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心理測驗／數字還是鳳梨切片？ 瞭解自己的自戀程度有多深

聯合新聞網 / 綜合報導
透過心理測驗，就能剖析自戀性格來到什麼程度。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，就能剖析自戀性格來到什麼程度。圖片來源／ingimage

對自己有自信有時是好事，但如果被信心沖昏頭，很可能會變成太過自戀的性格。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以看出自己的自戀程度來到什麼等級。

請問：圖中的東西看起來是什麼呢？請以直覺作答。

圖中的圖案，會讓你直覺聯想到什麼呢？圖擷取自TRILL
圖中的圖案，會讓你直覺聯想到什麼呢？圖擷取自TRILL

A 數字0

B 光碟CD

C 鳳梨切片

D 甜甜圈

選擇A數字0的你，自戀度高達90%。你在談話中總是喜歡顯示自己的存在感，常常把「我自己都怎樣」、「我的話會怎樣」掛在嘴邊，這樣旺盛的自信心雖然也有一定的幫助，但還是記得要多傾聽別人的話，包括那些自己聽不太進去的東西，才能算得上一種成熟。

選擇B光碟CD的你，自戀度來到60%。你常常用高級的名牌飾品裝飾，並努力打扮出亮麗的外在，想在無意間炫耀自我。對你而言，一直都希望能夠擄獲眾人的目光。不過人不是只有外表而已，充實自我的內在，其實也和外在的打扮同等重要。

選擇C鳳梨切片的你，自戀度為40%。你是對自己有足夠信心，但也懂得要關心他人，是身段相當柔軟的性格。你很清楚，如果太過自信會變成極端的自戀性格，太謙虛也可能顯得過於軟弱，因此維持在當下的平衡，正是最適合自己的結果。

選擇D甜甜圈的你，自戀度僅有10%。你不是一個太自戀的人，而就連旁人也知道這一點。這或許是你過去已經受過足夠的讚美，因此你很清楚這種事隨緣就好，不需要太過強求，專心面對眼前的事物即可。相對地，你也很懂得怎麼去應付自戀過剩的人，巧妙地利用他們的自戀心態去達成目標。

心理測驗 日本

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