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唐綺陽星座運勢週報：白羊遇天菜桃花 射手有正財運

聯合新聞網 / 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

唐綺陽星座運勢週報8/30-9/5】

重要星象：金星進天秤，水星進天秤

金星進天秤，感受大環境不平靜的氛圍，婚姻、合作關係當中的問題逐一顯現，思索拆夥與否，以及如何調整結構，動盪狀況較多。水星進天秤，影響長達兩個多月，人與人之間的關係，易有驟變翻轉的情形，九月中後，合作、婚姻課題更為嚴酷，應更加重視。

工作注意：獅子、處女、天蠍、雙魚

獅子：相信自己的直覺，能夠得到答案

處女：把脾氣化成動力，積極爭取不隱忍

天蠍：許多事面臨重新開始，多往好處想

雙魚：發揮水象能量，應對上多一點感性

桃花注意：白羊、巨蟹、天秤、魔羯

白羊：有機會遇到天菜，請勇敢表達

巨蟹：希望對方主動，就要清楚表明

天秤：願意配合彼此，感情甜蜜兩情相悅

魔羯：面對桃花，要更大方一點

財運注意：金牛、射手

金牛：好好把握機會，可嘗試投資

射手：踏實前進，有正財運

健康注意：雙子、水瓶

雙子：易有睡眠問題，睡前儀式感很重要

水瓶：請調整好作息，改掉壞習慣

週運影片連結：YT唐綺陽官方專屬頻道

星座運勢 婚姻 財運 唐綺陽

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