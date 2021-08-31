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9月「財源滾滾來」5大星座曝光：天蠍可望名利雙收、雙魚偏財有好消息

聯合新聞網 / 安妞‧星座
圖／pixabay
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夜茶一兩杓，秋吟三數聲，把酒杯中燒，立秋已來捎；你我何時生，星座十二收，努力不能少，錢財口袋數。今年立秋已經來了，該是有所收獲的時期了，不論今年如何拼命賺錢守財，大家都辛苦了，為自己掌聲。接下來的日子在繼續努力之前，不如先來露先機給各位了解，該如何守財與賺錢，用最省力的方式來賺最多錢，財運前五名上榜的星座分別為何？

第五名：牡羊座

萬事不可投機取巧而不務正業，到了9月份的偏財運，反倒是與以往不同，有可能因此賺到時機財。在本業穩定發展的情況下，可好好的觀察身邊的生活小事，從民生用品到奢侈品、從地攤擺貨到高檔百貨，不管專不專精，只要你想賺錢，就連跟老闆聊個幾句，都能讓你發現獲利的好機會。此時也別排斥跟別人聊天，隨口關心打招呼，別人就不自覺的給你賺偏財的好康喔！

第四名：處女座

太陽、火星照耀命宮，金星、水星扶持財帛宮，9月只要不急不躁，循序漸進，採取穩扎穩打的策略，就算事情發展不如預期，一切都能回歸正常軌道，如同天賜良機一般，時間到了就會出現好消息。遇到工作事業困難，有機會得到別人的幫助，化險為宜；遇到財運投資問題，也有可能得到朋友提醒，反倒大賺一筆。平常多幫助他人，重要時刻就會有人來為你解救。

第三名：天蠍座

接近月中的時候，運勢開始明顯不同，金星帶來耀眼光芒，貴人隨之而來，小人避走遠之，人氣逐漸攀升，自信心也顯著提升。不妨為自己多點打扮，增加魅力人緣，替自己的事業帶來好名聲，同時會更受歡迎，業績有可能因此忙到停不下來；職場工作者有望得到上司的幫助，只要彬彬有禮多點謙虛，可望成為職場紅人，名利雙收，此時也可同心協力幫助他人，增加好人氣。

第二名：雙魚座

9月份有機會因為金星及水星的幫助，在偏財方面會有好消息。此時不要有太多的負面想法，主動去找人了解投資的門路，也有可能會出現貴人來告知小道消息，多積極行動，不管是投資股市或是基金理財，能夠因為別人給的訊息，而趁勢大賺一筆，當然想一夜致富的也可抓準機會去購買彩券。這個月只要不偷懶、不排斥、別放棄，要賺取額外的錢財，是比其他星座有更高的機率哦！

第一名：天秤座

命宮及財帛宮受到金星的影響，可以一掃之前的陰霾，工作將持續穩定發展，用心工作者將有機會得到貴人的賞識及幫忙；靠業績的人員只要勤勞不鬆懈，能靠著好人緣及良好服務，都能讓績效長紅，賺取高額獎金。另外也受到太陽、水星、火星的轉移，心態將會更加積極，會想要更用心在事業上的表現，此時只要多運用智慧，仔細思考並擬定計畫，能夠在財務上有好消息的。

偏財運 星座 火星 職場

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