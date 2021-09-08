每日星座運勢／水瓶短期投資收益多 懂得珍惜感情

2021-09-8

牡羊座

內心充實，心情也就愉快了。

整體運：★★★★☆

今天會碰到志趣相投的異性，有機會共同探討人生觀，惺惺相惜的感覺讓彼此都體會出一種異樣的滋味。工作上與同事配合得相當有默契，能出色地完成各項交代任務。財運表現一般，今天可多關注財經方面的新聞，有助於提升自己的判斷力。

愛情運：★★★★☆

單身者有機會跟自己個性截然不同的異性結緣，易產生想戀愛的衝動。

事業運：★★★★☆

團隊精神發揮的好壞，直接影響到工作成果的優劣。保持好心情，帶給同事歡樂，這樣你們就能擁有１＋１＞２的工作效率。

財運：★★★☆☆

有金錢耗損的跡象，所以寧可把錢花在生活享受上或建立人際關係上。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：06:00-08:00翡翠綠

開運方位：正北方向

金牛座

有許多事情需要處理，應合理安排好時間。

整體運：★★☆☆☆

戀愛中的人沒有時間與戀人約會，應向對方說明情況，若遲到或爽約會讓對方受到打擊。財務易出現問題，多留意與他人的金錢往來，稍不留神易損財。工作任務重，做好時間管理，多與人合作可順利完成。

愛情運：★★☆☆☆

單身者與異性接觸的機會不多；有伴侶者多尊重、忍讓對方，小心呵護，愛情才能長久。

事業運：★★★☆☆

在工作中熱情洋溢，有機會接觸新的工作領域，可要好好發揮一番喔！

財運：★☆☆☆☆

財運較背的日子，有當散財童子的機會，拿點小錢做做人情是無所謂，如果拿去賭博就不太好了。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-21:00艷棗紅

開運方位：正東方向

雙子座

出門會有不順。

整體運：★★★☆☆

單身者碰到親戚、朋友來說媒的機會比較大，如果所說對象內外在條件都不錯的話，不妨認識認識；今天有點破財運，乘車一定要看好自己的貴重物品，以免被盜；工作會比較輕鬆，實質性的工作安排較少，會議討論會比較多。

愛情運：★★★☆☆

多抽點時間陪陪另一半，冷落了對方，小心感情危機一觸即發唷！

事業運：★★★★☆

組織領導能力可得到充分發揮，各類活動在你的組織下都井然有序，得到上司賞識的機率大增。

財運：★★☆☆☆

容易受到吃喝玩樂的誘惑，把錢交給家人、親友來保管比較妥當。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：19:00-21:00寶石藍

開運方位：西北方向

巨蟹座

愛情度過冰河期。

整體運：★★★★☆

感情方面開始解凍，已冷卻的愛情開始回溫，和心愛的人到充滿甜蜜回憶的地方走一走，重溫過去的幸福味道，兩顆心又能貼得更近；今天的財運不錯，貴人在投資理財上提出的可行建議對你幫助很大；事業上會因為原料供給不穩定，恐將影響工作進度。

愛情運：★★★★☆

適合表白的日子。還等什麼呢？要等他主動，花都已經謝了。加油！

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，可依舊是個忙碌的日子，如果不夠忙碌，容易產生莫名心虛的壓力。

財運：★★★★☆

偏財運不錯，容易有意外收穫哦！

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-23:00鉑金灰

開運方位：西北方向

獅子座

情緒較低，生活的挫折讓你心灰意懶。

整體運：★☆☆☆☆

今天桃花運不佳，與異性交往多流於工作往來，不涉及私人感情。手上要完成的工作很多，面對壓力覺得難以承受，很容易產生自暴自棄的想法。可找個溫水泳池暢泳一番，調理疲憊的身心。

愛情運：★★☆☆☆

與異性的關係曖昧不明，戀愛中人應理性對待，以免陷入紛繁複雜的感情困擾。

事業運：★☆☆☆☆

今日工作上小狀況頻頻，雖不至於發生大問題，但瑣碎的小事也很讓你頭疼。

財運：★★☆☆☆

莫名其妙中破財，例如：錢包遺失等等！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-14:00冷泉藍

開運方位：西北方向

處女座

自信能增加個人魅力，提升愛情運。

整體運：★★★☆☆

工作上有機會展現領導魅力，與同事配合默契十足。單身者面對異性不敢行動會讓對方失望，自信地回應對方，才有希望獲得青睞的機會。對錢財的花費較理性，雖然會有許多商品令你著迷，但你還是會收斂購買的慾望。

