每日星座運勢／雙子急於表現出風頭 容易適得其反

2021-09-7

牡羊座

別讓自己活得太累。

整體運：★★★☆☆

工作沒有頭緒，計劃停滯不前，不如尋求同事的幫助。財運一般，生活顯得有點拮据，不妨給自己一點阿Q似的精神安慰。異鄉工作者易受鄉愁之苦，和老鄉話話家常，便能體會到家的感覺。

愛情運：★★★★☆

單身者因社交活動頻繁而結識心儀的異性，多安排一些約會，可快速增進感情。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，壓力多來自於上司或客戶，放下主觀意識，默默配合吧！

財運：★★★☆☆

胡亂投資會大吐血，賠老本。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：23:00-24:00鉑金灰

開運方位：正北方向

金牛座

運勢佳，可別把大好時光浪費在家裡！

整體運：★★★★☆

桃花運極強，參加婚宴的朋友可以多注意身旁是否有不錯的異性對象，主動出擊勝率高。財運良好，有大賺一筆的機會，適合瞄準時機，果斷出手。求職者應積極爭取面試機會，會有好消息。

愛情運：★★★★★

對於有情人或配偶者來說，穩定的感情對你的事業是最大助力；至於單身者，今日仔細觀察職場上接觸到的異性朋友，或許能找到理想情人。

事業運：★★★★☆

以謙虛、真誠的態度待人，將有機會靠近核心高層人士，並可從對方身上學習到不少的經驗，對你也是一種自我提升。

財運：★★★★☆

與資歷豐富者合作，可為你的投資增添助力。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-19:00遠洋藍

開運方位：西南方向

雙子座

急於表現、愛出風頭易適得其反。

整體運：★★★☆☆

逞強好勝會惹來一堆麻煩事。對於超出自己能力範圍外的事情要懂得拒絕，為了愛面子逞強，結果會是忙得焦頭爛額還辦不好事情。面對愛好賭博的朋友，最好離對方遠一些，將錢財借給對方，就要做好有去無回的心理準備。

愛情運：★★★☆☆

在感情生活中不宜充當主導的角色，多遷就伴侶可讓你獲得更多的關愛！

事業運：★★★☆☆

心情起伏不定，有不滿現狀的傾向。不過，想要改變，還得把目前的事務處理妥當。

財運：★★☆☆☆

財運容易受到外力干擾，除了有花冤枉錢的傾向，也恐因為工作上的需要而花錢。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：15:00-17:00薰衣草紫

開運方位：西北方向

巨蟹座

消費應該適可而止。

整體運：★★☆☆☆

適當注意自己的公共禮儀，在別人家裡或公共場所，行為舉止都應適宜，不要過於喧鬧；心思沒在理財上，對待金錢的概念模糊，一不小心就花費頗多；雖然很想學些新東西，但苦於沒有找到入門方法，效果不明顯。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易因為工作關係而結識談得來的異性朋友，想戀愛者應把握機會。

事業運：★★★☆☆

會被惰性纏繞，明知道這樣不好，卻又不知從何改變。

財運：★★☆☆☆

莫名損財的機會多，例如：遭竊、家電毀損、生財器具毀損。

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-24:00琉璃銀

開運方位：正東方向

獅子座

做好情緒管理很重要。

整體運：★★☆☆☆

今天感情方面有點被動，不想與對方太過接觸，想要有獨處的空間。財運較低落，對於市場沒有什麼判斷力，很難找到合適的切入口，只宜觀望。工作方面運勢普通，任務能順利完成，但沒有什麼突破。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者對待另一半顯得較強勢，易引起對方不滿；單身者易被極富個性的異性吸引。

事業運：★★★☆☆

若是能讓自己冷靜下來，解決阻礙其實並不難。

財運：★★☆☆☆

購物時最好離特價、拍賣廣告遠一點，易上當。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：21:00-22:00可可棕

開運方位：正南方向

處女座

萬事如意，易被照顧。

整體運：★★★★★

對方的一舉一動都是為了你，有一種倍受愛護的滿足感，但不要太得意，若想牢牢抓住對方，還應懂得珍惜他的付出！沒有金錢上的煩惱，有足夠花的閒錢，偶爾拿一點出來給家人，也算盡盡孝心。

愛情運：★★★★★

感情超級豐富的一天，很容易就感動！單身者有異性對你稍微好一點，你就被電到囉！

事業運：★★★★☆

今日事業運還不錯，會比平時忙碌些，而且疑難雜症也比較多，但只要冷靜地應對，相信難不倒你的！

財運：★★★★☆

財運不錯的一天，只要積極地運作，不難有收穫，對於商務、業務、開發工作者的影響較大。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：04:00-06:00秋葵綠

