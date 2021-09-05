殺破狼周運勢／巨蟹有心動的邂逅 2星座出現加薪機會

白羊座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，會開始一項具有挑戰性的職務或案件，未來的日子將會充實而忙碌。新月期間，可許下與工作相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，水星持續在感情宮位行進，與喜歡的對象有說不完的話題，感情進展順利。單身的白羊座，在生活中會發現有共同話題的人士，不知不覺對對方產生了好感。

本週須注意的部分

健康運方面，金星進入疾厄宮位，喉嚨會因為過度使用或病毒感染而發炎、失聲。新月發生在健康宮位，與太陽、火星同在健康宮位，注意心血管方面的疾病、本週容易吃壞肚子，同時當心血光之災，發生意外傷害的機率較高。

人際關係方面，土星與木星齊聚人際關係宮位，有些人情債得還一還，可能會接到朋友的紅色炸彈。經營人際關係必須要交換一些資源，雖然會獲得利益，但對於經營人際關係偶而會感到為難與困擾。

金牛座：

整體運勢

感情運方面，金星進入感情宮位，同時新月發生在戀愛宮位，與喜歡的人感情有進展，會決定穩定交往或是同居。新月期間，可許下有關戀愛、情感關係方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，水星在工作宮位行進，工作效率極佳，累積許多時間發生的事會在短時間內都處理完成。某些金牛座在工作領域會收到一個好消息，讓你整個人雀躍不已。

本週須注意的部分

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星受到火星與太陽影響，容易被朋友連累或欺騙，背上莫須有的罪名。某些金牛座則是要當心週遭有人介入你的戀愛關係，或是自己不小心捲入他人的情感糾紛中。

健康運方面，水星持續在健康宮位行進，要特別當心病毒感染，造成呼吸系統發炎。天王星持續在命宮退行，甲狀腺、扁桃腺、內分泌相關的疾病容易在此時發作，作息與飲食要特別注意。

雙子座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，會購買新的傢俱或家電，生活煥然一新。需要搬家的雙子座，會找到理想的物件並很快就搬家。新月期間可許下有關家宅、家庭方面的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，水星持續在戀愛宮位行進，與喜歡的人會有許多話題可以交流，雙方關係更加密切。單身的雙子座，這段時間容易瘋狂追劇、迷偶像，感覺跟談戀愛一樣愉悅。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的海王星受到太陽與火星影響，目前職場一團混亂，許多決策都是自己決定的，得負起責任，好好收拾爛攤子。某些雙子座則是為了工作，需要離家或搬家，有許多現實層面的問題需要考量。

健康運方面，金星進入健康宮位，喉嚨請注意保養，此時使用過度，或是不慎感染病毒，容易發炎或失聲。冥王星持續在疾厄宮位行進，泌尿系統較為脆弱，少喝冷飲，多喝水為佳。

巨蟹座：

整體運勢

學習運方面，新月發生在學習宮位，該收收心準備開學，許多功課都要開始加強了，已出社會的巨蟹座會想學習一個新的興趣或知識，會遇到不錯的指導者。新月期間，可許下與學習有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星進入戀愛宮位，與喜歡的人會有許多甜蜜的互動，關係會更進一步。單身的巨蟹座會有一個令你怦然心動的邂逅，或許是個特別的人，也可能是被毛小孩收編，或是巧遇名人。

本週須注意的部分

交通運方面，新月發生交通宮位，與火星同宮，代步用的交通工具會在此時報廢，必須要換新車。當心與人發生行車糾紛，被開罰單的機率也比較高，即便搭乘大眾運輸工具通勤，也要當心受傷，或發生不愉快的事件。

工作運方面，太陽與火星齊聚面試宮位，相位不良，這段時間雖然面試了很多單位，但開出的待遇條件並不理想，即便降低標準，也遲遲收不到錄取通知，感覺很沮喪。

獅子座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，常態性的收入增加，此時可向老闆或上司斡旋加薪相關事宜。新月期間，可許下與金錢、理財相關的願望，會獲得良好的能量幫助，財源廣進。

工作運方面，在志業宮位的天王星脫離不良相位的影響，手上握有很多資源，許多事可以放手去做，不再綁手綁腳的。某些獅子座發展出新的副業，收益甚至會比正職工作還多。

本週須注意的部分

感情運方面，木星與土星齊聚感情宮位，籌備婚禮或是與另一半一起合作某項事務，會感到有些壓力，另一半也會比較強勢，某些獅子座可能會在半途打退堂鼓，使得兩人關係陷入危機。

健康運方面，在疾厄宮位的海王星相位不良，注意心理層面的焦慮或憂鬱引發自律神經失調的問題。某些獅子座則是睡眠狀況一直不太理想，常常做噩夢，淺眠，或是難以深沉入睡。

處女座：

整體運勢

生活方面，新月發生在命宮，該是好好整頓自己身心靈與生活秩序的時候了，拋開生命中亂七八糟的人際關係與情感，好好對著新月許願，心情才會慢慢地平穩下來，許多事才能朝向好的方向發展。

工作運方面，木星與土星齊聚工作宮位，目前擔任一個重要的職務，雖然看似光鮮亮麗，但壓力也非常沈重，如果能成功執行完成，未來會有很好的升遷機會。某些處女座可能暫代主管職，表現出色，甚至有機會取代原來的上司。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的海王星受到命宮的火星、太陽影響，交往的另一半似乎有其他曖昧的對象，此時會做出抉擇，離開不對等的關係。感情穩定的處女座心情比較躁鬱，常常鬧情緒與對方吵架。

健康運方面，新月與火星齊聚於命宮，注意血光之災，容易發生意外傷害，當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎。心血管方面狀況不佳，常有頭暈、目眩、心悸的徵狀。

