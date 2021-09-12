殺破狼周運勢／處女職場溝通不良 水瓶發現八卦很震驚

白羊座：

整體運勢

金錢運方面，金星在財務宮位行進，同時在金錢宮位的天王星相位良好，出門購物會因為信用卡優惠，以划算的價格買到物超所值的好東西。有投資習慣的白羊座，短線會有不錯的獲利，但請見好就收。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入感情宮位，同在感情宮位的水星相位不良，會因為工作忙碌，使得兩人重要的約會被迫取消，雙方因此不太愉快。某些白羊座則是與另一半對未來看法分歧，溝通不良，令你感到生氣。

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到水星影響，同時在工作宮位的太陽受到海王星影響，被職場的同事或上司暗算，對於工作領域心灰意冷，萌生辭職的想法，甚至丟了辭呈便一走了之。某些白羊座則是要當心被裁員。

人際關係方面，在人際關係宮位的土星受到金星影響，在某個團體或組織被人情緒勒索，奉獻許多不樂之捐。某些白羊座則是會收到紅色炸彈，要準備一筆禮金祝賀，荷包失血。

金牛座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與海外宮位的冥王星有良好連結，藉由工作，或是網路連結，會與海外人士有許多交流互動的機會，認識許多異國的新朋友。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的太陽受到海王星影響，同時在感情宮位的金星受到土星影響，此時會有情敵公開要與你競爭喜歡的對象，對方近水樓台，讓你感到十分不安。某些金牛座的戀情則是受到長輩的壓力，兩人發展面臨難題。

工作運方面，在志業宮位的土星受到夥伴宮位的金星影響，同事或上司的掌控慾很強，不相信你的專業能力，同時也打壓自己在職場上的發展，使你在工作領域上覺得心煩，不想與這樣的人共事。

健康運方面，火星進入健康宮位，與水星同宮，注意血光之災，容易發生意外傷害，當心感染不明的急性疾病，造成某些器官發炎，身體發燒。注意病毒傳播途徑，引發呼吸系統的問題。

雙子座：

整體運勢

工作運方面，金星在工作宮位行進，目前承接一個光鮮亮麗的工作，需要到外地出差或外派。不過由於志業宮位的海王星受到家宅宮位的太陽影響，某些雙子座正因為一些因素而閒賦在家，每天懶洋洋的生活，生活挺悠哉。

本週須注意的部分

感情運方面，火星進入戀愛宮位，同時在戀愛宮位的水星受到慾望宮位的影響，與喜歡的人在親密關係上不太協調，對方無法滿足你。單身的雙子座甚至會尋求一夜情解決情慾需求。

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到子女宮位的水星影響，會花許多錢在小孩、寵物身上，此時孩子們的身體狀況不佳，需要許多療費用。某些雙子座則會花錢在追星、娛樂方面的事物上，買了很多偶像代言的東西。

健康運方面，金星在健康宮位行進，過分使用聲帶，或是遭到病毒感染，喉嚨嚴重發炎或失聲。冥王星在疾厄宮位行進，相位不良，注意泌尿系統問題，多喝水，不要憋尿，避免泌尿系統發炎。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星脫離不良相位影響，遇到一些特立獨行的人士，你會很羨慕這些人，不願再一味地盲從權威，即便是沈默，也會以自己的方式表現個性。

本週須注意的部分

工作運方面，在面試宮位的太陽受到海王星影響，面試新工作要當心被掛羊頭賣狗肉的公司詐騙。工作穩定的巨蟹座，當心作品被剽竊，或是無意間使用了一些他人創作的元素，被控侵權。

感情運方面，在戀愛宮位的金星受到慾望宮位的土星影響，與喜歡的對象在情慾方面不協調，容易被對方嫌棄，甚至放棄。單身的巨蟹座容易被長輩介紹相親對象，但對於愛情，你會希望自己能自由選擇。

