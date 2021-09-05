每日星座運勢／金牛休閒娛樂機會多 人際圈得擴展

2021-09-5

牡羊座

容易獲得意外之財，有份驚喜的心情。

整體運：★★★★☆

財運暢通，有機會收到親友的饋贈，讓你既興奮又感激。有機會參加派對，單身者需主動接近目標，優雅的舉止是你的魅力所在，但還是需要積極行動才能讓愛情開出艷麗的花。

愛情運：★★★★☆

已婚者為另一半忙前忙後，但內心卻沒有一點抱怨的情緒，反而覺得有種幸福感。

事業運：★★★☆☆

運勢普通，宜靜不宜動的一天，閒暇之時多閱讀易有收穫，少到人多的地方湊熱鬧。

財運：★★★★☆

得財不費力，推行理財計劃可水到渠成。股票族今日易獲利。

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：07:00-09:00蘑菇灰

開運方位：西北方向

金牛座

休閒娛樂機會多，結識不少新朋友。

整體運：★★★★★

享受生活的日子，感覺無比愜意。外出玩樂的機會多，與朋友相聚而結識朋友的朋友，人際圈得以不斷擴展。單身者還易獲得朋友撮合而結識彼此契合的對象，可望談一場轟轟烈烈的戀愛。

愛情運：★★★★★

變化多端的戀愛日，適合與情人一起去吃吃喝喝玩樂一番。

事業運：★★★★☆

發揮善解人意的一面，特別能調和群體關係，為朋友分憂解難，走到哪都受歡迎。

財運：★★★★☆

財運看好，有利投資理財。在理財上可以採取轉守為攻的策略，敢於行動可得財。

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：19:00-20:00墨玉綠

開運方位：西南方向

雙子座

伴侶小別勝新婚。

整體運：★★★★☆

情侶別後小聚，兩人彷彿又找到了當初戀愛時的那份心動與甜蜜；財運很好，賺得荷包滿滿，不妨拿出一部分邀約朋友，讓他們分享你的喜悅；和小朋友玩益智類遊戲，在童真中享受一段美好時光。

愛情運：★★★★☆

適合發揮你的創意，巧言善辯的優點去吸引異性，不難獲得對方的心哦！

事業運：★★★☆☆

心情起伏較大，小心意氣用事，不宜做決策或改變先前計劃，做好手中的事情就好。

財運：★★★★★

偏財運旺旺之日，適合小賭一番！業務、生意人多接見客戶，或許會有從天而降的機會唷！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：14:00-15:00碧空藍

開運方位：西北方向

巨蟹座

快樂的一天，適合與人分享。

整體運：★★★★★

有伴的人與朋友一起玩樂，不妨把另一半也介紹給他們認識，可以讓另一半感受到你真誠的愛意。財運亨通，前期借出去的錢財，在今天收回的機率相當高，別人的回饋也將同時到來哦，好好回味助人的快樂吧！

愛情運：★★★★★

外緣相當的好，很適合出門在外談戀愛。

事業運：★★★★☆

應酬機會頗多，有機會接觸到各種類型的朋友，應主動結識新朋友，拓展人脈。

財運：★★★★☆

有收到禮物或禮金的機會喔！有機會可以小賭一把，因為偏財運還不錯唷！

貴人星座：天秤座

幸運數字：5

吉時吉色：20:00-22:00櫻桃紅

開運方位：西北方向

獅子座

朋友也是一筆珍貴的財富。

整體運：★★★☆☆

與戀人分隔兩地的你對於兩人的戀情產生了一些情緒上的波動，多與他聯繫溝通，多給自己也給他一些堅持的信念；朋友提供的一些情報對你的投資會有很大的幫助；與朋友的聚會中容易喝多了些，但要注意切莫發酒瘋，不然會影響友情。

愛情運：★★★☆☆

夫妻之間應增進彼此的互動，以免感情變淡；單身者容易表錯情會錯意，理性一些才好。

事業運：★★★☆☆

處理事情單獨作業會比較困難，倘若能與他人協調合作，則可順利並超前進度完成。

財運：★★★★☆

財運佳，有人施援手，在資金方面為你提供援助。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：17:00-18:00玫瑰紅

開運方位：正南方向

處女座

向他人表示愛心的好時候。

整體運：★★★★☆

今天異性緣頗好，戀愛中的人享受著對方的寵愛，彼此扶持讓雙方都感覺很溫暖；財運平順，理財時易得收穫；不想知道的事情反而會知道得越多，其實這未必是件壞事，這些對你的事業頗有助益。

