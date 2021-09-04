有他在就安心！天生具備鼓舞能量的命格

【文‧科技紫微網】

最近因為防疫的關係，少了很多外出相聚的機會，還得面對生活狀態的改變，以及對疫情的擔憂，時間一長，負能量就會增加。在低潮時刻，哪些命格最能為你帶來鼓舞的能量呢？趕快跟著科技紫微網一起看看。

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，一顆上榜即可參考。

破軍：一針見血點評

很多人看到軍的「破」就以為是缺口，其實更應該用「破壞力」來看待，破軍彷彿天生就有推翻與創新的使命，有些人對改變覺得不適應，或者對失去某些機會而懊悔，破軍反而認為這些都是轉機，大破大立根本不是壞事。

若你想從破軍那裡獲取鼓舞的能量，最好先拋開固有的觀念，聽聽破軍對於毀滅、重建的想法，他們會讓你明白失去並不是錯過，而是空著手準備抓住下一個更棒的機會，不害怕失敗，便能像破軍一樣擁有超強的動力。

天相：理性分析情勢

在陽性主星裡最溫和的就是天相，少了其他主星批判力強的特質，又非常務實有禮，能夠陪你一起理性分析目前形勢，透過天相的觀察，找出讓你低潮的原因究竟是什麼，再來對症下藥。

若你想從天相那裡獲取鼓舞的能量，最好不要有所隱瞞，因為天相就是針對你的現況量身打造全面布局，使你清楚目前掌握哪些優勢劣勢、該怎麼累積實力，當你胸有成竹，也就不會繼續沉浸在負能量之中了。

太陽：持續散播溫暖

太陽是「燃燒自己照亮別人」的代表，能言善道，很會激勵人心，經常是人群中的意見領袖和啦啦隊隊長，也很願意出手相助。只要有太陽在的地方，就很難忽視他們身上的陽光魅力。

若你想從太陽那裡獲取鼓舞的能量，最好跟緊太陽的節奏，一起開懷大笑，一起耍狠發洩，把不開心的情緒都抒發出來，你會發現原本在意的那些事，似乎仍有轉圜的餘地，日子還是得過，何必一直被負能量糾纏呢？

天梁：站在你這一邊

古書說天梁主「壽」，益病延年，這是沒有根據的說法。不過用現代角度來看，天梁慈悲為懷，見到有人需要幫助，就忍不住想伸出援手，讓你體會到自己並不孤單，似乎也有幫助人心重獲健康的感覺。

若你想從天梁那裡獲取鼓舞的能量，最好別嫌他們囉嗦，其實天梁正是求好心切，於是苦口婆心，諄諄告誡。你可以從天梁身上學到，即使凡事往壞處想，付出不一定有回報，依然保有「爭千秋不爭一時」的樂於助人、恬淡豁達。

雖然紫微斗數發明的時候還沒有心理醫生，不過透過紫微命盤的分析，對於洞悉個性，找到紓解壓力的方向也是很有效的喔！感覺情緒低落的時候，一定要想辦法調適，以免累積成更大的危機。

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