9月星座塔羅運勢：雙魚展現實力 巨蟹投資獲利

【文‧科技紫微網】

秋天的氣息越來越濃，本該是個平靜的初秋！但是這個9月卻特別複雜，先是月初送走鬼月，月中則遇上中秋節，月底又有水逆，實在容易讓人心情浮動。如果你感到自己情緒不穩定，或者有意志消沉的跡象，不要慌張，科技紫微網現在就結合星座與塔羅牌來解析9月運勢，快來看看你的轉運重點吧！

牡羊座

塔羅牌：魔術師（逆位）

本月塔羅給牡羊的啟示是「創造時機」。先前搖擺與混亂的狀態仍然會繼續，尤其工作會有些迷茫感。由於外部環境變動，你會感到來自部門、團隊、或者某項任務未達成的壓力。為了年底的收穫，是該想些辦法逆轉此時的困境了。如果你現階段沒有遇上困境，那麼不妨提前規劃下一期的進度，也可避免將來面對未知的風險。

9月事件預測：

1、與異性朋友之間互有好感。

2、交往中的人萌生想婚的念頭。

3、已婚者容易與伴侶因小事而大吵。

4、有換工作的想法，但猶豫不決。

5、有機會出差，注意處理好細節問題。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

金牛座

塔羅牌：錢幣七

本月塔羅給金牛的啟示是「耕耘」。好運女神開始眷顧你，之前的努力終於看到一點成果了。本月生活中或工作中會不時出現一些好事，或是收穫意外的驚喜。一些問題將會開始解決，但可別鬆懈，越是到了最後的臨門一腳越不能怠慢，穩中求進是最好的。如果為了快速完成而衝動決策，便容易對規則和時機大意以待，反而馬前失蹄，造成失去自信。

9月事件預測：

1、單身者開始規劃未來的生活。

2、和伴侶得以達成共識，使平淡的戀情升溫。

3、與工作夥伴、團隊產生衝突。

4、學習效率高，月考成績小幅上升。

5、渴望實現財富自由，積極尋找副業。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★★

雙子座

塔羅牌：寶劍三

本月塔羅給雙子的啟示是「放下」。這個月容易陷入不好的回憶中，使自己受到二次傷害。你一直在原地等待著，但失去的東西很難再回來了，過好當下的新生活是最重要的，就選擇釋懷吧！另外，容易因為只看到事情的表象而陷入麻煩局面。不管是「識人」還是「處事」，要在情緒穩定的情況下處理，才能避免不必要的損失，撥開雲霧得見光明。

9月事件預測：

1、認識一些新朋友，但要注意是否看走眼。

2、重新評估現在的這段感情。

3、處理一些不曾遭遇的棘手問題。

4、有創業、購置不動產等打算。

5、容易衝動消費，支出超過預算。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★☆☆☆☆

巨蟹座

塔羅牌：權杖三

本月塔羅給巨蟹的啟示是「配合」。權杖三意味著你可以透過與其他人的互補而終於完成某個任務。如何遊刃有餘的與人搭檔，是巨蟹座本月該解決的重點課題。不要把姿態放得太高，無論是感情還是工作，溫和的溝通是一切事情的潤滑油。放下過於理想的觀點，聽取、吸收他人的意見，會使你成長更多。

9月事件預測：

1、在聚會上，有異性因為你的發言而注意到你。

2、與戀人意見分歧，可能因此吵架也可能更融洽。

3、有機會結識志同道合的朋友。

4、有可能因業務出差。

5、有機會短期投資獲利。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

獅子座

塔羅牌：愚人（逆位）

本月塔羅給獅子的啟示是「包容」。本月耐心直線下降，你對事情的構想和計畫或許會遇到一些阻礙，雖然不是什麼大麻煩，卻會讓你有種煩心事接踵而至、諸事不順的感覺。心情浮躁只會造成更多的失誤，這是不成熟的表現，請務必提升自己對人事物的容忍度。許多事情都是無法一蹴可及的，想要有所進步，就必須與不好的行為習慣斷捨離。

9月事件預測：

1、給心儀對象留下不太好的印象。

2、與朋友或戀人來一場說走就走的旅行。

3、發言不當，得罪一些人。

4、月中考試的表現不錯。

5、小心高價買到劣貨。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

處女座

塔羅牌：聖杯ACE

本月塔羅給處女的啟示是「敞開心胸」。比起上個月，本月你變得灑脫不少，尤其是空窗很久的處女座，一旦開始渴望戀愛之後，運勢反而好了起來。本月要多結交新朋友，不僅能遇到志同道合的友伴，也極有可能遇到正緣喔！但在工作上就有點太過理想主義了，徒有空想卻遲遲未能付諸行動。耐住性子，把時間花在刀口上，才能看到成效。