愛情運：★★★★☆

戀愛中的人有時間可相約出去逛逛街、喝喝咖啡，讓彼此有交流的機會，增進感情。

事業運：★★★★☆

快樂源源不斷，人際關係暢通無阻，就算有小失誤也會因好心情而能化險為夷。

財運：★★★☆☆

錢財往往隱藏在暗處，宜注意挖掘。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-09:00翡翠綠

開運方位：西北方向

天秤座

愛情甜美的日子，心情舒暢。

整體運：★★★★★

單身女性外出閒逛之時，一個不經意的回眸就容易被電倒，邂逅心目中的白馬王子！財運不錯，若想管好家庭經濟，不妨上網搜索一番，能找到不少好的理財小竅門，靈活地用到你的生活中來，是累積財富的好幫手哦！

愛情運：★★★★★

熱情感性的一天，你的主動熱情可以換來甜蜜的回饋。

事業運：★★★☆☆

與長輩交談的機會多，但彼此不同的理念會產生一些分歧，你得多忍讓才行。

財運：★★★★☆

今日的財運雖然還不錯，可是偏向短期性的獲利，例如：股票買賣要見好就收，不要貪心。

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：06:00-07:00辣椒紅

開運方位：正西方向

天蠍座

己所不欲，勿施於人。

整體運：★★★☆☆

送對方一個小禮品，就能帶給他很大的驚喜，看到他快樂你也很開心；自己不願意做的事，會有推給同事做的想法，自私的舉動易遭同事的反感；沒有貨比三家，便很快進行交易，付錢之後又會覺得吃了虧。

愛情運：★★★★☆

魅力四射，遇到不少追求者，單身者別只顧著高興，想戀愛應有所選擇喔！

事業運：★★☆☆☆

很多繁雜瑣事需要處理，心情易煩悶，但越煩躁越易出錯，靜下心處理才能順利解決。

財運：★★☆☆☆

貪玩、喜歡流連風月場所者，容易破財。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：08:00-09:00咖啡棕

開運方位：正西方向

射手座

適合約會，愛情進展不錯。

整體運：★★★☆☆

單身者多與老朋友聯繫，有機會因朋友介紹而結識性情相合的異性朋友；有伴侶的人抽點時間安排約會，精心打扮一番，會讓對方眼睛為之一亮，感情升溫。今天支出較多，但都是生活所需，不必太計較。

愛情運：★★★★☆

把你的想法說出來，容易得到另一半的支持；戀愛中的人別整天黏著對方，距離產生美感喔！

事業運：★★☆☆☆

別把煩惱藏在心裡面，與親人、好友聊聊天會讓你釋懷，感到愉快。

財運：★★★☆☆

財務沒有大的起落，但是會有緊急的支出。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：09:00-11:00萊姆黃

開運方位：西北方向

摩羯座

重視環境的清潔衛生，可提升好運。

整體運：★★★☆☆

今天的愛情溫度剛剛好，約對方看場電影，可讓平淡生活散發出玫瑰的氣息；注意平復緊張或興奮的情緒，學習的狀態才能達到最佳；至於生意人，衛生環境的好壞對你的生意極有影響，檢查一下店面、貨物甚至你腳上的皮鞋是否乾淨。

愛情運：★★★☆☆

單身者會有些不順，容易遇到不適合的桃花，讓你費心勞神；已婚者暫時小別，以免爭吵。

事業運：★★★☆☆

會忙著私事，忙碌的同時多少會讓你有點疲憊，要多注意身體。

財運：★★★☆☆

錢財進出頻繁，不過錢財花在自己身上居多。

貴人星座：天秤座

幸運數字：9

吉時吉色：08:00-09:00薰衣草紫

開運方位：東南方向

水瓶座

有利散播愛心，越分享越快樂。

整體運：★★★★☆

善解人意的一面突顯，頗能感同身受，對身邊有困難的人願意伸出援手，希望用自己的微薄之力給予對方安慰與支持。財運頗佳，有利運用人際關係活絡財運。

愛情運：★★★☆☆

總是和另一半單獨約會讓你感覺有點悶，那就安排一兩次Party，大夥兒一塊熱鬧熱鬧吧！

事業運：★★★★☆

有良好的語言表達能力，和人交流時，能夠順暢的表達出自己的想法。

財運：★★★★☆

適合學習理財投資方面的知識，多向有經驗的人士請教，對拓展投資很有助益。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：07:00-09:00玉髓紅

開運方位：正西方向

雙魚座

記得把自己的嘴看緊。

整體運：★★★★☆

今天盡量少說話，少出餿主意，謹防在一不小心中遭人嫉恨；與人商務洽談，最好選擇比較舒適的場所，輕鬆交流就能達成協議；周圍正有人在密切關注你哦，坦坦蕩蕩、表裡如一更能讓異性心動。

愛情運：★★★★☆

魅力天成，對異性有極大的吸引力。不過，千萬別單純追求外貌，或太過自我、喜新厭舊。

事業運：★★★★☆

開心愉快，有許多閒暇的時間盡情享受美好的時光，身心放鬆。

財運：★★★☆☆

得到意外之財，不可過於炫耀，以免招來非議和意外。

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：19:00-21:00芙蓉晶粉

開運方位：正西方向





