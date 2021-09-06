每日星座運勢／天蠍過去擱置的計劃 可在今日提出

2021-09-6

牡羊座

今天顯得感情用事。

整體運：★★☆☆☆

感性多情的一面突顯，單身者很容易投入一段感情。外界誘惑多，理性一些才好。工作需要面臨較大的挑戰，你顯得急躁，憑直覺判斷，在重大事情的處理上易出錯。多聽聽他人的意見，可讓工作進展更順利。

愛情運：★★★☆☆

已婚者別指揮另一半，對方會做得很好；單身者對心儀的對象多說甜言蜜語可打動對方。

事業運：★★☆☆☆

與人交往時須多控制下自己的情緒，注意下自己的言行，方可減少與同事間的摩擦。

財運：★★☆☆☆

今天損財大多是因為貪心，受人煽動而受騙、判斷錯誤造成的居多。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：21:00-23:00玫瑰紅

開運方位：正西方向

金牛座

主動爭取才會看到希望。

整體運：★★★☆☆

今天你顯得很膽小，讓同事對你頗為失望，無懼無畏才會有收穫。財運一般，購置不動產會讓你的財產升值空間更大。單身者可出去活動、放鬆，會與好桃花不期而遇，待在家中則沒有這種好運。

愛情運：★★★★☆

另一半在你面前故意表現出對別人的關心，不必擔心，對方只是在試探你是否在意他唷！

事業運：★★★☆☆

喜歡忙碌的工作，因為那樣才能讓你感覺充實，清閒反而會讓你無所適從。

財運：★★☆☆☆

今日腦力思考頻繁，想想如何可以賺到錢，但僅止於規劃階段，不宜有大動作！

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-18:00鈦晶金

開運方位：西北方向

雙子座

紙包不住火。

整體運：★★★☆☆

你的不專情行為有被愛人發現的可能，容易出現感情危機，在乎對方的話就一心一意的對他好，如不想糾纏下去還不如及早分手；今天的思維很清晰，有助於業務工作者與客戶洽談生意；把臥房的傢俱挪動一下，有利於增強運勢。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運勢相對較低迷，容易因為不敢表白，或是太被動、懦弱而錯失良緣。

事業運：★★★★☆

有機會受到邀請參加大型Party，或是團體活動，讓你興奮不已，但工作有點心不在焉唷！

財運：★★★☆☆

在投資上過度主觀，堅持己見，恐有劃地自限之虞。

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：21:00-22:00薰衣草紫

開運方位：西北方向

巨蟹座

家是你的避風港灣。

整體運：★★★☆☆

今天感覺犯小人，你的財產易遭到別人的侵害，要保管好自己的財物，重要的商業文件一定要保存好；上司顯得很挑剔，對你所盡力去辦好的事總有不滿的地方；你在外受到的委屈，可以在伴侶面前得到安慰，他的理解和包容讓你感動不已。

愛情運：★★★★★

戀人之間充滿了浪漫的因素，彼此的感情越演越烈；單身者有天降好姻緣的際遇。

事業運：★★☆☆☆

運勢較弱，凡事宜低調。沒有十足把握的事不可貿然進行，容易造成不可挽回的局面！

財運：★☆☆☆☆

消費慾望強烈，易因一時衝動而花大錢買回一堆不實用又佔空間的東西。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-11:00石榴紅

開運方位：正南方向

獅子座

人際關係和諧，外在助力強。

整體運：★★★★☆

今天會有被人簇擁的優越感，平時不喜歡親近你的人也很樂意與你接觸，讓你受寵若驚。千萬別飄飄然，冷靜下來好好利用人脈，工作會比預計的更順利。財運頗優，先前的投資計劃可在今天落實。

愛情運：★★★☆☆

活躍的一天。穿得美麗、帥氣的再出門，今天的你會特別容易引人注目。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，適合一個人獨處，冷靜地做些分析、推理的工作。

財運：★★★★☆

金錢難題在今日可望獲得解決，遇到困難時，不難找到金援者。貴人多來自長輩與老朋友。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：14:00-15:00杜鵑粉

開運方位：西北方向

處女座

心情不是很穩定，容易放縱自己。

整體運：★★☆☆☆

工作上會出現些許變動，讓你覺得被管制，有一種壓抑感，容易放縱自己。感情上會有競爭者出現，趕快進入備戰狀態吧。財運方面今天的花費不少，要多考慮用錢的項目，盲目花錢會讓你吃苦頭。

