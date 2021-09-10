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小孟塔羅：有新生機還逃過劫難？測中秋節前能掌握什麼好運氣

聯合新聞網 / 小孟
圖／unsplash
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許多關於中秋節的神話與寓言，其中一個嫦娥故事版本是，嫦娥是殘酷皇帝的王妃，皇帝打算飲用長生水以得到長生，但嫦娥爲了避免百姓被長期的壓迫而飲下長生水，進而化作飛仙變成月亮仙子。大部分民眾在農曆十五，會用賞月、烤肉及吃月餅過節。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，中秋節前能掌握什麼好運氣？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Minerva Siegel & Abigail Larson(Heaven & Earth Tarot)




A：新的生機。(權杖一正位)

牌面雲層中伸出一隻右手，握著一根長許多新葉的木棒。

A：新的生機。(權杖一正位)
A：新的生機。(權杖一正位)

這張牌表示中秋節前，當你有嶄新的行動時，會遇到良好的資源。例如：你想要參加一個課程，你會遇到很棒的老師，上課過程也很融入其中，因此你很快就能夠上手。小孟老師在此提醒你，很多事無法單靠自身努力，還需周遭的人事物一同協助，才能達到事半功倍的效益。

B：前人指路。(錢幣十正位)

牌面長者正用手觸摸狗狗，他看著門外兒孫滿堂的畫面。

B：前人指路。(錢幣十正位)
B：前人指路。(錢幣十正位)

這張牌表示中秋節前，你會遇到好的良師益友，指點迷津讓你茅塞頓開。你近期正在為某事煩心，無論是已沉潛在心中一陣子，還是最近才開始出現的問題。此時的你猶如汪洋中的一條船，幸好有人如同北極星照亮前方的路。小孟老師在此提醒你，請主動向外尋求諮詢或協助。

C：等候佳績。(錢幣七正位)

牌面男子前方有顆金錢樹，他用鋤頭將一枚錢幣拿下來。

C：等候佳績。(錢幣七正位)
C：等候佳績。(錢幣七正位)

這張牌表示中秋節前，你在等待結果的事情上，會有真心相待的好消息。例如：你先前有面試許多工作，是否錄取仍需等候一段時間，此時的你可以說是度日如年，面對未知的等待過程很是煎熬。小孟老師在此提醒你，若在面試的表達有所遺漏，可事後準備好寄e-mail過去。

D：逃過劫難。(月亮牌正位)

牌面月亮浮現人的側臉，地上的狗與狼望向天空的它。

D：逃過劫難。(月亮牌正位)
D：逃過劫難。(月亮牌正位)

這張牌表示中秋節前，聽到很具誘惑力的消息時，你能夠辨識出其中的問題。除了自身能夠避免被欺騙外，當此事發生在親朋好友身上時，你更可以幫助他們逃離陷阱，把辛苦累積下來的錢財守住。小孟老師在此提醒你，天下沒有白吃的午餐，羊毛必定是出在羊身上。

E：堅持到底。(隱者牌正位)

牌面老長穿著覆蓋全身的斗篷，拿了一盞油燈照亮前方的路。

E：堅持到底。(隱者牌正位)
E：堅持到底。(隱者牌正位)

這張牌表示中秋節後，你在想要認真執行的事情上，能不受外界干擾的堅持。生活會遇到各式各樣的人，可能是主管同事、家人情人、朋友同學等等，有形無形中影響你的生活，這次你能夠隔絕人情壓力，專心做自己想做的事。小孟老師在此提醒你，在乎他人也別忘了愛自己唷！

中秋節 塔羅牌 烤肉 小孟塔羅

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