開運方位：西南方向

天秤座

愛情的魔力讓你心情飛揚。

整體運：★★★★☆

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態應對難題，緊張、繁忙的工作也就不會覺得辛苦，反而幹勁十足。今天會有影響睡眠品質和有害身體健康的情況出現。

愛情運：★★★★★

桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光；有時一不小心，就會引來不喜歡的蜜蜂、蝴蝶喔！

事業運：★★★★☆

考驗表達力與溝通力的日子，如何與上司溝通協調將決定今天工作能否順利進行。

財運：★★★☆☆

今日貪念、物慾、投機念頭比較重，消費慾望大，不妨趁今日滿足自己的慾念，總比拿去亂賭來得好！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：09:00-10:00橄欖綠

開運方位：東北方向

天蠍座

相信助運的功效。

整體運：★★★☆☆

今天的好運伴你走過愛情的低潮期，並可望重拾失去的良緣。財運平順，但出遊、聚餐並不適宜在今天進行，易有散財的危險。高漲的積極工作態度無處施展，欠缺工作機遇，在徘徊中度日。

愛情運：★★★☆☆

戀愛中的人需要主動表達愛意，並多安排約會，才能感受到浪漫與甜蜜。

事業運：★★☆☆☆

今日事業運有些不順，在推動運作上似乎不太順暢，一旦情緒產生波動，就要特別小心囉，否則易有禍從口出的麻煩發生！

財運：★★★☆☆

財氣不佳，賺錢的速度趕不上花錢的速度，應控制花錢慾望，把錢財用到實處，忌浪費、揮霍。

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：16:00-18:00寶石藍

開運方位：西北方向

射手座

財不可外露。

整體運：★★☆☆☆

愛情運偏弱，夫妻溝通較困難，易因一些小事爭吵不休，顯示出你的度量方能避免無謂的戰爭；財運處在低點，在人多嘈雜的地方，容易被不務正業之人盯上，提高防範，方可避除破財之災；工作中易得貴人相助。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人可以考慮帶戀人回家見見家人，也順便安排個短程的甜蜜旅行！

事業運：★★★☆☆

有些許鬆散，工作積極性逐漸減弱，工作效率出現明顯的下降趨勢， 應及時的做好心理調整，鼓起勁來。

財運：★☆☆☆☆

言辭不宜太過尖銳，小心禍從口出，錢財受損。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：21:00-23:00乳酪白

開運方位：西南方向

摩羯座

有明確的堅守方案才能有望扭轉財運。

整體運：★☆☆☆☆

運勢進入低潮，財運欠佳，不宜冒險投資，孤注一擲只可能帶來更壞的結果，還是耐心等待時機為妙。工作不太穩定，需要同事協助時，說話要禮貌溫和些才不會讓人產生反感。對遠距離的朋友，不妨多利用電話或網路進行溝通，不可因時空的距離而疏遠了對方。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中的人感情非常和諧，不過總是感覺少了點激情，還應安排一些浪漫的約會喔！

事業運：★☆☆☆☆

頗為忙碌的一天，易狀況不斷。宜獨立作業，若與同事並肩作戰則要特別注意配合。

財運：★☆☆☆☆

對金錢的判斷力較弱，不聽信謠言可防止受到錯誤資訊影響而損財。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：05:00-07:00象牙白

開運方位：西北方向

水瓶座

輕鬆的一天。

整體運：★★★☆☆

愛情運頗好，今天有機會在逛街時偶遇曾經喜歡的異性。工作激情減退，但可利用休息時間約同事一起happy，能加強同仁間的友情。財運一般，生意人對客人多一份熱情，才會有不錯的業績。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，但你會顯得過度熱心，造成異性朋友會錯意，最終會讓你陷入困擾喔！

事業運：★★☆☆☆

事業運略差。工作中遇到瓶頸時，多用客觀的角度來思考，不要過度偏激了喔！

財運：★★★☆☆

打腫臉充胖子，難以量入為出。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00深茄紫

開運方位：西南方向

雙魚座

保持高度機警的精神。

整體運：★★★★☆

太晚就不要一個人回家，有被小偷跟蹤的可能；上班一族的工作熱情高，能以高品質、高效率來完成工作；單身的人有望尋獲新戀情，而已婚者則易在燈紅酒綠之中遇上桃色糾紛，宜謹慎。

愛情運：★★★☆☆

適合與伴侶吃喝玩樂的一天，把自己好好裝扮一番，在伴侶面前展現你的魅力吧！

事業運：★★★★☆

在本分工作上做到堅守崗位，會有新契機出現。

財運：★★★☆☆

進財可觀，適合存錢的好日子，有閒錢就拿去儲蓄吧，切莫貪圖一時爽快而亂花錢。

貴人星座：處女座

幸運數字：3

吉時吉色：22:00-24:00玉米黃

開運方位：東南方向