愛情運：★★★☆☆

已婚者容易感受到另一半的善變與衝動，你可別隨著對方的情緒起舞，多理解對方。

事業運：★★☆☆☆

喜歡替人打抱不平，還易因此跟上司過不去，讓你的工作受阻。

財運：★★☆☆☆

因小失大的情況頻頻。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-08:00秋葵綠

開運方位：正南方向

天秤座

思念猶如煎熬。

整體運：★★★☆☆

見不到戀人感覺特別思念，不妨打通電話給對方，把你的思念告訴他，你們的心將拉得更近；由於思念之情的環繞，讓你無心工作，需要調節一下心情；財運不錯，對他人施予幫助，獲得物質回報的機率很高。

愛情運：★★★☆☆

能看到對方身上的優點，並投以欣賞的目光，令對方很高興，你也會很有滿足感。

事業運：★☆☆☆☆

會有突如其來的任務，且充滿變數，需要靜心處理，切勿操之過急。

財運：★★★★☆

財運不錯，投資上有小筆進帳。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：22:00-23:00橄欖綠

開運方位：西南方向

天蠍座

過去擱置的計劃可在今日提出。

整體運：★★★★★

今天是感情的幸運日哦！無需過度顧忌在對方面前的表現，自然的你早已深得他的歡心；工作運會在正午之後掀起小高潮，好的建議和意見能得到同事的認同，滿足感強烈；偏財運不佳，不適合參與賭博類活動。

愛情運：★★★★★

大膽示愛的好日子，趕快跟心上人說「我愛你」吧！單身者也有機會遇到理想中的情人喔！

事業運：★★★★★

事業運很好耶！有差遣他人辦事的力量，也要注意自己的態度，免得太強勢會引來反感！

財運：★★★☆☆

投資應顧全大局，有些細節可不予考慮，切莫因小失大。

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-08:00辣椒紅

開運方位：正東方向

射手座

多讚美身邊的人，快樂無限。

整體運：★★★★☆

今天桃花運不錯，會有意料之外的相遇，要抓住機會！購物運不錯，不妨上街逛逛，可以買到令你稱心如意的商品。工作上遇到小麻煩，不妨上網查一下資料，就能夠找到解決之道。

愛情運：★★★★☆

夫妻間的愛情生活頗有新意，在一起有談不完的話題；單身者參加聚會，易邂逅浪漫愛情！

事業運：★★★☆☆

整個人都充滿了活力，對新的工作或任務能積極備戰，先前進行之事也可望有好結果，讓你自信心大增，不過，你在同事之間的評價與你的表現並非完全名副其實。

財運：★★★☆☆

財運一般，見好就收，別太貪心。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：17:00-18:00秋葵綠

開運方位：正北方向

摩羯座

應學會巧妙的解決問題。

整體運：★★★★☆

其他異性對你的追求會令戀人感到緊張，聰明的你可以妥善利用這點，來增強他對你的關心；財運比較不錯，但資金的周轉可能對你的投資有礙，改一部分為短期投資會是不錯的選擇；客服工作者對客戶的產品投訴顯得有些不耐煩，當心你的服務態度也遭到投訴哦！

愛情運：★★★☆☆

愛情運普通，主動飄來的桃花數量有限，彼此能看得上眼、有交往意願的更不多。

事業運：★★★☆☆

對現有工作缺乏興趣，會迫不及待地想換工作，但是，運勢不強，還應做好規劃。

財運：★★★★☆

直覺靈敏，想到就行動，易有財運。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-16:00芒果黃

開運方位：東南方向

水瓶座

心情不佳，切勿消極頹廢。

整體運：★★☆☆☆

感情上過於敏感，伴侶易因為你的無端猜疑而感到厭煩，應學著信任對方；控制情緒，今天易與人發生口角；工作上有人扯你的後腿，注意多與合作夥伴或共事的人進行協商，及時排除這些潛在的危機。

愛情運：★★☆☆☆

單身者對愛情有所期待，但得到的回應不太理想；戀愛中的人給對方一些驚喜吧！

事業運：★★★☆☆

工作有些不分輕重，容易把精力放在職責範圍之外的事情上，而本職工作卻沒做好。

財運：★★☆☆☆

外出錢不可帶太多，小心有小人對你不軌，記得帶上零錢，以備不時之需。

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：20:00-22:00芙蓉晶粉

開運方位：正南方向

雙魚座

肯定自己才會讓你戰勝困難。

整體運：★☆☆☆☆

事業壓力比較大，自我吹噓、自我讚美會讓你保持自我良好的感覺；有心儀對象者易因對方的良好條件而產生自卑心理，應相信自己配得上他，才有機會配上他；不管你的成績怎樣，有機會表現就應抓住，畏畏縮縮只會讓老師和同學忽略你。

愛情運：★☆☆☆☆

與伴侶的爭執有可能不斷升級，切勿把分手說出口，以免回不了頭。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，職場上面臨多重變化，甚至自己的行程也被改來改去的，難免會產生不爽的心態。

財運：★☆☆☆☆

在購物時容易買到瑕疵品。

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-10:00古銅青

開運方位：東北方向