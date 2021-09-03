每日星座運勢／處女勿一人埋頭苦幹 合作效果更好

2021-09-3

牡羊座

調整心情是今天的重頭戲。

整體運：★★★☆☆

愛情無風也無浪，正好為你騰出許多休息時間，適合做些自己喜歡的事情來調整心情。財富積累到一定程度，反而讓你感覺有些疲憊，不妨暫停腳步觀察市場動態。事業運良好，欲蓋彌彰的策略對你大有裨益。

愛情運：★★☆☆☆

今天適合冷靜獨處，特別渴望清閒獨立、不被干擾的空間。

事業運：★★★☆☆

想法頗多，但行動力不足。與自信開朗者合作，可激發你的熱情與行動力。

財運：★★★☆☆

對財務評估特別精準，眼光不錯，出門消費容易買到物美價廉的好東西。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：09:00-10:00蜜瓜黃

開運方位：正南方向

金牛座

不妨把派對當成結識朋友的好機會。

整體運：★★★★☆

單身者今天會有不錯的異性緣，可在宴會或聚會上大方表現自我；搖擺不定會使你失去更多的投資契機，其實今天是個不錯的進場時機喔！耐住性子，你的進步會比他人來得更明顯。

愛情運：★★★★★

戀愛中的人，情感濃烈，彼此都離不開對方，即使需要在其他方面做一點犧牲也樂意。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，是個忙碌的一天。事情接二連三的來，應付起來有些吃力。

財運：★★★☆☆

容易把錢花在朋友身上，但感覺很值得。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：23:00-24:00墨玉綠

開運方位：西北方向

雙子座

未經證實勿輕信。

整體運：★★☆☆☆

長相漂亮、俊俏的人未必是你的真命天子（女），用心感受，今天會遇見你真正的緣分。下午是你財運的高峰期，利用上午好好做一番準備工作。有生意洽談約會的人運氣較弱，出門前在皮包裡放一枚硬幣，能助長運勢。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者不妨多抽時間陪陪另一半，讓對方感受到你的愛意；單身者對異性主動才有機會。

事業運：★★☆☆☆

遇事應冷靜一些，別圖一時痛快而衝動行事，小心因此而處處碰壁！

財運：★★★☆☆

購物慾望強烈，小心透支。

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-12:00深茄紫

開運方位：西北方向

巨蟹座

不斷努力就會有好的成就。

整體運：★★★☆☆

在投資上，過於自大會忽略一些細小的地方，也可能因此而壞了大事，多聽他人意見為好；工作中將點燃競爭意識，與同事在競賽中互相激勵，共同成長；想要專心學習一些特殊領域的才能或自己感興趣的東西。

愛情運：★★★☆☆

對未來感到迷茫時，不妨問問另一半，對方的意見會讓你得到全新的見解。

事業運：★★★★★

今日的事業運好得不得了，有許多的機會讓你發揮運用呢！而且容易得到異性朋友同事從中協助。

財運：★☆☆☆☆

虛榮心較重，過於追求名牌，易大手筆支出，把錢財敗光。

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：10:00-11:00深海藍

開運方位：西北方向

獅子座

疲勞過度小心生病。

整體運：★★★☆☆

遇到以前的戀人時，別裝做沒看到或是不理睬對方，既然過去了就讓它過去，越是介懷就越是跟自己過不去；財運不佳，生意的冷清或許是你促銷方法的不妥；運輸業的工作者比較繁忙，並且容易出亂，要事先做好調配。

愛情運：★★★☆☆

奔波於朋友間的同時，別冷落了另一半，把對方介紹給重要的朋友認識吧！

事業運：★★★☆☆

聽信有關人事問題的閒言碎語，會讓你的嫉妒心膨脹，也容易丟掉積極的工作慾望。

財運：★★☆☆☆

在投資上不可衝動出手。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：18:00-20:00萊姆黃

開運方位：西南方向

處女座

不可一個人埋頭苦幹，學會合作效果更好。

整體運：★★★☆☆

今天工作時要懂得和同事一起合作，可以取得事半功倍的效果。單身者有機會邂逅魅力十足的異性，暗送秋波，眉目傳情，讓你高興一整天。零用錢要整理、放好，會因粗心大意而莫名搞丟。

愛情運：★★★★☆

與另一半相處，多表現溫柔的一面可讓愛情升溫，太過強勢會讓對方吃不消唷！

事業運：★☆☆☆☆

事業運不佳，今日的你像一匹野馬，討厭被人駕馭，更不喜歡聽命行事，要注意自己跟人應對的態度，不要任意發脾氣喔！

財運：★★★☆☆

財務上若出現瓶頸，蠻容易得到長輩的援助唷！

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：13:00-14:00艷棗紅

開運方位：東北方向

天秤座

易心煩意亂，應調整好心態。

整體運：★★☆☆☆

今天感情負擔較重，對方的一些無理取鬧給予你較大的壓力，讓你覺得有點煩悶，想要一個人清淨。財運方面今天不宜投資，容易被別人偷襲，如果沒什麼事今天待在家裡比較適合，出門在外會有小人覬覦。