9月事件預測：

1、在網路上遇到聊得來的異性朋友。

2、與另一半互訴衷腸。

3、因粗心大意，不得不利用假期回公司加班。

4、上課容易恍神，被老師批評。

5、在購物時有機會巧遇促銷，省了一筆錢。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天秤座

塔羅牌：聖杯三

本月塔羅給天秤的啟示是「合作」。這是運勢回升的一個月，工作上靈感源源不斷，能跟同事良好配合，做事變得輕鬆。單身的天秤座可能遇到各方面都適合的對象，交往中的人則有機會收到有利於感情發展的好消息，比如一起存夠了頭期款，或者找到適合同居的房子等等。聖杯三代表著1+1＞2的好處，對外往來越多，效力越明顯。

9月事件預測：

1、遇到各方面都夠優秀的對象主動向你示好。

2、與另一半共同出遊。

3、團隊專案成果超標，獲頒獎金。

4、月底考試進步明顯，喜受各方稱讚。

5、偏財運佳，中獎機率提高。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★★

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天蠍座

塔羅牌：命運之輪（逆位）

本月塔羅給天蠍的啟示是「蟄伏」。這是充滿變動的一個月，運勢走向有點忽高忽低。臨時被放鴿子、臨時得知要提前交差之類的事情頻頻發生，這些不確定的事可能會讓你心煩意亂。然而，當你抱怨時，可以問自己：若沒有意外的干擾，你真的能抓住機會嗎？命運看似無法掌握，其實，機會終究留給準備好的人，儘量做好不辜負每一天吧！

9月事件預測：

1、有人介紹對象，但最終沒能見到面。

2、與伴侶商定人生大事，達成共識。

3、有晉升、換工作、或調職的可能。

4、收到一個意外的消息。

5、可能有朋友向你借錢，令你煩惱。

幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

射手座

塔羅牌：戰車

本月塔羅給射手的啟示是「穩中求進」。戰車是一張很有衝勁的牌，心高氣傲之中又帶著一點掙扎。本月你有可能準備著手做一些事情，雖然你雄心勃勃的想往前衝，但又有點不確定前方的是好事還是壞事。你能積極面對問題、減輕未來的負擔，當然是好的，但也需要注意人際關係，當周圍的人對你的做法有不同意見時，不要跳腳，也不要製造衝突。

9月事件預測：

1、單身者對心儀對象展開追求。

2、交往中的人對彼此的好奇心下降，感情有下滑的趨勢。

3、短期目標可能在本月實現，提出的方案獲得批准。

4、學習效率提升，答題速度變快。

5、由於關注並看好某個行業，萌生投資念頭。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

摩羯座

塔羅牌：倒吊者

本月塔羅給摩羯的啟示是「行動」。本月不論是工作還是生活，都處於潛力滿滿的狀態當中。實際的進展或許不大，多半在等待，不過這種等待可能是你自己選擇的，比如你明知道大環境在變化但你不想改變，明知道老闆、戀人對你不滿但你置若罔聞。如果覺得自己停滯不前，可以反省一下目前的狀態到底是「眾人皆睡我獨醒」還是「自己是那個裝睡的人」。

9月事件預測：

1、疏遠或拒絕對你示好的異性。

2、迴避與戀人商量婚嫁的問題。

3、被動對待工作，較想要獨力完成。

4、對新知識產生興趣，並投入其中。

5、為愛好而花費的支出增多。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

水瓶座

塔羅牌：節制（逆位）

本月塔羅給水瓶的啟示是「平靜」。如果你因為身處穩定的環境而鬆懈，可能會遭遇欺騙和打擊。感情方面，交往中的情侶容易有口角衝突，感情的穩定需要兩個人共同努力，平等尊重的交換觀點，理解與寬容才是真愛的表現。工作方面，你面對繁瑣的事務有點情緒化，要注意調節心態，工作上的難關只能透過不斷的努力來突破，避免用極端的手段來表達情緒。

9月事件預測：

1、覺得無法與初步交往的對象進一步發展。

2、與伴侶相處欠缺同理心，不易有共識。

3、因為細心，工作得到肯定。

4、難以主動執行學習計劃，需要家長督促。

5、投資方面力不從心，本月存錢的計畫恐怕難以實現。

幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

雙魚座

塔羅牌：星星

本月塔羅給雙魚的啟示是「相信」。本月整體運勢不錯，相信什麼就能實現什麼。保持樂觀心態，你會迎來一段相對穩定安逸的時光。單身者有望結識不錯的對象，有伴侶的人能享受愛情美滿、相處和諧的一個月。事業上，職場有晉升機會，努力的回報就在眼前。財務狀況方面，消費相當理性，月底能夠存下一筆錢。

9月事件預測：

1、出現與想像中不一樣的追求者。

2、收到另一半的小禮物，很受感動。

3、公司人事結構有變動，有機會表現自己。

4、求學者的外力干擾多，無法靜下心來學習。

5、注意感冒發炎等身體小狀況。

幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

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