意氣氛，有時如果顯得太過自滿，反而容易弄巧成拙。不如好好傾聽，別太容易做出武斷的結論。

第一名 獅子座

人際關係方面可說是好到極點，不管是初次的邂逅，還是既有的伙伴，都能夠留下良好的印象。不過在相處上，還是要記得要多多理解對方。而在自身的目標方面，保持著幹勁和節奏，就有機會一口氣展開重大突破。