天涼好個秋！「3生肖」白露一到轉好運

【文‧科技紫微網】

又是一年白露至，花好月圓仲秋時。當涼爽的秋意翩然降臨時，每到清晨，地面和葉子上會出現很多晶瑩剔透的露珠，這也是「白露」之名的由來。那麼，白露時需要注意哪些事？哪些生肖能有好運加持？跟著科技紫微網一起來認識這個空靈的節氣吧！

＃詩意白露

白露是一個頗具詩意的節氣，《詩經》裡便有「蒹葭蒼蒼，白露為霜；所謂伊人，在水一方」的名句。神秘的伊人，既可以是你內心掛念的那個身影，也能代表你想追尋的一切。以詩寄情，讓白露的蒼涼多了一點夢幻，更增添不少期待。

當然，白露的詩意可不僅僅表現在詩句裡，還表現在日常生活裡。像是候鳥遷徙、秋風漸起，種種跡象都會在白露過後逐漸顯露出來。當枝頭的一抹紅葉輕輕飄過你的眼前，離別的意象會促使你更珍惜現有的一切，在生活的各種無奈裡，吟唱出豁達的長詩。

＃品味白露

白露時期正好是柚子的產季，採收後還得經過一週左右的「辭水」，柚子果肉才會變得甜美。另外，在秋天採收的白露茶清醇、柔和、順口，也是這個時節獨有的滋味。中秋節快到了，別只顧著吃烤肉，最好能搭配柚子和白露茶，才不容易上火，給你一個清爽的中秋。

秋天氣候乾燥，養生之道首重滋潤養肺，多吃白木耳、山藥、水梨等白色食物，可舒緩秋燥的傷害，還能累積身體禦寒的能量，以應付接下來氣溫更低的冬季。早晚溫差變大了，要注意保暖，可別因為白天較熱，穿衣就大意囉！

＃好運白露

與白露相遇之際，也是與暑熱告別之時，你的煩惱也會隨著熱氣一起消失嗎？對於底下這些生肖來說，白露不僅有著詩意般的美好，還有好運降臨呢！

●生肖馬

對錢財的打理更加得心應手，閒置資金開始活絡，也得以擺脫漏財問題，財庫積累的速度加快了，帳戶裡的數字讓你眉開眼笑。

●生肖猴

工作表現優秀，令人羡慕。你出色的表現不只能換來即時的回報，還會讓其他人刮目相看。工作氛圍輕鬆愉悅，整體狀態讓你心滿意足。

●生肖豬

受財神爺眷顧，創造財富的大門即將開啟。尤其是在短線投資上，容易獲得一筆相當充足的進帳，還會有貴人為你帶來財機喔！

人生如露，知白守黑，人間萬象，終得明亮。清風白露，願你感受白露的溫柔，心清無憂！

【延伸閱讀】

●最近有翻身財？奇門鑑定財富命

●預言人生大事件，想轉運別錯過





