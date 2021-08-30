唐綺陽星座運勢週報：白羊遇天菜桃花 射手有正財運

「關鬼門」又稱「謝燈篙」，是農曆七月最後一天（今年國曆為9月6日）。除了中元節普渡好兄弟外，在鬼門關前也會準備供品，以敬畏的心送走好兄弟。好兄弟歷經整個農曆七月，必須趕在晚上11點前回到冥間。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，鬼門關後哪種衰運跟著關？

2021-08-27 11:13