愛情運：★★☆☆☆

別再鑽牛角尖囉！有必要為了芝麻綠豆的小事情來動怒嗎？

事業運：★★★☆☆

工作比較繁重，也很繁瑣，但是有所準備的你還是可以從容的面對。

財運：★★★☆☆

別因情緒高昂而散財，容易入不敷出！

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：21:00-22:00香檳金

開運方位：西南方向

天秤座

宜安穩求財。

整體運：★★☆☆☆

工作中會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象。戀愛者會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方。財運一般，投資風險較大，宜觀望為妙。

愛情運：★★★☆☆

單身者易在聚會中遇到聊得來的異性朋友，不僅聊得開心，還有機會譜出一段戀曲喔！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，不太願意配合別人卻偏偏非配合不可，是有點委屈啦！

財運：★★★☆☆

金錢周轉不過來可向親友尋求援助。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-08:00淺海藍

開運方位：正西方向

天蠍座

相當順遂的一天，即便有小挫折，也不會影響你的心情。

整體運：★★★★☆

你今天信心滿滿，工作上很容易做出成績，並獲得上級的獎勵。愛情上好運不斷，感情浪漫，一份用心準備的小禮品，能讓你在對方心目中的印象加分不少。財運上有點差強人意，容易散財，外出多留意。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，有機會遇到讓你心動的對象，可以主動示愛，容易有意外驚喜。

事業運：★★★★☆

職場中的表現氣度不凡，大受合作者歡迎，合作案能順利簽下來的機率很大。

財運：★★☆☆☆

今日不宜投資，除非你對金融市場很了解，否則易失算。

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-16:00琉璃銀

開運方位：正東方向

射手座

學習積極性很強。

整體運：★★★☆☆

因瑣碎的小事發生意見不和，多一份包容彼此就能融洽相處；理財略有失策，不妨把經濟大權暫交他人管理，效果會更好；工作中容易遇到專業知識方面的問題，不妨找年長的同事幫忙，問題將能得到很好的解決。

愛情運：★★☆☆☆

今日適合獨處，一個人靜靜的幻想、回憶過去都好，不適合去約會唷！

事業運：★★★☆☆

運勢平順，有機會涉足新的工作領域，好好把握，你會發現意想不到的樂趣！

財運：★★★☆☆

把握好大方向，穩中求進步。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：23:00-24:00玉髓紅

開運方位：西南方向

摩羯座

戀情會起小風波。

整體運：★★☆☆☆

一丁點大小的事情不必放在心上，與戀人相處要懂得調和，才能讓感情進展得更為順利。女生有衝動購物的傾向，對財運也會產生不小的影響，適當地控制慾望對留住錢財有所幫助。多看看理財之類的文章，會有不少心得體會。

愛情運：★☆☆☆☆

向心儀的對象發出邀約易被拒絕，千萬別死纏爛打，應表示尊重與理解。

事業運：★★★☆☆

同情心泛濫，出門在外易上當受騙；工作上易遇到挫折，別被困難擊倒。

財運：★★☆☆☆

散財童子附身，守財不易。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00芒果黃

開運方位：東南方向

水瓶座

收穫豐富的一天。

整體運：★★★★★

從別人的愛情故事中體會、感觸良多，對自己的感情更加懂得珍惜；財富方面收穫豐實，短期投資帶來的收益較多；事業上發展順利，對業務談判的工作者而言成功率頗高。

愛情運：★★★★☆

有機會遇到愛情貴人，為你指點迷津。單身者有機會戀愛，有伴侶者因貴人提點，感情和諧。

事業運：★★★★★

事業運頗優，多能抱持愉悅、樂觀的心情工作，無論績效好壞，起碼心情很開心。

財運：★★★★☆

財運還不錯，股票族的朋友適合先分析後買賣，有機會小賺一筆。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-08:00玫瑰紅

開運方位：西北方向

雙魚座

頗為順心如意的一天。

整體運：★★★☆☆

已婚者抽一點時間陪另一半和孩子出去走走，一家人手牽著手，你會覺得即使是負擔，也很幸福；工作也有條不紊地按計劃進行，多與各合作部門溝通會更加順利；財運一般，能維持收支平衡。

愛情運：★★★☆☆

已婚者彼此的互動較多，對方不經意的舉動會讓你很感動；單身者有機會遇到心儀的對象。

事業運：★★★☆☆

對於已經決定的事情有著十足的把握，但也別太大意，小心因過於自信而出錯喔！

財運：★★★☆☆

投資理財手法略嫌偏激跟衝動，今天易心性浮動，恐聰明反被聰明誤。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：3

吉時吉色：09:00-10:00琉璃銀

開運方位：東南方向





