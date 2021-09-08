快訊

割乳房陰道當標本 華山殺人魔更一審 高院改判無期徒刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

情慾最強「星座+血型」TOP3 這組合把色情當成「人生動力」

聯合新聞網 / 綜合報導
有的人對於性的態度相當開放，在他人面前露骨展現也不害羞。圖片來源／ingimage
有的人對於性的態度相當開放，在他人面前露骨展現也不害羞。圖片來源／ingimage

性慾是人類的本能，有的人談起性時，總會顯得害臊不已。但也有人毫不遮掩，即使在他人面前，也會大方展現出自己對情色有濃烈興趣的一面。日本網站「美人百花」就列出三大「星座+血型」組合，有著最熱衷於色情的性格。

第三名：O型+雙魚座

這兩個都是治癒型的個性，但要說哪邊治癒了，莫過於指性的方面了。只要是在伴侶面前，O型+雙魚座的人會毫不拘束地解放自我，對另一半展現出強烈的渴求。而為了讓過程更加令人滿足，O型+雙魚座願意做出各種嘗試，甚至另一半提出激烈一點的玩法，都能夠全盤接受。

第二名：A型+雙子座

認真的A型搭上好奇心旺盛的雙子座，表面上裝成認為性是一件下流的事，實際上對此卻抱持著莫大的興趣。如果能查到他們的瀏覽記錄，就會發現滿滿的相關查詢歷程。在實踐方面，他們則不會滿足於同一種形式，會追求各種不同的變化，尋求新的刺激感。

第一名 B型+射手座

這組合對色情抱持著滿滿興趣，而且在他人面前也毫不掩飾。甚至和人剛初步認識，就會用色色的話題起頭，也能大方說出自己的性事如何。對B型+射手座而言，說色情是人生動力也毫不為過，能夠盡情滿足自我慾望的一刻，對他們來說正是無上的幸福。

星座 兩性關係 性行為

延伸閱讀

9月星座運勢排行／水瓶心想事成但別再亂買了 最後一名卻有意外之財

羈絆最強「星座組合」情侶TOP5 這組合一交往彼此就堅定不移

在一起會幸福！情侶「星座」組合TOP5 巨蟹的她和這星座最互補

最療癒女友「星座+血型」TOP3 溫柔中帶嚴厲就是這組合

相關新聞

情慾最強「星座+血型」TOP3 這組合把色情當成「人生動力」

性慾是人類的本能，有的人談起性時，總會顯得害臊不已。但也有人毫不遮掩，即使在他人面前，也會大方展現出自己對情色有濃烈興趣的一面。日本網站「美人百花」就列出三大「星座+血型」組合，有著最熱衷於色情的性格。

每日星座運勢／水瓶短期投資收益多 懂得珍惜感情

2021-09-8 牡羊座 內心充實，心情也就愉快了。 整體運：★★★★☆ 今天會碰到志趣相投的異性，有機會共同探討人生觀，惺惺相惜的感覺讓彼此都體會出一種異樣的滋味。工作上與同事

12星座誰最養生？5大最注重健康星座排行 第一名連家人都要顧到

現在的生活，不斷追求高文明，凡事都用高科技來生活，也延伸出不少文明病，同時也受到天氣暖化的影響，還有空氣品質問題，導致現代人要維持一定的健康品質，就得付出不少代價。這就來看看，最重視養生的前五名星座，喜歡用什麼方法，來讓自己身體變得更好。

天涼好個秋！「3生肖」白露一到轉好運

又是一年白露至，花好月圓仲秋時。當涼爽的秋意翩然降臨時，每到清晨，地面和葉子上會出現很多晶瑩剔透的露珠，這也是「白露」之名的由來。那麼，白露時需要注意哪些事？哪些生肖能有好運加持？跟著科技紫微網一起來認識這個空靈的節氣吧！

鬼門關之後「4生肖小心破財」：TOP1創業、投資都要三思

農曆七月是俗稱的鬼月，民間相傳在這個月份有許多事情要避免，以免觸犯禁忌，今天為「鬼門關」，也就是好兄弟要返回所屬地的日子，不過隨著好兄弟歸位，清水孟國際塔羅小孟老師也指名有4個生肖要小心，因為很有可能會破財。

心理測驗／數字還是鳳梨切片？ 瞭解自己的自戀程度有多深

對自己有自信有時是好事，但如果被信心沖昏頭，很可能會變成太過自戀的性格。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己的自戀程度來到什麼等級。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。