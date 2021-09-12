每日星座運勢／獅子和家人郊外野餐 大自然獲靈感
2021-09-12
牡羊座
運勢此消彼長，身心容易失去平衡。
整體運：★★★☆☆
桃花零落，愛情際遇欠佳，缺少機會。財運佳，朋友家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。
愛情運：★★☆☆☆
愛情中需要的是軟言細語，別老是用命令的語氣和另一半說話。
事業運：★★★☆☆
心情還不錯，有時間不妨多陪陪家人，或是多與朋友聯繫，會讓你心情愉快！
財運：★★★★☆
用積極的行動和富於冒險的精神來賺取錢財，得財將很順利。
貴人星座：金牛座
幸運數字：0
吉時吉色：05:00-07:00芥末黃
開運方位：正北方向
金牛座
注重過程，少計較結果。
整體運：★★★☆☆
人際關係頻頻出現小狀況，自己的想法被人誤解，太計較會使心情難得平靜哦；會給對方任性、傲氣的感覺，無法忍受的他對你越來越冷漠，還是收斂一下自己的高傲才好，小心因此而失去他哦，戀愛也要有技巧，今天便是你急需補修戀愛學分的時候。
愛情運：★★★☆☆
會有一份轟轟烈烈的愛情到來，這讓你興奮不已。別高興過頭了，愛情來得快去得也快唷！
事業運：★★★☆☆
別太大意了，有忙中出錯的狀況。僅憑小聰明而不深入考慮，會讓你錯失許多好機會。
財運：★★★☆☆
財運一般，在人際關係上，常與朋友聯繫，或許會有轉機。
貴人星座：獅子座
幸運數字：9
吉時吉色：09:00-10:00深海藍
開運方位：正南方向
雙子座
為了愛，趕快出擊吧。
整體運：★★★★☆
雙人感情不斷昇華，不妨精心準備一下，營造一個美麗的驚喜給對方；錢財上今天不宜輕舉妄動，想想這段時間的得失，為自己制定一個新目標；純音樂會讓整個人都安靜下來，靜靜的想有時也是一種幸福。
愛情運：★★★★★
桃花朵朵開的一天，與異性朋友接觸的機會多多，在開心快樂中結下一段良緣。
事業運：★★★☆☆
總有忙不完的事，別只顧著往前衝，也給自己安排一些娛樂活動，放鬆身心。
財運：★★☆☆☆
在理財上欠缺理智，胡亂整頓，雜亂無章，易破財。
貴人星座：獅子座
幸運數字：2
吉時吉色：15:00-16:00水晶紫
開運方位：正東方向
巨蟹座
過多的語言反而會使感情顯得蒼白。
整體運：★★★★☆
給他一個溫暖的擁抱吧，這比所有的甜言蜜語都來的讓人感動、溫馨；今天的財運很好，一有機會就應該馬上出手；對於朋友來借錢，能幫就幫，但如果自己手頭沒錢的話，也就別撐面子了，省得轉身還要找別人借。
愛情運：★★★☆☆
戀愛機會相對較少，可將重心多放在興趣及自我實現上，享受充實的單身日。
事業運：★★★☆☆
遇到高興的事也不要過度興奮，高興過頭很容易變得急躁易怒，這會給你帶來不少麻煩。
財運：★★★★★
動腦生財，特別消耗腦力，所幸在辛苦構思後獲益匪淺。不適合玩弄金錢遊戲。
貴人星座：獅子座
幸運數字：1
吉時吉色：09:00-10:00羽絨白
開運方位：正南方向
獅子座
與家人的互動良好。
整體運：★★★★★
今天適宜和朋友家人到郊外野餐，不僅能換來好心情還可交到好運；從事創作的人，還可以從大自然中獲取靈感，思維豁然開朗，文思泉湧；財務出現問題者，可將經濟上的困難之處告訴家人，易獲得物質援助。
愛情運：★★★☆☆
對另一半多一些寬容與理解，愛情會很甜蜜，太過強勢則會讓對方吃不消唷。
事業運：★★★★★
心情愉快，精力充沛，除學習工作外，可安排一些喜歡的休閒活動，輕鬆一番！
財運：★★★★★
宜買賣或是抽獎等，交易順利，易得錢財好運。此外，有利賺外快，易獲得高額回報。
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：11:00-12:00乳酪白
開運方位：正西方向
處女座
將愛換個方式說出來。
整體運：★★★☆☆
對喜歡的人無法開口表達愛意的話，精心挑選一份禮物送出去，他也能明白你的心意；財運通達，投資眼光敏銳，長線操作獲利更大；溝通運良好，不要憋在家裡，找朋友聚會聊天共度歡樂時光。
愛情運：★★★☆☆
想找到真心相愛的對象還需要耐心等待，過早付出感情，容易愛上不該愛的人唷！
事業運：★★★☆☆
會有新的收穫，若能善用手上的權勢以及人脈，可帶動財運與機會的到來！
財運：★★★★☆
能運用智慧、有學問修養者，可獲得更多的賺錢機會。
貴人星座：金牛座
幸運數字：6
吉時吉色：21:00-23:00櫻桃紅
開運方位：正南方向
天秤座