家宅運方面，火星進入家宅宮位，與水星同宮。和家人溝通不良，會在此時吵架，冷戰。獨居在外的巨蟹座，需特別注意電器、爐火的使用，同時注意門戶安全，當心被宵小入侵。

獅子座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的天王星脫離不良相位影響，若腦中有了一閃而過的創意，一定要筆記下來，會為你的工作帶來新的靈感。某些獅子座目前進入新創的工作領域中，每天都在超越自己的極限，挑戰新的可能，過得很充實。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的土星受到家宅宮位的金星影響，與另一半的家庭相處起來格格不入，覺得自己在情感關係中較為委屈。某些獅子座則是因為一些衝突，夾在伴侶與家人之間兩面難為。

溝通運方面，火星進入溝通宮位，同時在溝通宮位的水星相位不良，在網路上發言須謹慎，容易招惹一些麻煩的人跟你筆戰。某些獅子座常常需要與人溝通，常會覺得很不耐煩，與人吵架。

交通運方面，火星進入交通宮位，同時在交通宮位的水星相位不良，出門當心發生行車糾紛，被開罰單的機率較高，交通工具容易故障，常常需要維修。這段時間不論乘坐大眾運輸系統通勤、走路、開車…需特別注意交通安全。

處女座：

整體運勢

海外運方面，在遠行宮位的天王星脫離不良相位的影響，與海外人士有許多交流的機會，可因此開拓新的思想與視野，了解世界局勢，選擇有利於自己的環境生活。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的土星受到溝通宮位的金星影響，肩負著重責大任，到外地出差，必須斡旋一些重大事宜，只能成功不允許失敗。某些處女座在職場與同事溝通不良，常被誤會，導致你在工作時不喜歡與任何人說話。

感情運方面，在感情宮位的海王星受到命宮的太陽影響，得知曖昧的對象已經有了穩定的關係，會在此時封鎖所有與對方可以連結的管道，把糾纏不清的情感關係斷乾淨。

金錢運方面，火星進入金錢宮位，同時在金錢宮位的水星相位不良，預期外的開銷增加，收入又因為大環境不佳而減少，經濟狀況困窘。某些處女座重要的生財工具故障，卻一直買不到可替換的用品，感到十分困擾。

天秤座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的天王星脫離不良相位的影響，同時金星又在金錢宮位行進，有外快收益入帳，立刻去享受美食或是購買奢侈品。有投資習慣的天秤座，這一陣子標的物正在上漲，可選適當的時機獲利了結。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到命宮的水星影響，會因為一些事情，受到波及，全家籠罩在瘟疫的陰影下，無法出門。某些天秤座的家人有生病的症狀，讓你十分憂慮。

感情運方面，在戀愛宮位的土星受到金星影響，與喜歡的對象在價值觀上有很大的落差，有時你只是想吃個路邊攤，對方卻希望享受昂貴的餐廳，雙方對於物質生活歧見很多。

工作運方面，在工作宮位的海王星受到太陽影響，許多文件與事務最近運作不順利，出錯的過程都經由你手，必須要承擔許多責任。某些天秤座甚至因此被革職或資遣，這陣子工作須特別謹慎小心。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，金星在命宮行進，在人際關係中十分討喜，在團體中成為不可或缺的人物。會接到許多邀約，或收到禮物。某些天蠍座甚至會遇到有人當面對你表示好感。

本週須注意的部分

工作運方面，在面試宮位的冥王星受到水星影響，執著於某家公司的錄取通知，卻錯過更好的面試機會，最後兩頭落空，得不償失。工作穩定的天蠍座，在職場說話太過直接，容易得罪重同事或重要的客戶。

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到太陽影響，如果繼續躲在曖昧不明的狀態中，喜歡的人就要被情敵搶走了。某些天蠍座同時有太多戀人未滿的朋友，給人感覺你很花心，所以總是遇不到想認真交往的對象。

家宅運方面，在家宅宮位的土星受到命宮的金星影響，家中會有一些長輩長期入住家中，會覺得很不習慣，生活受到打擾。目前需要搬家與購屋的天蠍座，喜歡的物件怎麼都無法談到理想的價錢，必須忍痛放棄。

