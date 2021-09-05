心理測驗／星星第一筆怎麼畫？ 測出在他人面前隱藏的性格為何

每個人的性格不同，而根據不同的狀況，會在他人面前展露出的樣子，也未必是自己真正的個性。日本網站「Googril」最近就分享一則心理測驗，可以看出自我的隱藏性格究竟是什麼。

請問：在「畫星星」的時候，你習慣從哪一點開始畫呢？

在畫星星時，你會從哪邊開始畫起呢？圖擷取自 Googirl

A 頂點 B 左邊 C 左下 D 右下

選擇A頂點的你，隱藏性格是渴望獲得肯定。你是個開朗的人，經常與他人打成一片，看似是個非常好相處的人。不過在你的內心深處，其實是希望能夠展現自我，藉此得到他人的肯定。在戀愛之中，你也經常懷疑另一半好像沒那麼在意自己，有著希望對方應該再多重視你的任性。

選擇B左邊的你，隱藏性格是疑心病重。比起和人團聚，你更珍惜自我獨處的時間。看似沉穩冷靜的你，其實有著不太信任他人的個性，遇事總會經過再三確認。你在戀愛之中當然也會有著這樣的行為，但最好還是要視情況忍住，以免讓另一半感到太過沉重。

選擇C左下的你，隱藏性格是想要人見人愛。你平常是個做事踏實，能夠好好完成工作，充實度過每一天的人。而在你內心深處，這都是為了不想被討厭，所以會要求自己別給他人添麻煩。甚至在情場之中，你也會怕搞壞關係而不敢更進一步，反而因此錯失了姻緣。

選擇D右下的你，隱藏性格是想要追求浪漫。會從右下角開始畫星星，反映出了你的性格非常具有個人特色，是個創造力旺盛，而且獨具品味的人。在這個充滿自我的性格下，無論是戀愛還是其他事，自然要符合你理想中的浪漫，你才肯答應接受。這樣子的你，最需要注意自己有時是不是過於偏執，反而把自己困在一頭熱之中。