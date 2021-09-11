每日星座運勢／牡羊良好信用助事業 有機會賺外快

2021-09-11

牡羊座

良好的信用有助於事業的發展。

整體運：★★★★☆

為情事所困，再加上許久沒有活動活動筋骨了，不妨到運動場上給身體加加油吧。今天用心去做好每一件事，讓自己處在忙碌之中，煩心的事就能暫時忘卻。閒暇之餘多出去走走，呼吸新鮮空氣比悶在家裡有意義得多。

愛情運：★★★☆☆

已婚者與另一半偶爾有磨擦，只是一些小事，不必太過計較，讓它隨風而去吧！

事業運：★★★★☆

生活節奏加快，顯得有點忙碌，但信心十足，讓你從生活中找到樂趣，沒有厭倦感。

財運：★★★★☆

有機會兼差，賺取外快。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：08:00-10:00寶石藍

開運方位：正南方向

金牛座

將事情簡單化，心情會快樂許多。

整體運：★★★★☆

對情人你不太放心，要試著信任對方，兩情相悅不是要背負精神枷鎖，而更多的是要享受被疼愛的感覺。有機會在家會友，給來家中拜訪的親友準備一份特別的見面禮，能促進雙方感情的交流。

愛情運：★★★☆☆

如何正確表達情感是重要的課題，過於隨性容易給人不可靠的感覺喔！

事業運：★★★★☆

優點容易被關注，易成為身邊人學習的對象，並且常獲得他人的讚揚，很有滿足感。

財運：★★★★☆

宜運用良好的社交手腕來開創財源，特別有利於公眾人物、知名人士。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：07:00-08:00深茄紫

開運方位：正南方向

雙子座

與老友偶遇的機率高，是敘舊的好日子。

整體運：★★★☆☆

沒事別一個人悶在家裡，出門走動走動可提升運氣。容易在商場中與久未謀面的老朋友相遇，有機會因朋友介紹而結識新的異性朋友。不過，如果朋友有不錯的發財計劃想與你合作，可別隨口答應，考慮周全才有勝算。

愛情運：★★★☆☆

你有許多戀愛的機會，但容易出現防衛心理和不信任的態度，無法很快全心投入。

事業運：★★★☆☆

適當給別人機會，也是給自己機會，把事情分攤點給他人，這樣會更輕鬆哦。

財運：★★★☆☆

投資上避免盲目主義傾向。

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：05:00-06:00和闐玉白

開運方位：正東方向

巨蟹座

緬懷過去的時間。

整體運：★★★☆☆

今天心裡似乎總有種失落感，感歎時間過得太快，不要沉湎於過去，盡快調整好心態迎接全新的開始；推掉所有應酬好好陪陪伴侶和孩子，讓他們感受到你的關愛；戶外活動流汗過後應及時加衣，以免著涼。

愛情運：★★★☆☆

單身者想戀愛的話，不妨到新鮮的場所看看，會有不錯的際遇，激起不少愛的火花。

事業運：★★★☆☆

處事時應懂得小心行事，過於草率會出錯。因一時衝動而將很有把握的事情弄糟非常不值！

財運：★★★☆☆

財運上進出頻繁。來的快，去得也急。

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：09:00-11:00古銅青

開運方位：正西方向

獅子座

花錢慾望強烈，應有所克制。

整體運：★★★☆☆

有花錢購置昂貴物品來犒賞自己的衝動，若能換得好心情，也是值得，但不可過於鋪張。想戀愛的心蠢蠢欲動，你會給自己安排認識新對象的機會，效果不錯。不過今天身體狀態不是很好，要注意休息。

愛情運：★★★☆☆

很久沒有與另一半約會了吧？找時間多陪對方吃吃飯，聊聊心事吧！

事業運：★★★☆☆

心情蠻不錯，有時間不妨多陪陪家人，會讓你有出乎意料的收穫！

財運：★★☆☆☆

避免太過刻意，採取損人利己的方法，到頭來損失會很慘重。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：2

吉時吉色：20:00-22:00葡萄紫

開運方位：正南方向

處女座

發揮善解人意的一面，諸事順意的一天。

整體運：★★★★★

有伴侶的人有機會在伴侶面前施展魅力，不妨好好打扮一番，與對方來一次甜蜜約會，會讓雙方都感到驚喜。人際關係和諧，與人為善，易贏得老少朋友的喜愛，還有機會獲得特別關照。

愛情運：★★★★☆

好好想想你是不是答應了對方什麼要求？既已承諾就要盡量兌現，對方很期待喔！

事業運：★★★★☆

發揮風趣幽默的一面，能很快活絡氣氛，有利拓展人脈。

財運：★★★★★

事業上有增資擴充的慾念，順利的財運對於增資有正面幫助。金錢上的貴人多來自長輩。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：15:00-16:00寶石藍

