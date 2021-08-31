心理測驗／是臉還是搖椅？ 剖析自我五年內該做的事

人生有許多階段，對於未來該怎麼走才對，常會令人感到迷茫。日本網站「TRILL」最近分享一則心理測驗，藉由判讀一張圖片，就能知道接下來的五年，自己該做什麼事。

請問：以下的圖片，讓你直覺聯想到什麼？

圖中的東西是什麼呢？請以直覺進行回答。圖擷取自 TRILL

A 眼睛和嘴巴 B 搖床 C 蹺蹺板 D 槓鈴

選擇A眼睛和嘴巴的你，未來五年需要做的事情是「好好用功」。你是個擁有挑戰精神，總是想著往高處爬的性格，但是否曾經想過要好好增進自我，卻因為工作、家事等緣故而停滯不前？從現在開始還不算晚，只要能夠趁機好好用功，未來幾年很可能會產生巨大變化。

選擇B搖床的你，未來五年需要做的事情是「家事效率化」。你是個嫌麻煩的人，有些事情就算知道作法缺乏效率，但也會認為要改好麻煩，得過且過就好。然而缺乏效率的做家事方法，其實無形中浪費了你許多寶貴時間。不如就先從情報開始下手，先找尋可以追求效率的工具吧。

選擇C蹺蹺板的你，未來五年需要做的事情是「增進溝通能力」。你是個害怕失敗，有點缺乏自信的人，這個性讓你喪失了許多好機會。不過隨著經驗的積累，你的實力有在慢慢提升，此時若能夠增進和他人的溝通能力，想必更能讓你放開自我全力，對事業一定更有幫助。

選擇D槓鈴的你，未來五年需要做的事情是「運動」。你是個不安逸於一處，有想做的事情就會去做的人。不過因為生活繁忙，使得最近的你缺乏運動，還讓體力衰退、身材走樣。既然如此，不如就先從設定小目標開始做起，慢慢形成習慣，對之後的五年一定大有幫助。