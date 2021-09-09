每日星座運勢／射手察言觀色獲商機 試手氣忌大賭

2021-09-9

牡羊座

衝動和率性是一體兩面。

整體運：★★★☆☆

從事翻譯工作的人，今天有機會邂逅異域桃花，新鮮感易讓你失去理智，切忌忽視現實問題。工作中容易因衝動而冒犯到同事，但你的坦誠又會讓對方很快原諒你。財運不錯，跟風投資也會獲得盈利機會。

愛情運：★★☆☆☆

今日適合獨處，一個人安靜地待著，想想人生。唯獨不適合去約會唷！

事業運：★★★☆☆

尋找捷徑的確能縮短到達成功的距離，但投機取巧會適得其反，千萬不要有投機心理。

財運：★★★★☆

財運旺盛。有儲蓄的話，你不妨去做些投資，可望賺到一些意外之財喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00白鋼銀

開運方位：正南方向

金牛座

工作順利，財運不錯的一天。

整體運：★★☆☆☆

今天有機會在大型會展中拋頭露面，與不同階層的人士接觸，有利拓展人際關係。單身者會受到年長者的關愛，讓你溫暖一整天。財運較順利，業務工作者意外之財頗多，但不可太貪心。

愛情運：★★☆☆☆

單身者有機會與久未謀面的異性朋友相逢，言語投機，但對方卻不是戀愛對象。

事業運：★★★☆☆

求職者難覓合適的工作，不如趁機多提升個人的能力比較好。

財運：★★★☆☆

財運一般，投資者別盲目投資，可以選擇穩定性較好的投資項目。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：13:00-15:00冷泉藍

開運方位：西南方向

雙子座

工作上能有較為突出的表現。

整體運：★★★★☆

愛情運勢一般，與戀人的關係較為平和；工作方面，今天你能夠把身上的優勢集中起來發揮，好好表現，極易得到上級的讚許；財運還不錯，付出的努力可望得到對等的回報，不過要小心一時的衝動讓開支增大。

愛情運：★★★☆☆

異性緣不錯，單身者有機會因同事介紹而結識談話投機的異性朋友。

事業運：★★★★☆

當你遇到疑問時，周圍的同事總是很樂意給予你幫助，最終你也都能將事情順利的完成。

財運：★★★☆☆

財運上沒有太多的驚喜，也不會出現讓你心煩意亂的狀況，在平順中你會覺得很安逸。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：08:00-10:00脆梅青

開運方位：正北方向

巨蟹座

與長輩相處也要講究方式。

整體運：★★★☆☆

情人共享浪漫晚餐，愛意在酒杯中流淌，而單身者可望在今天遇到完美戀人；與長輩間關係不太安定，找你談話時不要擺出一副苦瓜臉，就算聽不進教訓至少表面上也要做做樣子；行動力才是事業運上升的關鍵，好好加油吧。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人感情進展順利；單身者有機會在職場中結識能力優秀的異性朋友。

事業運：★★★☆☆

工作能力還算不錯，但是情緒欠佳，很容易受壞情緒的影響，做事變得有些毛躁。

財運：★★☆☆☆

今日適合不計酬勞的付出，降低得失、比較心，否則特別容易抱怨。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：06:00-08:00橄欖綠

開運方位：西南方向

獅子座

以不變應萬變。

整體運：★★★★☆

對感情甚為重視，一有風吹草動則易起疑心，為情所困擾；今天盡量不要做創新的提議及開創性的工作，明哲保身雖然不是處事態度，卻是你唯一的選擇；健康運一般，要留意腸胃方面的健康。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，戀愛中人可以互相包容、和睦相處；單身者別想太多，專心工作吧！

事業運：★★★☆☆

工作上被上司挑剔的機率高，但謙虛的態度又能讓你扭轉情勢，化險為夷。

財運：★★★★☆

有許多賺外快的機會，可大膽出擊，只要小心操作，就能有不錯的回報。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-15:00蕃茄紅

開運方位：西北方向

處女座

投資前應理性評估。

整體運：★★☆☆☆

容易為愛傷感的一天，對舊戀情難以釋懷，與親友聊聊天會得到安慰。家庭主婦需特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子。依賴心增強，易因缺少積極性而喪失提升自我的機會。

愛情運：★★★☆☆

另一半與異性交往較頻繁，讓你醋意大發。你可別小題大作，誤會另一半喔！

事業運：★★★☆☆

今天是考驗你體力的時候，工作中需要體力勞動的機會將增加。

財運：★☆☆☆☆

金錢問題多多，賺錢辛苦了點，而且金錢支出多，較容易為錢煩惱喔。特別要注意倘若一意孤行的話恐會破財喔！

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：17:00-18:00玉髓紅

開運方位：正北方向

天秤座

運勢欠佳的一天。

整體運：★☆☆☆☆

街頭偶遇心儀對象是件值得欣喜的事，但對方身邊卻多了一位異性，難免讓你有些不開心；學生課堂上做小動作易被老師發現，但關鍵時刻都有貴人提醒，讓你避開危難；賺錢的慾望強烈，讓你忽略了市場存在的風險，很容易做出錯誤的判斷。

