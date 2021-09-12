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塔羅：考慮結婚必算！婚姻是你的好運轉折點？

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
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【文‧科技紫微網

　

有人說，結婚就像是第二次投胎。選擇走入婚姻，其實就是選擇了一個特定的人生方向。當然現在的人已經不一定要結婚，但不可否認的是，選到對的人，的確能開啟一段全新的幸福旅程。想知道結婚會不會成為你的好運轉折點？就跟著科技紫微網一起來占卜吧！

　

占卜規則：

１、先閉上眼睛，靜心３０秒鐘。

２、在心中默默念著：「結婚會是我的好運轉折點嗎？」

３、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網
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占卜結果：

　

選牌１：權杖國王

權杖國王象徵一個心智成熟且有能力的人，言行比較坦率、正直，但是個性不太感性或浪漫。結婚之後，你的另一半會在金錢、事業、甚至人生規劃上對你產生不小的幫助，在對方的鼓勵和支持下，你會變得更有目標感與方向感，甚至會去做一些之前敢想不敢做的事情。

但需要注意的是，權杖國王也是塔羅牌的四個國王中，最沒有耐心的一個。在兩性關係裡，這樣的人通常都有點強勢或武斷，容易以自我為中心。

　

選牌2：聖杯二

這是一段非常有利於個人發展的婚姻關係，會讓你變得更加成熟與溫柔。聖杯二意味著完美的合作，你們將會是志同道合的好夥伴，也就是一般所謂的靈魂伴侶。你們有著共同的目標，而這個目標僅憑你自己一人之力是難以達成的。

好的愛情能夠帶著兩人積極向上，讓未來的路越走越好，你的婚姻就是如此。雖然會經歷一些磨合，但你們會始終相互理解與支持，享受彼此付出的愛意和喜悅。

　

選牌3：寶劍四

從牌面來看，你或許會把婚姻當成生活的避難所。對方可能不是你最理想的那個人，卻能夠為你提供一個安全、讓你放鬆的環境。你藉著這個環境逃離自己不願意面對的東西，比如生活的壓力，或者是父母的催促……

這個做法看似解決了難題，開啟了新的生活，但似乎不能解決問題的根源。休息一陣後，你還是必須重新出發，走出婚姻這個避難所，自己探尋生活的意義。

　

選牌4：錢幣五

這是一段牽扯到經濟利益的婚姻關係，婚後會有較多物質上的爭執與煩惱，磨去你原有的光彩和對婚姻的憧憬。雖然柴米油鹽醬醋茶的生活很現實，好在你們願意相互依偎扶持。但如果處理不好，仍會導致你們的關係漸行漸遠。

如果你還沒有步入婚姻，那麼請再思考，你決定攜手步入婚姻的這位對象，有沒有和你共同抵禦風險的能力。如果你已經步入婚姻，請珍惜當下已經擁有的，並多在開源留財方面下功夫。

　

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