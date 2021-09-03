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小孟塔羅：怎樣都不是我的錯！測你公主病指數有多高？

聯合新聞網 / 小孟
圖／pakutaso
圖／pakutaso

公主病是指某些人行為嬌縱，總是將大多數問題歸咎他人，並且自身極度缺乏責任感。這不僅限家境富裕或年輕女性，絕大部份因個性不成熟，而導致的公主病心態者，在任何年齡層皆有可能發生。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測你公主病指數有多高？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：Severino Baraldi & Floreana Nativo(The Tarot of the Princesses)




A：公主病指數99%。(聖杯六正位)

牌面的女子左手捧著球，面帶笑容並輕盈的小跑步。

A：公主病指數99%。(聖杯六正位)
A：公主病指數99%。(聖杯六正位)

這張牌表示當你感到不滿時，情緒會直接轉化成行動。例如：你與另一半在約會過程中，倘若遇到一些讓你不快的事情，通常會直接表達你的不悅，更嚴重甚至會直接走人，對方會措手不及不知如何應對。小孟老師在此提醒你，你只能傷害真正在乎你的人。

B：公主病指數80%。(寶劍五正位)

牌面站立的女子頭戴皇冠，另一女子在下方接過寶劍。

B：公主病指數80%。(寶劍五正位)
B：公主病指數80%。(寶劍五正位)

這張牌表示當你與人發生口角，可能贏了面子輸了裡子。你的邏輯思考非常好，加上口條極好很會說話，一般人想要說服你，並非一件容易的事。由於你主觀意識較強，容易會為了堅持而執著。小孟老師在此提醒你，虛心接納他人意見，如同海納百川、有容乃大。

C：公主病指數20%。(聖杯侍者正位)

牌面女子一身和服裝扮，坐在湖中盛開的蓮花上。

C：公主病指數20%。(聖杯侍者正位)
C：公主病指數20%。(聖杯侍者正位)

這張牌表示你的個性較為正向，遇到瓶頸懂得轉念是最大特質。因此，當你有不如意的事情時，你不會讓自己深陷太久。而是儘量在最快的時間，運用適合自己的方式，積極正面的去面對問題。小孟老師在此提醒你，正向並非指你不會有低潮，而是你會看見事情背後的意義。

D：公主病指數40%。(寶劍國王正位)

牌面女子用布捧著皇冠，充斥在書、畫與卷軸之中。

D：公主病指數40%。(寶劍國王正位)
D：公主病指數40%。(寶劍國王正位)

這張牌表示你會在有把握情況下，做出相對應的判斷與言行。因此，你很懂得察言觀色的重要，這是你能迅速判斷的重要利器。加上你頭腦存有大量字彙，用字遣詞的意境之高，在與人溝通上能謙和有禮。小孟老師在此提醒你，快速動腦顧全大局的你，也要適時的讓自己放鬆唷！

E：公主病指數60%。(寶劍七正位)

牌面女子拉高身上裙擺，赤腳走過熾熱的紅色岩漿。

E：公主病指數60%。(寶劍七正位)
E：公主病指數60%。(寶劍七正位)

這張牌表示當你處在困境時，會去思考如何擺脫的捷徑。例如：當你面對不擅長或麻煩的工作時，你可能會用示弱的方式，以尋求他人的協助或同情，甚至能因此將事物轉移掉。小孟老師在此提醒你，雖然小聰明能幫上一些忙達，但有時魚與熊掌仍難以兩全。

公主病 小孟塔羅

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