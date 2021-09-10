心理測驗／汽油桶或蛋糕卷？ 瞭解是什麼阻礙了你的愛情路

每個人的性格不同，在感情路上可能遇到的困擾也不盡相同。日本網站「DRESS」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己在情場中，容易出現什麼樣的煩惱。

請問：圖中的這個東西是什麼呢？請以直覺進行作答

請問圖片中的東西，你直覺認為是什麼呢？圖擷取自 DRESS

A 蛋糕卷 B 樹幹 C 香腸 D 汽油桶

選擇A蛋糕卷的你，戀情的煩惱是「太喜歡而苦惱」。你是一喜歡上了，就一發不可收拾的性格。悸動的內心讓你難以冷靜思考，反而成為一種負擔。要瞭解人與人的關係，是一件需要長遠看待的事物，因此不要太執著於一時，而讓自己喪失了應有的判斷力。

選擇B樹幹的你，戀情的煩惱是「倦怠期太長」。你是一個追求平穩的人，一向不願意有過於冒險的舉動。然而這也讓你的戀情缺乏火花，變得相當平凡無奇，也失去了在意外中察覺對方心意的時刻。好好建築起雙方的溝通管道，才是維持長遠的關鍵。

選擇C香腸的你，戀情的煩惱是「野心太強」。你是一個充滿雄心壯志，經濟能力也不俗的人士，這替你吸引到許多異性的目光。然而一昧追求高處，始終沒辦法滿足之下，是不會走到終點的。幸福不是只有前進才能取得，這點在戀情中也是一樣的。

選擇D汽油桶的你，戀情的煩惱是「太在乎愛情」。你是會在戀愛中不斷自我檢討的人，雖然自省是一種美德，但太超過就會給自己帶來煩惱。此時你需要的，其實就只是放鬆休息而已。只要緩和自己的緊張感，反而能夠放開手，讓一切步上正軌。