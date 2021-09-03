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心理測驗／魚骨頭還是天線？ 圖測自我成長的關鍵二字

聯合新聞網 / 綜合報導
每個人都需要進步的動力，才能夠獲得成長。圖片來源／ingimage
每個人都需要進步的動力，才能夠獲得成長。圖片來源／ingimage

每個人或多或少，都有想要追求進步的心情。然而要更上一層樓，有時不光是自己努力就能辦到的。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以瞭解自己如果想要成長，不可或缺的事物是什麼。

請問：下圖的東西你認為是什麼呢？請以直覺作答

圖中的物品，你會聯想到什麼呢？圖擷取自TRILL
圖中的物品，你會聯想到什麼呢？圖擷取自TRILL

A 鹿角

B 樹木

C 天線

D 魚骨頭

選擇A鹿角的你，想成長需要的是「嚴厲」。對你而言，要是被稱讚了，一直沉浸在喜悅之中，反而會成為你進步的障礙。你不算個太喜歡努力的人，因此如果稍微感覺良好，就會放任自己停滯。反之，若是被嚴以相待，就會因為內心的不甘，而大步向前衝刺。

選擇B樹木的你，想成長需要的是「讚美」。你是一個容易被情緒影響的人，這也讓你在被稱讚時，就會因為想要更多的稱讚，而願意拚命努力。在成就感驅使之下，會讓你越做越來勁。相對的，萬一你被嚴厲斥責了，反而會失去動力，認為自己怎麼做都是徒勞無功。

選擇C天線的你，想成長需要的是「勁敵」。你有著不服輸的性格，若是在一般狀況下，你是不太願意自我砥礪的。但要是眼前出現了競爭者，你的幹勁就會瞬間燃起，成為一個什麼都願意努力的人。在互相切磋琢磨之下，自然能夠成長茁壯。

選擇D魚骨頭的你，想成長需要的是「認同」。你非常在乎周圍的評價，在他人面前，你會希望能夠做到比標準再好上一些的成果，為的就是希望能夠獲得認同。如果沒被肯定，你可能就會因為失落，繼續在原地踏步。想刺激成長，就必須獲得周圍的認同。

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