愛情運：★★☆☆☆

另一半很關心你，也希望能得到你的關愛，好好珍惜，增進互動，可感受到甜蜜與溫暖。

事業運：★★☆☆☆

同情心泛濫，操心操勞，難免會讓你的身心感到疲憊，身體狀況欠佳，應該注意休息。

財運：★☆☆☆☆

誤交損友易導致財務損失，在投資理財上應慎選合作夥伴。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：14:00-15:00芥末黃

開運方位：東北方向

天蠍座

遇事應隨機應變。

整體運：★★★★☆

今天你的喜怒哀樂都會寫在臉上，在戀人面前休想有所隱瞞，小心謊言當場被對方戳破；投資上你過於謹慎，雖然不會遇到大的風險，但也難有突破；工作不太穩定，原定的計劃甚至需要做些改變。

愛情運：★★★☆☆

今日你把愛情想像得太美好，致使現實中的相處讓你失望。多抱持平常心，同時用心去經營，愛情之花才會越開越稱心如意。

事業運：★★★☆☆

想法不易得到採納，就算是合理的意見，最好先擱置一段時間，之後再向部門主管提出來。

財運：★★★☆☆

有破財的跡象，要管好自己的荷包。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：13:00-15:00冷泉藍

開運方位：東南方向

射手座

具有超前意識是抓住機遇的關鍵。

整體運：★☆☆☆☆

眼見未必為實，切莫草率做出結論，以免因此錯過屬於自己的緣分；今天思維顯得有些緩慢，做起事來也給人一種慢半拍的感覺，虛心一點，不懂就開口問問身邊的人吧！工作中不胡思亂想反而難有突破，今天不宜循規蹈矩。

愛情運：★☆☆☆☆

愛情運低落，孤獨的感覺佈滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得與對方距離好遙遠。

事業運：★★☆☆☆

事業運不佳，腦筋空空的，做起事來要注意虎頭蛇尾哦！

財運：★☆☆☆☆

今天應遠離金錢遊戲，冒險投機小心錢財被套牢。有利花些小錢送親友小禮物。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：18:00-20:00古銅青

開運方位：正北方向

摩羯座

財運特別突出，是個好日子。

整體運：★★★★★

前期的投資容易在今天獲得回報，賺個滿載而歸，令你樂開懷。愛情運勢良好，心情好自然情人怎麼看都覺得順眼，會有激情迸發的衝動哦！事業上表現得較為成熟，做事時能考慮周到。

愛情運：★★★★☆

單身者有不期而遇的好桃花；有伴侶者在對方面前試著表達你感性的一面，會有驚喜唷。

事業運：★★★★☆

事業運還不錯，極具魅力和影響力，適合進行商務洽談，談成機率高。

財運：★★★★★

財運暢通無阻，有利於金錢運作，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、投資、佣金或薪資談判等等！

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：07:00-09:00遠洋藍

開運方位：西北方向

水瓶座

有機會得到長輩照拂，自信十足。

整體運：★★★★☆

今天雖然會遇到一些困難，但多能獲得親人、長輩的幫助；貴人指點讓你信心倍增，精神振奮，工作也變得更加順利。異性緣不錯，有朋友邀約別拒絕，在社交場合易與有緣人相遇。

愛情運：★★★★☆

異性緣很棒，容易遇到追求者，或是得到異性的幫助，正是談情說愛的好日子。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，在表達上能夠展現出優異的一面；有事情需要溝通時，不妨趁此良機溝通、協調一番！

財運：★★★☆☆

今天在金錢運作上顯得特別大膽、有魄力，雖然有遠大的眼光，但必須仔細評估後才可以有動作喔！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：06:00-07:00羽絨白

開運方位：東南方向

雙魚座

工作有點心不在焉。

整體運：★★☆☆☆

難以從娛樂中收心回來，工作狀態不佳，易恍神。戀人之間要相互支持對方的事業才好，不可因生活中的小事而影響對方的情緒。對奢侈品的佔有慾較強，小心有寅吃卯糧的危機。

愛情運：★★☆☆☆

已婚者易遇到感情麻煩，不妨向朋友傾訴或者請朋友出面調停；單身者適合獨處。

事業運：★★☆☆☆

已經決定了的事情，不宜再思前想後，過度憂慮只會讓你走向消極，錯過實行計劃的好時機。

財運：★★★☆☆

盲目跟進不如暫時將資金儲備起來，等待更好的時機再介入。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：06:00-07:00櫻桃紅

開運方位：東北方向





