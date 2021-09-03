9月星座運勢排行／水瓶心想事成但別再亂買了 最後一名卻有意外之財
九月來到，意味著夏天即將結束，秋色將緊接而來。在2021的最後幾個月，仍然還有衝刺的最後時刻。日本網站「ananweb」最近就分享，在這九月前半的時日，各星座的運勢排行會是如何。
第12名 天蠍座
天蠍座在九月前半的運勢稱不上好，因此比起自己的活躍，或許可以改成多多支援他人，或者好好休整待命。不過財運還不錯，有可能賺到意外之財。
第11名 雙子座
雙子座在九月的運勢有些停滯，所以比起積極行動，更應該固守好本來的東西，特別是不要惹到可能會有麻煩的人物，把困擾降到最低。
第10名 雙魚座
此刻是雙魚座的蓄力階段，要把目標拚在九月前半完成可能是稍微難了點，但只要好好累積自我總會達成。有時適度的休息也是很重要的。
第9名 巨蟹座
巨蟹座在這時期的財運不錯，因此比起錢，更該注意人際方面的關係。此時很可能出現需要他人相助的情況，而應該要找誰幫忙才好，需要好好謹慎考慮。
第8名 魔羯座
雖然稱不上超級好運，不過魔羯座這時的日子尚稱平穩，只要謹慎行事，大抵不會出什麼差錯。保持著堅持不懈的意志，終將天助自助。
第7名 金牛座
雖然不是什麼大事，不過金牛座在這時刻，有機會碰上許多日常的小確幸，讓自己的生活更多彩多姿。自己也可能改變一些日常小物，增添更多氣氛。
第6名 獅子座
獅子座在九月前半將會過得十分充實，每天睜開眼替自己設個目標衝刺，更會事半功倍。不過也要注意衝刺之外，休息也是很重要的。
第5名 牡羊座
牡羊座九月前半將會投注在喜歡的事情上，度過元氣又快樂的每一天。不要拘泥在過去，而是專注在當下應該做什麼，是再讓運勢提升的秘訣。
第4名 水瓶座
想做的事情很可能都會實現，不只財運亨通，對自己的投資也是很不賴的。然而「買東西」的運勢倒沒那麼順，需要避免無謂的消費。
第3名 射手座
射手座將會度過一個開心又充實的九月前半，特別是會感到受到許多人的幫助，自己的興致也相當高昂。即使是困擾多時的問題，很可能在這時獲得改善。
第2名 處女座
過去投注的努力，這時將會看到成果出來。此時將可能被周遭稱讚，在獲得更高的評價時，又更燃起想拚命的幹勁，良性循環而獲得成長。
第1名 天秤座
天秤座此刻可說是做什麼順什麼，無論怎樣都會招來好運。只要自己主動進取，就會獲得相應的報酬。所以要活用這般強運，積極行事是最重要的。
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