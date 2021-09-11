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愛得太深收不回？這些星座容易陷入「分手副作用」

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【文‧科技紫微網

　

相愛是一種緣份的交錯，就算緣盡了、分開了，曾經美好的記憶仍會留在心中，甚至可能變成一種副作用，影響著未來的生活。哪些星座容易陷入分手副作用？跟著科技紫微網一起來了解。

　

雙魚座：孤單太沉重

水象星座感情豐富，為情所困的機率自然高居不下，其中雙魚座更是出名的缺乏安全感，在分手之後特別害怕孤單，深怕獨處的時候，寂寞的浪潮與過往的回憶都會迎面撲來，因此總想找人陪，線上聊天互動也好，雖然觸發新戀情的機率頗高，但是最好不要為了戀愛而戀愛，以免未來後悔。

　

摩羯座：害怕再受傷

理性的摩羯座也會為了分手而難過？當然會，只不過他們隱藏得好，照樣把自己塞進生活的模型裡，小心隱藏內心的傷口。把行程排滿，用忙碌充實來壓過分手的苦與淚。然而，腳步慢下來的空檔，又忍不住自問：「是哪裡出了問題？」，甚至害怕再接受下一段感情。

　

獅子座：讓你追不上

獅子座的分手副作用可說相當「勵志」，內心想著「既然你不懂得珍惜，以後你連我的車尾燈都看不見。」於是卯起來健身保養、拓展人脈，讓自己維持在更棒的狀態，交一個更優質的對象。有時候衝過頭，不免懷疑這樣值得嗎？但是自尊心不容許獅子座休息太久，就是不想被比下去。

　

天秤座：忍不住比較

如果有「優秀的舊情人」的選拔，天秤座一定榜上有名，因為他們嚮往好聚好散，分手還是能當朋友，不必撕破臉，有了新對象也能大方承認。不過在經營新戀情的時候，總忍不住拿前後任來比較，誰帶出去更體面？誰對我比較好？誰最適合我？雖然比較是人之常情，還是要避免「吃碗底看碗外」喔！

　

茫茫人海中能夠相遇、相戀是多麼難得的事情，分手的傷痛在所難免，但是千萬別被副作用干擾太久，保持心的平靜，當愛神再度降臨時，方能好好把握機會，擄獲幸福！

　

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