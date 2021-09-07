12星座誰最養生？5大最注重健康星座排行 第一名連家人都要顧到

現在的生活，不斷追求高文明，凡事都用高科技來生活，也延伸出不少文明病，同時也受到天氣暖化的影響，還有空氣品質問題，導致現代人要維持一定的健康品質，就得付出不少代價。這就來看看，最重視養生的前五名星座，喜歡用什麼方法，來讓自己身體變得更好。

第五名：水瓶座

始終有自己一套信念的水瓶座，不管如何與眾不同，唯一不變的還是身體的健康，一樣會強調正常作息與健康飲食，但不一定會用傳統養生料理、養生食療，或是來個身體按摩這類的。反而是喜歡新奇、特殊的方法，例如偏方小道消息來做身體保養，效果如何也還沒有正式答案，雖然號稱是保養身體，但常因此讓自己受到傷害，不過在水瓶的堅持之下，還是有某個程度的養生效果。

第四名：天秤座

最懂得交際應酬的天秤座，養生是最基本的了，為了應付各種人物，可能隨身就帶著一堆保養品，健康食品肯定少不了。因為身邊的朋友多，不時的交頭接耳，各種資訊到處亂竄，也不停的被洗腦，「天天山珍海味，腸胃也要顧」之類的，此時朋友最多的天秤們，多半是為了對方的面子而捧場，這時心裡想的卻是「天天親朋好友，面子也要顧」，所以順便顧一下自己的身體健康。

第三名：金牛座

金牛座可是非常務實的，做事講求效率，在保養身體健康也是不喜歡虛華。最直接影響到錢的，就是身體健康了，只有健全的身體，才能好好衝刺賺錢。養生最基本的就是排毒，所以平常會保有規律的生活作息，讓身體有個穩定的循環模式， 因為這是免錢的，以最少的成本，達到最高的效益。另外也喜歡給自己吃營養餐、美容花荼、熬湯做飯，健康飲食，維持好身材。

第二名：處女座

處女座要求完美，不止外在的美，就連身體健康也很講究。醫美診所可能是常客，健身美容SPA館也應該是VIP會員，為的就是能有完美的身材，當然吃的更不能馬虎，為了養生料理，一聽到哪裡有比較好的養生料理，哪怕是下雨天，哪要是能到得了的地方，距離不是問題。而且自己下廚煮美食也是很正常的，包括自己採買食材，研究食譜，只要能有個健康又美妙的身體，怎麼辛苦都值得。

第一名：巨蟹座

巨蟹座很顧家，也很照顧家人，不管是吃的還是用的，都會想辦法給家人最好的。為了讓家人活得更好，為了讓自己能陪家人更久，所以都會希望家人食用最天然的食材跟飲食方法，想辦法讓家人的身體到老的時候，還能夠很健康自在。因此在年輕的時候就很重視養生，任何醫師推薦的方法，或是電視教的、朋友說的，吃的、抹的、內服或外用的，都會努力去嘗試。