愛情運：★★☆☆☆

有伴侶者易得到另一半的支持，不管外在壓力多大，回到家中就如同回到溫暖的港灣。

事業運：★★☆☆☆

工作無力，易產生沮喪情緒，有拖泥帶水的傾向，應分清輕重緩急，依次進行。

財運：★☆☆☆☆

金錢損失往往來自於親友或是賭性太盛。理財保守、謹慎者損失較小。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：22:00-23:00燻鮭紅

開運方位：正西方向

天蠍座

積極面對外來的壓力。

整體運：★★☆☆☆

工作上該收起玩樂的心，切換回原有的緊迫感，才能讓工作順利完成；情感上會遇到意想不到的挫折，身心上或許會感到些痛苦，以更努力的方式面對，運氣可望恢復；同事或朋友那裡獲得的消息讓你投資信心大增。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運進入颱風日，有風強雨驟的跡象，還是保持距離比較妥當。

事業運：★★☆☆☆

人際關係看似很活躍，實則隱藏危機，要小心被人利用唷！

財運：★★★☆☆

心存僥倖，財運波動性頗大。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：20:00-22:00芙蓉晶粉

開運方位：正南方向

射手座

洞察力強，有機會獲得良好商機。

整體運：★★★★★

今天你顯得精力充沛，工作熱情高漲。正面磁場強烈，適合談生意，容易因氣勢過人而佔據上風，如願達成共識。因懂得察言觀色而獲得商機的機率高，還有機會因工作關係而與有緣人結識喔！

愛情運：★★★★☆

戀愛呈現變化多端的一天，情人間可以攜手合作，可是不要互相干涉。

事業運：★★★★★

今天的事業運氣真是不錯，預定的目標都可以完成。也有出風頭的機會，講話容易得到他人的賞識，是個容易受人器重的一天！

財運：★★★★☆

花錢大手大腳，不易聚財。不過，有不錯的偏財運，可以試試手氣，小賭怡情，切忌大賭。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-19:00石榴紅

開運方位：西北方向

摩羯座

心情平靜，生活的節奏穩定而安寧。

整體運：★★★☆☆

今天與另一半雖然會有小摩擦，但兩人都能互相體諒，妥善處理，感情溫度不降反升。財運方面表現平常，對收穫稍嫌不滿，想要有所突破。若有拜訪客戶的舉動，可邀約一個異性同事共同前往，效果更佳。

愛情運：★★★☆☆

經常與另一半單獨約會，讓你感覺有點悶了嗎？不妨安排Party吧，既可激起你的熱情，又能讓夫妻感情升溫！

事業運：★★★★☆

事業上易有變動，應勇於嘗試，積累經驗，越動越好，能讓你體會到不一樣的驚喜。

財運：★★☆☆☆

賺錢辛苦的日子，天外也不會飛來一筆橫財；願意身兼數職者，可有額外進帳，貼補家用。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00杜鵑粉

開運方位：東南方向

水瓶座

擁有強烈的時間觀念，會讓你獲得不少機會。

整體運：★★★★☆

感情生活穩定，伴隨著小吵小鬧，戀情反而更快升溫。朋友應酬花費較多，但這是明智的感情投資，不用太心疼。將工作擺在第一，升遷的慾望強烈，給自己造成較大的壓力，應好好分配作息時間。

愛情運：★★★☆☆

戀愛運普通，照照鏡子並打扮得美美、帥帥的，對愛情會有幫助唷！

事業運：★★★★☆

撥雲見日的一天。先前的工作計劃多能實現，不過也要注意與夥伴的合作關係，不可意氣用事。

財運：★★★☆☆

不適合處理財務問題，與金錢有較多接觸者要特別謹慎小心，易惹麻煩。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-13:00珠貝白

開運方位：正西方向

雙魚座

調整生活節奏，會有耳目一新的感覺。

整體運：★★★☆☆

已婚者易爆發家庭內戰，糟糕的氛圍讓兩人都相當難受，坦誠溝通顯得尤為重要。不要把希望寄托在股票等風險性較大的投資項目，以免資金無法回轉。工作完成得很漂亮，易得到上司和同事的誇獎，亦是人際關係升溫的好時機。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人感情進展順利，可望與心愛的人共組家庭。不妨好好規劃未來，做好準備。

事業運：★★★★☆

只要行動就能體會到工作的快樂，加上不間斷地激勵自己做事，會小有成績喔！

財運：★★☆☆☆

財運不太穩定，有因小失大的徵兆，工作或投資時要注意利潤的評估。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：7

吉時吉色：04:00-06:00薔薇粉

開運方位：正北方向





