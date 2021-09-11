快訊

國安高層赴美會談 美國可能同意台灣駐美代表處更名

九月星座運勢排行／射手遇撞牆期但有解方 第一名左右逢源別亂了腳步

聯合新聞網 / 綜合報導
九月每個人的運勢不同，好運也需要靠自己掌握。圖片來源／ingimage
九月每個人的運勢不同，好運也需要靠自己掌握。圖片來源／ingimage

九月是夏秋交接之際，也是一整年尾聲的前奏。日本網站「ananweb」以星座分析，列出了十二大星座在九月的運勢排行，可以更瞭解自己在這個時刻，究竟該怎麼做出行動。

第十二名 雙子座

雙子座在此時，會被許多普通的失誤纏身，搞得自己心情煩躁不已，進而影響到整體的判斷力，甚至做出衝動的行為。記得讓自己冷靜下來，好好的找到方法放鬆，比起埋頭前進更為重要。

第十一名 射手座

眼前正在處理的問題，會因為某個巨大的障礙而遲遲難以進展。由於這也不是能靠個人就能解決的困擾，所以好好處理人際關係，藉由人群的力量解決，不失為一種策略。此外看準時機，適可而止也很重要。

第十名 雙魚座

雖然自己已經很努力了，但總是會有讓人感到心煩的小狀況發生，累積下來容易讓你覺得不滿，壞心情也會讓運勢更雪上加霜。還是先從身邊的人事物著手，不慌不忙地把事情傳達清楚，相信可以減少不必要的誤會。

第九名 金牛座

人際關係是這時最需要注意的，特別是職場內部上。畢竟不管在外頭風評多好，但要是職場間的人際關係不佳，還是難以大展伸手。把你所知道的盡可能告訴大家，或許可以讓人更信服。

第八名 摩羯座

摩羯座在這時，可以考慮積極對外尋找交流機會，隨著新的人際關係進展，也回隨之帶來運氣和許多新事物。如果真的沒辦法，嘗試用不同的角度看待身邊的人，也是另一種方式。

第七名 巨蟹座

此時的財運正在蠢蠢欲動。不過想要賺到錢，就不能夠偷懶丟給別人，必須親自好好規劃投資才行。在抓到要點下手之下，就很有機會得到相應的報酬。此外也很可能得到他人的餽贈，但千萬記得收下禮物之外，還得好好想想其中背後的涵意而做出應對才行。

第六名 天秤座

除了本來的事情之外，此時還很可能被委託其他從未接觸過的業務。然而這正是對你評價上升的證據，可以好好把握。想要維持好運，就必須保持身、心兩邊的溫度，由健康與好心情，建立起良好的運勢循環。

第五名 牡羊座

有意外之財的可能，但小拿一些吃點好東西，當作是給自己心情加分還行，總之千萬要避免無謂的花費。或者可以拿來投資自我，取得一些有機會派上用場的技能，做好未雨綢繆的準備。

第四名 天蠍座

想要活用這時的好運氣，就必須自己積極作為。由於財運也不差，不太需要擔心破財問題。研究一下穿著飾品，更是一種替自己加分的方法。另外也能嘗試下廚看看，或許會有意想不到的收穫。

第三名 處女座

自身的魅力很有機會在這時發揮，因此締結到新的緣分，對工作上也有很大的幫助。為此可以打扮一下自身，更能夠天助自助。財運方面則稍嫌普通，需要自己努力賺得。

第二名 水瓶座

內心的陰霾除去，活力不斷湧現的時候。就算周圍的期待相當高，只要積極行動，就能夠順利達成目標。人際關係則需要注意氣氛，有時如果顯得太過自滿，反而容易弄巧成拙。不如好好傾聽，別太容易做出武斷的結論。

第一名 獅子座

人際關係方面可說是好到極點，不管是初次的邂逅，還是既有的伙伴，都能夠留下良好的印象。不過在相處上，還是要記得要多多理解對方。而在自身的目標方面，保持著幹勁和節奏，就有機會一口氣展開重大突破。

財運 運勢 星座

延伸閱讀

情慾最強「星座+血型」TOP3 這組合把色情當成「人生動力」

9月星座運勢排行／水瓶心想事成但別再亂買了 最後一名卻有意外之財

羈絆最強「星座組合」情侶TOP5 這組合一交往彼此就堅定不移

最療癒女友「星座+血型」TOP3 溫柔中帶嚴厲就是這組合

相關新聞

九月星座運勢排行／射手遇撞牆期但有解方 第一名左右逢源別亂了腳步

九月是夏秋交接之際，也是一整年尾聲的前奏。日本網站「ananweb」以星座分析，列出了十二大星座在九月的運勢排行，可以更瞭解自己在這個時刻，究竟該怎麼做出行動。

心理測驗／汽油桶或蛋糕卷？ 瞭解是什麼阻礙了你的愛情路

每個人的性格不同，在感情路上可能遇到的困擾也不盡相同。日本網站「DRESS」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己在情場中，容易出現什麼樣的煩惱。

每日星座運勢／牡羊良好信用助事業 有機會賺外快

2021-09-11 牡羊座 良好的信用有助於事業的發展。 整體運：★★★★☆ 為情事所困，再加上許久沒有活動活動筋骨了，不妨到運動場上給身體加加油吧。今天用心去做好每一件事，讓自

小孟塔羅：有新生機還逃過劫難？測中秋節前能掌握什麼好運氣

許多關於中秋節的神話與寓言，其中一個嫦娥故事版本是，嫦娥是殘酷皇帝的王妃，皇帝打算飲用長生水以得到長生，但嫦娥爲了避免百姓被長期的壓迫而飲下長生水，進而化作飛仙變成月亮仙子。大部分民眾在農曆十五，會用賞月、烤肉及吃月餅過節。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，中秋節前能掌握什麼好運氣？

別想騙他們！3個表面糊塗內心精明的星座

因為疫情的關係，這兩年來人與人的接觸減少了，大家更加依賴網路或是電話，因此電信詐騙手法也隨著不斷翻新。除了要提防詐騙以外，平常的社交圈中還有些人會仗著交情耍手段，想藉此騙一些好處，也讓人防得很心累。不過，有幾個表面糊塗、內心精明的星座，可是不會上這些當的喔！大家不妨跟著科技紫微網來看看，把他們的特質學起來！

情慾最強「星座+血型」TOP3 這組合把色情當成「人生動力」

性慾是人類的本能，有的人談起性時，總會顯得害臊不已。但也有人毫不遮掩，即使在他人面前，也會大方展現出自己對情色有濃烈興趣的一面。日本網站「美人百花」就列出三大「星座+血型」組合，有著最熱衷於色情的性格。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。