天秤座：

整體運勢

生活層面，新月發生在心靈宮位，如果你正盼望著小小的奇蹟，即便有多麼不可思議，都會心想事成，新月期間，可許下玄秘、奇蹟相關的願望，新月會帶來小小的驚喜。

金錢運方面，金星進入金錢宮位，會收到一份一直很想買，但價錢有點昂貴的禮物。手頭有餘裕的金錢可以品嚐昂貴的美食，或是買些奢侈品。某些天秤座會被老闆加薪，收入增加後，生活較為穩定。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的海王星受到火星、太陽影響，每天競競業業地工作，工作表現卻不被重視。生活庸庸碌碌的找不到目標，對於目前的工作領域產生倦怠，萌生辭職的想法。

感情運方面，木星與土星齊聚戀愛宮位，與喜歡的人感情穩定，但現實層面卻還是沒有安全感，很容易在此時意外懷孕，兩人會面臨是否要生下這個小生命的抉擇，或是奉子成婚。

天蠍座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，會進入一個新的組織或團體，交到志同道合的新朋友，感覺有歸屬感。新月期間，可許下與人際關係有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，在感情宮位的天王星脫離不良相位的影響，和喜歡的對象很快決定進入交往與同居的階段，享受只有兩人世界的生活。然而戀愛宮位的海王星受到太陽與火星的影響，你或對方似乎還有其他的曖昧對象尚未清除完畢。

本週須注意的部分

家宅運方面，土星與木星齊聚家宅宮位，脫離不良相位的影響，會看中一個自己很喜歡的物件，然而價錢太高，無法談到理想的價格，正思考是否要放棄議價，另覓新的房子

健康運方面，金星進入命宮，聲帶使用過度，或是因為病毒感染，造成嚴重的發炎或失聲。水星停滯在心靈宮位，睡眠狀態不佳，常常失眠或做噩夢，此時也常常胡思亂想，造成不必要的恐慌。

射手座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，會接到一個在職場上可以充分表現的好機會，未來會有升遷的可能性。新月期間，可許下與事業、成就、工作相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星進入秘密宮位，對於某個對象產生好感，會偷偷暗戀對方。某些射手座對目前的戀情會較為低調，轉為秘密戀情，避免有心人破壞，或是維護兩人得來不易的戀情。

本週須注意的部分

學習運方面，土星與木星齊聚學習宮位，雖然進入有名的學校與科系，此時會發現自己的專業科目無法與他人競爭，課業壓力很大。已經不是學生的射手座，出了社會才發現有很多新的事物必須重新學習。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星受到太陽與火星影響，因為忙於工作，家宅天天處在凌亂的狀態，每天回家都沒有體力整理了。某些射手座因為工作需求，必須離家或搬家，感覺在外地居住十分沒有歸屬感。

摩羯座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，此時會決定新的論文研究專題，某些摩羯座則會準備跨國際性的文化交流。新月期間，可許下與學業相關的願望，會獲得新月的能量祝福。

工作運方面，水星在志業宮位行進，趁著還有餘裕的時間，好好備份工作資料，並更新電腦上常用的軟體，不但可提升工作效率，日後也會因為這段時間的準備，避免一場災難。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星與海外宮位的太陽有良好連結，會被外國人搭訕，甚至陷入異國戀情中。遠距戀愛的摩羯座，最近會有很多時間與喜歡的人見面與相處。

本週須注意的部分

溝通運方面，在溝通宮位的海王星受到火星與太陽影響，有些言語被人放大檢視與過度解讀，甚至被嚴重誤會，道歉也沒用，啞巴吃黃蓮，有苦難言，感到十分委屈。

水瓶座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，趁著這段時間，將投資理財項目好好檢視一番，把不賺錢的投資項目停損出脫，資產的流失可在此時止血。新月期間，可許下與理財、金錢、債務有關的願望，可獲得良好的能量幫助。

工作運方面，金星進入志業宮位，將會承接一項光鮮亮麗的任務，或是暫時代理主管職務，工作內容會比過去輕鬆許多，接觸許多新的事物，可在這次的工作中吸取新的經驗。

本週須注意的部分

感情運方面，火星與太陽齊聚慾望宮位，親密關係上無法獲得滿足，容易尋求一夜情，滿足身體的需求。某些水瓶座則是因為過度沈迷在肉慾的興奮中，造成私密部位受傷或發炎。

健康運方面，新月發生在疾厄宮位，與火星同宮，本週當心吃壞肚子，罹患急性腸胃炎，注意血光之災，容易發生意外傷害，同時留意心血管方面的疾病，有頭暈、目眩、心悸相關的徵狀時，千萬不要大意。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，與喜歡的人關係明朗化，兩人會進入交往關係，或是一起同居。但由於新月受到命宮的海王星影響，其實自己還沒有心理準備走入穩定關係。新月期間可許下與感情有關的願望，會獲得良好的能量祝福。

金錢運方面，水星持續在財務宮位行進，會有零星的被動收益進帳，雖然不算太多，但可增加一些零用錢。有投資習慣的雙魚座，短線會有不錯的收益，請見好就收，可小賺一筆。

本週須注意的部分

健康運方面，水星在疾厄宮為行進，當心病毒感染，或是過敏，引發呼吸系統的問題。在命宮的海王星相位不良，睡眠品質不佳，情緒也不理想，會是心理疾病好發的高峰期。

工作運方面，天王星持續在面試宮位行進，這段時間會嘗試許多新型態行業，不過都似乎找不到可以長期發展的領域，如果有穩定的工作，不要輕易跳槽為佳。

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