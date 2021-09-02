桃花雖旺、情路卻不順？這4個星座有苦衷

【文‧科技紫微網】

很多人都認為，如果自己桃花旺、人緣好，在異性堆裡很吃香，就應該可以找到好的對象，感情順遂美滿。然而，有些星座就是情路不順，讓身旁的人感到十分困惑。這究竟是什麼原因呢？今天就跟著科技紫微網一起來探討吧。

牡羊座

充滿朝氣的牡羊座，心思單純，胸襟寬廣，不會為了一點小事婆婆媽媽、哭哭啼啼。這種人的人緣總是很好，很快就能跟人混熟。然而相處起來像兄弟姐妹似的，反而錯失了先入為主的時機，沒能培養一些悸動的感覺。太熟以後，想要再激起曖昧的水花，可就困難重重了。

巨蟹座

巨蟹座的個性大多低調、溫和，不喜歡成為眾人目光的焦點。平時，他們的生活穩定到有點無聊，喜歡在小事上照顧人，例如大方分享常備藥、雨天撐傘、準備點心等等，讓人有感激之意卻不一定有心動的感受。所以他們的情路有時真的不太順，不過顧家的他們是很好的結婚對象，就看有緣人如何打動巨蟹座的心囉！

處女座

就算先天條件不夠好，然而憑著對自己的高要求，處女座會用後天的努力讓自己出類拔萃，因而多半都擁有優秀的外表或事業。他們心思細膩，往來的朋友雖然不算多，但每個都是知音。情路受阻的原因，多半還是他們太挑，想找個完美的對象，對初識的人總是先挑錯排斥。小心因此錯過好緣份！

摩羯座

不熱衷於社交，日常生活比較宅的摩羯座，大部分時間都花在提升自我。而摩羯座的優點，別人要日子久了才明白：真誠、務實，有些冷面笑匠的反差萌……其實，他們也是不少人心目中的「潛力股」呢！但他們的情路要能順利發展，除了增加行動力之外，還要改掉一開口就談國家大事的習慣，長期下來機會就會變多唷！

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