穩定的一天，精力充沛。
整體運：★★★☆☆
今天與伴侶能相互體諒，共同面對外在的壓力。在財運方面，有許多不錯的機會，但虛浮的陷阱也比較多，要小心分辨，以免被套牢。下午有機會驅車去郊外兜風，心情愉悅。
愛情運：★★★☆☆
答應過另一半的事可別忘了，也許是你隨口說說的事，但對方卻十分認真喔！
事業運：★★★★☆
行動力很強，有利計劃的推行，但是人際關係欠缺圓融，與人溝通應注意自己的態度。
財運：★★☆☆☆
人情的打點會讓你小有破財。
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：08:00-10:00咖啡棕
開運方位：正西方向
天蠍座
小心因感性多情帶來的困擾。
整體運：★★★☆☆
此日感情順遂，尤其午後更是魅力無法抵擋，但需謹防陷入多角戀情；個人財政狀況有些吃緊，昔日盲目投資的後果開始顯現；陶藝館是很不錯的休閒場地，泥土的芬芳足以驅趕你的疲憊。
愛情運：★★★★☆
愛情運佳，與朋友相處融洽，有機會透過好友認識到許多不同領域的新朋友喔！
事業運：★★★☆☆
是解決矛盾與衝突的好時機，先前與人發生的誤會或爭吵都可以化解。
財運：★★☆☆☆
沉迷於金錢遊戲者，賭運不佳。
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：14:00-16:00艷棗紅
開運方位：西北方向
射手座
魅力散發，與異性特別有緣。
整體運：★★★★★
感情豐富，渾身散發著迷人的光彩，異性主動靠近，單身者的情慾也隨之增高，易受到誘惑，墜入熱戀。有伴侶的人異性助力強，遇到難題有機會得到異性朋友的援助，特別是年長的異性，給你的支持很多。
愛情運：★★★★☆
另一半顯得較強勢，對你喜歡用命令的口吻，你別生氣，多包容對方才好。
事業運：★★★★★
自信十足，做起事來特別順利。你的熱情積極也感染了身邊的人，生活氛圍很好。
財運：★★★★☆
令人羨慕的財運，有得財、收到禮物的機會，雖然不是很多，可是因為大多是意料之外的收穫，所以心情上會有幸運的感覺！
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：05:00-06:00芥末黃
開運方位：正南方向
摩羯座
有點懶散的一天，各方面運勢差強人意。
整體運：★★★☆☆
情緒欠佳，因此思緒也跟著遲鈍起來，一副懶洋洋的樣子，喜歡一個人獨處。對平時熟悉的事情最好也要思前想後，按部就班則難以應對突發狀況。多與家人相處，會讓你感受到親情的溫暖，排解心中的鬱悶情緒。
愛情運：★★☆☆☆
單身者戀愛的慾望強烈，即使是很普通的一次約會也能讓你找到樂趣與刺激。
事業運：★★☆☆☆
自我意識強烈，顯得固執，容易感受到周圍人的冷眼，虛心一些才能扭轉局勢。
財運：★★★☆☆
經濟上有各種細小瑣碎的支出，帳單上記的密密麻麻。
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：05:00-06:00芥末黃
開運方位：正南方向
水瓶座
慾望如火燎原般蔓延。
整體運：★★★★★
戀愛者和已婚者今天滿含激情，極易被對方撩撥起強烈的慾望；也許是被你對金錢的慾望所感應，正、偏財運態勢均佳，有可觀的進帳，但過於貪心小心過猶不及；情緒激昂的你不如約朋友或愛人去遊樂場瘋狂吧。
愛情運：★★★★☆
伴侶間的感情會有些疏遠，要注意別太冷落了對方；單身者有相親的機會。
事業運：★★★★☆
容易有好消息，讓你的心情開朗，與朋友的互動也增多了。
財運：★★★★☆
忙碌的一天，財運很不錯，財神爺在外地，所以要主動向外勤勞的開發、與人密切接觸才能遇到財神爺，對於洽商、業務工作者特別有利。
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-12:00淺海藍
開運方位：西北方向
雙魚座
適合安排短期旅遊，釋放緊繃的神經。
整體運：★★★★☆
遊山玩水的同時，單身者的愛情際遇上升，有艷遇的機會，秀美的風景也能促使感情升溫。善於理財的人士，即便是在玩樂中也能發現商機，投資運眷顧，可望有一筆不小的進帳。
愛情運：★★★★☆
單身者的個人魅力指數上升，有異性主動靠近你，若是你喜歡的類型不妨深入交往。
事業運：★★★★☆
人緣很棒的一天，朋友對你的依賴和讚美，也讓你產生一點點的虛榮心喔！
財運：★★★☆☆
眼光精準，但手腳卻慢了一步，以致坐失良機。
貴人星座：雙魚座
幸運數字：6
吉時吉色：13:00-14:00橄欖綠
開運方位：東南方向
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