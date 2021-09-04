快訊

長榮確診挨轟 他嘆隔離苦無人問：機師不也受害者？

諾富特翻版？專家憂長榮暗藏未爆彈 籲全面篩檢、拚第二劑覆蓋率

有他在就安心！天生具備鼓舞能量的命格

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

最近因為防疫的關係，少了很多外出相聚的機會，還得面對生活狀態的改變，以及對疫情的擔憂，時間一長，負能量就會增加。在低潮時刻，哪些命格最能為你帶來鼓舞的能量呢？趕快跟著科技紫微網一起看看。

本文參考紫微命盤命宮主星，如果不清楚自己的紫微主星，可以先在【紫微命盤快速算】輸入自己的資料，就能免費查到你的命宮主星及命盤唷。命宮為空宮者，請參考對宮遷移宮主星；命宮為雙星者，一顆上榜即可參考。

　

破軍：一針見血點評

很多人看到軍的「破」就以為是缺口，其實更應該用「破壞力」來看待，破軍彷彿天生就有推翻與創新的使命，有些人對改變覺得不適應，或者對失去某些機會而懊悔，破軍反而認為這些都是轉機，大破大立根本不是壞事。

若你想從破軍那裡獲取鼓舞的能量，最好先拋開固有的觀念，聽聽破軍對於毀滅、重建的想法，他們會讓你明白失去並不是錯過，而是空著手準備抓住下一個更棒的機會，不害怕失敗，便能像破軍一樣擁有超強的動力。

　

天相：理性分析情勢

在陽性主星裡最溫和的就是天相，少了其他主星批判力強的特質，又非常務實有禮，能夠陪你一起理性分析目前形勢，透過天相的觀察，找出讓你低潮的原因究竟是什麼，再來對症下藥。

若你想從天相那裡獲取鼓舞的能量，最好不要有所隱瞞，因為天相就是針對你的現況量身打造全面布局，使你清楚目前掌握哪些優勢劣勢、該怎麼累積實力，當你胸有成竹，也就不會繼續沉浸在負能量之中了。

　

太陽：持續散播溫暖

太陽是「燃燒自己照亮別人」的代表，能言善道，很會激勵人心，經常是人群中的意見領袖和啦啦隊隊長，也很願意出手相助。只要有太陽在的地方，就很難忽視他們身上的陽光魅力。

若你想從太陽那裡獲取鼓舞的能量，最好跟緊太陽的節奏，一起開懷大笑，一起耍狠發洩，把不開心的情緒都抒發出來，你會發現原本在意的那些事，似乎仍有轉圜的餘地，日子還是得過，何必一直被負能量糾纏呢？

　

天梁：站在你這一邊

古書說天梁主「壽」，益病延年，這是沒有根據的說法。不過用現代角度來看，天梁慈悲為懷，見到有人需要幫助，就忍不住想伸出援手，讓你體會到自己並不孤單，似乎也有幫助人心重獲健康的感覺。

若你想從天梁那裡獲取鼓舞的能量，最好別嫌他們囉嗦，其實天梁正是求好心切，於是苦口婆心，諄諄告誡。你可以從天梁身上學到，即使凡事往壞處想，付出不一定有回報，依然保有「爭千秋不爭一時」的樂於助人、恬淡豁達。

　

雖然紫微斗數發明的時候還沒有心理醫生，不過透過紫微命盤的分析，對於洞悉個性，找到紓解壓力的方向也是很有效的喔！感覺情緒低落的時候，一定要想辦法調適，以免累積成更大的危機。

　

【延伸閱讀】

超神帝王玄術，探本命、未來運

提早預防！預言人生重大事件

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

科技紫微網 疫情 紫微斗數

延伸閱讀

我不需要「助手」只想請你「住手」！談談左輔與右弼

人心比「痔瘡」可怕？遊戲為躲言詞審查 超怪異對話笑翻網友

蘇揆今接見8縣市新任警局長 基層警私下議論：收買人心

20日起五星逆行！「5星座重災戶」要注意 化解厄運方法曝光

相關新聞

9月星座運勢排行／水瓶心想事成但別再亂買了 最後一名卻有意外之財

九月來到，意味著夏天即將結束，秋色將緊接而來。在2021的最後幾個月，仍然還有衝刺的最後時刻。日本網站「ananweb」最近就分享，在這九月前半的時日，各星座的運勢排行會是如何。

有他在就安心！天生具備鼓舞能量的命格

最近因為防疫的關係，少了很多外出相聚的機會，還得面對生活狀態的改變，以及對疫情的擔憂，時間一長，負能量就會增加。在低潮時刻，哪些命格最能為你帶來鼓舞的能量呢？趕快跟著科技紫微網一起看看。

每日星座運勢／牡羊人際關係好回報 積極經營財富

2021-09-4 牡羊座 人際關係帶來了好的回報。 整體運：★★★★★ 平時花足功夫的人際關係今天發揮作用，各部門的鼎力合作與配合使你的工作開展的比預期還要順利；感情事故也因朋友

小孟塔羅：怎樣都不是我的錯！測你公主病指數有多高？

公主病是指某些人行為嬌縱，總是將大多數問題歸咎他人，並且自身極度缺乏責任感。這不僅限家境富裕或年輕女性，絕大部份因個性不成熟，而導致的公主病心態者，在任何年齡層皆有可能發生。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，測你公主病指數有多高？

無心插柳卻越過越好！ 這些生肖在職場上有隱藏好運

職場就像叢林，遵行的是叢林法則，為了生存、發展，很多人不得不變得現實，看不到好處的事就不願意做。然而，有些人就是能不顧利益導向，拋開世俗價值，用自己的方式努力，結果卻出乎意料的好。你是具備這種潛力的人嗎？科技紫微網帶你來認識認識這些生肖，讓你好好學習他們的妙招。

心理測驗／魚骨頭還是天線？ 圖測自我成長的關鍵二字

每個人或多或少，都有想要追求進步的心情。然而要更上一層樓，有時不光是自己努力就能辦到的。日本網站「TRILL」最近就分享一則心理測驗，可以瞭解自己如果想要成長，不可或缺的事物是什麼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。