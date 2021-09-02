物極必反？這些命格順遂時小人特別多

【文‧科技紫微網】

人在運勢暢旺、功成名就時，就像一枚強力磁鐵，會吸引他人的羨慕與嫉妒，甚至可能招來潛藏的風險。由於人性使然，總有小人想沾點光，或者眼紅想陷害。科技紫微網今天就要提醒以下幾個命格，當心順遂時小人特別多！

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紫微

自我意識強烈的紫微，遇上運勢亨通時，多半喜歡聽別人誇讚吹捧自己，把骨子裡的優越感全都叫醒，真個遍體舒暢。這些逢迎拍馬之人，多半是要利用紫微好面子的個性，趁其歡心，予取予求。

然而這也是一個願打願挨的結構。有時紫微明知對方另有所圖，但就是拒絕不了甜言蜜語。人皆有弱點，他其實是默許自己裝作不知情，反正認為自己駕馭得住，就算身邊有些牛鬼蛇神，也不是什麼大不了的事。

廉貞

這顆主星向來好強不服輸，競爭中就算不能拔得頭籌，也要趁機占優勢，取得有利資源。當發現單打獨鬥無法展現實力時，他就會開始招兵買馬壯大自己。加上有著亦正亦邪的獨特風格，所以三教九流來者不拒。有時，小人不壞，他還不愛！

別擔心這樣會養虎貽患，他不但懂得操作恐怖平衡，甚至會以毒攻毒！因為他們懂得「自己吃肉，別人喝湯」的江湖規矩。當好處夠多時，身邊小人也必須對衣食父母好生款待。

巨門

觀察力敏銳，善於洞察人心。當他條件夠好、運勢夠旺時，身邊的有心人也跟著開始活絡運作，然而，這些人的小動作和言外之意都逃不過巨門的法眼，只是他經常看穿不說穿，因為不想硬碰硬、撕破臉，弄得場面難看。他頂多會安排些情節，好讓對方見好就收，知難而退。

小人增多，通常會使人心煩意亂，但對於工於心計的巨門，卻也帶來不少樂趣。這些表面上互相嘻嘻哈哈、檯面下暗中較勁的戲碼，可不輸給精彩的八點檔喔！有時，誰是小人？已經很難分得清了。

天同

總是抱著與人為善、吃虧是福的念頭，即使明知道有人是為了貪圖好處而和自己往來，也不會過於在意。他們深知人生在世，有人只是點頭之交，有人是存心占便宜，只要自己過得好，就不必太計較或過於提防。

也因為越好運越大方，當天同的行情越好，身旁的人就一個個輪流獻殷勤，反而發揮了彼此監督制衡的效果。有時天同會受不了旁邊有人說東說西，乾脆一個都不理，也因此避開了小人們的詭計。古書說天同是福星，真的有幾分道理。

一般的小人，未必像連續劇裡那般猥褻卑劣，能輕易辨識。他們只會在某些方面與你發生利害衝突，多半會圍著同一件事糾纏不休。樹大才能招風，鳳凰不落無寶之地，小人圍繞反而是成功指標，但一定要理解其中的關係，便能不受其害！

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