射手座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的天王星脫離不良相位的影響，不論週遭的環境怎麼變動，你在職場的地位是穩固的，具有強烈的存在感，沒人能忽視你。某些射手座總是會接到各式各樣有挑戰性的工作，樂在其中。

本週須注意的部分

感情運方面，在秘密宮位的金星受到土星影響，地下戀情曝光，不想被人議論的秘密攤在陽光下，受人非議，被批評得十分不堪。單身的射手座最近對某個人產生好感，但只敢偷偷暗戀對方。

人際關係方面，火星進入人際關係宮位，與水星同宮，相位不良，付出精力與時間對待朋友，卻被當成免洗工具人，得不到任何感謝，覺得很不值得。某些射手座容易被朋友利用，明知對方佔你便宜，卻無法拒絕。

金錢運方面，在金錢宮位的冥王星受到在人際關係宮位的水星影響，年節期間，會需要花很多錢打點人際關係，荷包大失血。某些射手座最近會收到紅色炸彈，必須要準備一筆禮金，經濟感到有負擔。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的天王星脫離不良相位的影響，愛情通過了種種考驗，終於確定自己與對方的心意。某些摩羯座則是會收養毛小孩，或是對於家門附近常常見到的浪浪燃起憐憫之心，想收編到家裡。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入志業宮位，同在志業宮位的水星受到命宮的冥王星影響，為了加速工作效率，不得不用強制性的手段，促使週遭的同事配合你的步調，會因此得罪許多人，在職場顯得吃力不討好。

金錢運方面，在金錢宮位的土星受到人際關係宮位的金星影響，重要節日買一些賀禮送給重要的人士，卻又從別人的手中，收到自己贈送出去的東西，開始疑慮自己花錢打點人際關係的意義何在。

學習運方面，在學習宮位的海王星受到太陽影響，因為許多不可抗力的因素，課程一再停擺、延宕，會開始怠惰，功課疏於練習，導致學習成效退步。某些摩羯座則是報告與作業一直無法產出，學業壓力龐大。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，金星在志業宮位行進，在職場上坐在一個人人稱羨的位置，手握許多資源，會是十分志得意滿的時期。但由於金星受到命宮的土星影響，在競爭激烈的工作領域中，每一步都如履薄冰，成功並沒有想像中來得容易。

本週須注意的部分

感情運方面，在慾望宮位的太陽受到海王星影響，過分注重肉體關係，忽略了靈性與心靈的交流，激情過後，內心反而空虛。單身的水瓶座，因為孤單寂寞覺得冷，容易尋求一夜情滿足生理需求，此時惹上爛桃花的機率頗高。

金錢運方面，在財務宮位的太陽受到海王星影響，使用信用卡要當心個資外流，造成金錢損失。有投資習慣的水瓶座，一昧追高看似有遠景的標的，卻不幸套牢在高點，投資謹慎為佳。

學業運方面，在學業宮位的水星受到秘密宮位的冥王星影響，正在攻讀學位的水瓶座，會發現一些潛規則，讓你覺得不太平衡。某些水瓶座則是發現老師或指導者之間的小八卦，感到震驚不已。

雙魚座：

整體運勢

學習運方面，在學習宮位的天王星擺脫不良相位的影響，過去一直無法理解的學科，遇到好的指導者，一點就通，功課突發猛進。某些雙魚座則是找到自己想挑戰的新事物，目前正在努力學習中。

工作運方面，在面試宮位的天王星脫離不良相位的影響，挑戰新創產業會很快獲得青睞，進入到規模雖小，卻很有前瞻性的公司。工作已經穩定的雙魚座，與人溝通新的案件也會十分順暢，很快就簽約。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的水星受到人際關係宮位的冥王星影響，連假期間有許多人情債要還一還，必須要送禮表心意，荷包大失血。有投資習慣的雙魚座，切勿聽信小道消息，導致投資失利。

感情運方面，在感情宮位的太陽受到命宮的海王星影響，遇到有好感的對象告白，不要猶豫太久，也別再擺出曖昧不明的態度，否則對方很快就失去耐性了。感情穩定的雙魚座，常常因為生活散漫，被對方嫌棄。

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