開運方位：正北方向

天秤座

心情平和，做事冷靜。

整體運：★★★☆☆

戀愛運普通，單身者有機會和異性吃喝玩樂，但要從中找到可以戀愛的對象不易。適合到健身房做做運動，調劑一下自己的生活。有閒錢者可以給自己買點小禮物，愉悅自我。

愛情運：★★★☆☆

已婚者對感情生活表現得較平淡。你對另一半的冷靜也許會讓對方覺得你不在意而有所誤解喔！

事業運：★★★☆☆

昏昏欲睡，打不起精神來。找些有挑戰性的事情來做，讓自己充滿鬥志，精神抖擻。

財運：★★★★☆

小財亨通，偏財運挺不錯，不妨多收集發票用於未來對獎。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-07:00苔蘚綠

開運方位：正南方向

天蠍座

貴人助力強，很多事情都能化險為夷。

整體運：★★★★☆

平日的付出，以及累積的人脈，今日可獲得很好的回報。雖然會遇到突如其來的變故，但多能得貴人相助。特別是下午，運氣旺盛，有獲得錢財的機會。單身者有機會遇到久未聯繫的異性朋友，重拾舊情又生新情。

愛情運：★★★★☆

已婚者對另一半別要求太高，這會給對方造成壓力；單身者有機會與爽朗的異性結緣。

事業運：★★★☆☆

建立良好的人際關係是今日重點，有朋友主動邀約別拒絕，以免錯過一些不錯的機會。

財運：★★★★☆

從事服務、代理相關工作者今日財運還不錯。尤其是有小小的賭運，但宜見好就收！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-21:00琉璃銀

開運方位：東南方向

射手座

較平淡的一天，適當放鬆精神。

整體運：★★★☆☆

感情需要細水長流，對另一半少點抱怨，多點寬容，生活才會更加和諧。玩金錢遊戲也要適可而止，見好就收，太過貪婪會得不償失。單身女性可以去美容院做做皮膚護理，享受一下周到的服務。

愛情運：★★☆☆☆

很容易對剛結識的異性朋友付出真情。談情說愛還需多觀察，以免受到傷害。

事業運：★★★★☆

展現溝通能力，有機會在會議上或家中提出有建設性的建議，易得到上司或家人的肯定。

財運：★★★☆☆

在金錢利益上易與人發生衝突。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：17:00-18:00蕃茄紅

開運方位：東北方向

摩羯座

平凡的一天，在平淡中品味生活的美好。

整體運：★★★☆☆

今天在愛情上你們兩人都能相互體貼，寬容對方的過失，用包容的心去對待彼此，使你們的感情更深更厚。理財方面花費較多，金錢進出頻繁，注意控制自己的腰包，避免入不敷出。

愛情運：★★★★☆

你的身邊時常圍繞著異性，讓另一半醋意大發。你不必擔心，這表示對方很在乎你喔！

事業運：★★★☆☆

較為忙碌的一天，有突如其來的事情要處理，但你全心投入，情緒高昂，感覺特別充實。

財運：★★★☆☆

須控制火暴脾氣，以免因此發生毆打事故而損財。

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：23:00-24:00燻鮭紅

開運方位：東南方向

水瓶座

人際關係不太明朗。

整體運：★★★☆☆

今天對一些人和事看不慣，容易產生不滿情緒。有什麼話別憋在心裡，坦誠相告對雙方都有好處。實在不能說出，就找幾個知心好友聊聊，消除怨氣。別把壞情緒帶回家，無故向另一半發火不會有好結果喔！

愛情運：★★☆☆☆

單身者感覺孤獨時，可試著將多一點時間放在自己喜好的事物上，會感到很充實！

事業運：★★☆☆☆

內心顯得浮躁，會莫名其妙地發火。有時間別一個人悶在家裡，多與好友互動可讓你釋懷。

財運：★★★☆☆

患得患失、徘徊不前者，暗財較多，不過也流失迅速。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：20:00-22:00和闐玉白

開運方位：正東方向

雙魚座

時間觀念有待提升。

整體運：★★★☆☆

已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活，為他創造點溫馨浪漫的氣氛不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定；行事略顯衝動，易造成錢財損失，之後才後悔莫及；財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績，獎金分紅很豐厚哦。

愛情運：★★★☆☆

已婚的人感情平穩發展，有時間不妨陪伴侶探親訪友，與親友共享的時光是非常快樂的。

事業運：★★☆☆☆

表面平靜，內心卻翻江倒海，一句話、一件小事都會讓你大發雷霆，急需控制好情緒。

財運：★★★★☆

有一夕致富的機會。別寄希望於賭博上，小心破財。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：23:00-24:00葡萄紫

開運方位：正南方向





