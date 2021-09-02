每日星座運勢／天蠍單身打扮漂亮點 愛情的大吉日

2021-09-2

牡羊座

愛情出現小高峰。

整體運：★★★☆☆

玩的機會比較多，單身者有機會在娛樂場所或聚會中結識不錯的異性，要好好把握機會。工作、學習易受外界干擾而難以專心，不如休息片刻再繼續，反而會有突破。不宜做風險過大的投資，可以投資穩定性強的理財產品，增值機率頗高。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，單身者可積極尋找真心誠意的伴侶。咖啡廳、圖書館都是你的幸運戀愛場所！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不佳，發展能力很差，有龍困淺灘的跡象。

財運：★★★☆☆

理財運佳。將財務做個完善的規劃，這樣才能做到心中有數，花錢也才會有節制喔！

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-17:00薔薇粉

開運方位：正北方向

金牛座

衝動不是天使，是魔鬼。

整體運：★★★★☆

今天很難控制自己的情緒，易衝動得罪他人，今天還是沉默較好，安分會讓你獲得更多的尊重；愛情要求甚高，對方的一個小舉動都能讓你胡思亂想，愛他就相信他，以免錯失良緣；今天的工作雖然有點麻煩，但是卻能學到寶貴的經驗。

愛情運：★★★★☆

已婚者很能了解另一半的心思，你的關心與體貼讓對方大為感動，感情升溫快速。

事業運：★★★☆☆

工作順利，易獲得貴人助力。有想法或是遇到難題，可以多尋求上司及同事的幫助，多能如願。

財運：★★★★☆

資金周轉靈活的話，不妨嘗試長線投資。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：9

吉時吉色：13:00-15:00深茄紫

開運方位：正西方向

雙子座

找個屬於自己的第三空間。

整體運：★★☆☆☆

被愛的充實感環繞，彼此的關心呵護讓愛情如沐春風，繼而使甜蜜的你產生走入婚姻的念頭；工作中的倦怠情緒困擾了你，找找工作中的樂趣吧；找一間個絢麗別緻的Pub，享受屬於你的第三空間吧。

愛情運：★★★★☆

異性緣佳，已婚者注意處理好與異性間的關係，多關心另一半才好唷！

事業運：★★☆☆☆

上司的一句話、同事的一個小動作，都會讓你感到緊張。別太在意他人，做好自己就好。

財運：★★☆☆☆

外在陷阱、假象多多，賺錢需謹慎。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：21:00-22:00碧空藍

開運方位：西南方向

巨蟹座

盡職盡責，做好本分。

整體運：★★★★☆

真的，超出能力範圍的事還是不要隨便答應才好，在自己的專業領域中把工作做好就可以了；在投資理財方面直覺敏銳，放長線才能釣大魚；有嘗試新鮮刺激娛樂活動的想法，這也是放鬆的一種，不妨試試。

愛情運：★★☆☆☆

戀愛中人少跟其他異性朋友接觸，否則會引來情人的不滿與嫉妒。

事業運：★★★☆☆

事業運普通，有點倦怠，不妨去吃頓美食讓心情愉快，上班時才會有好心情。

財運：★★★★★

財運不錯，適合暗暗的賺，暗中處理財務問題，可別輕易洩漏得財的消息，否則錢財露白危險就來。

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：15:00-16:00萊姆黃

開運方位：西北方向

獅子座

身體比較勞累，注意多休息。

整體運：★★★☆☆

今天與戀人能相處融洽，雖然在現實生活中會遇到一些困擾，但認真面對又會有所好轉。工作中你的才能得以施展，做事很順利，也能與同事保持良好的關係。可適當補充一些營養品，有助於恢復體力。

愛情運：★★★☆☆

愛情運不錯，不用懷疑自己的感情，喜歡對方就大膽的靠近，想得太多反而會錯過良緣。

事業運：★★★★☆

行動力轉強，有機會挑戰新奇冒險的任務，不妨放下心理障礙去實踐「一直想做卻不敢做的事情」。

財運：★★☆☆☆

在錢財上易吃力不討好，不宜花太多心思在金錢往來上，有錢還是存起來比較穩妥。

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-13:00薔薇粉

開運方位：西南方向

處女座

稍作修整，調節情緒，為日後做足準備。

整體運：★★☆☆☆

單戀者陶醉於自我編織的幸福當中，自我感覺良好。財運低迷，還是不要輕舉妄動的好，小心踏入地雷區。工作競爭壓力太大，令你很難適應，不如將今天作為自己的學習時間，這樣反而更有益於事業的發展。

愛情運：★★★☆☆

單身者有機會與異性結緣，但應採取循序漸進的追求方式；已婚者應注意交流溝通。

事業運：★★☆☆☆

有些固執己見，易與夥伴在溝通中發生爭執，也容易讓自己的邏輯思維發生蔽塞。

財運：★☆☆☆☆

錢財紛爭多，與親友為金錢爭吵的機率高，此外，也有賣屋搬家的可能。

貴人星座：射手座

幸運數字：5

吉時吉色：20:00-22:00水鑽藍

開運方位：正西方向

天秤座

對於不利你的傳言，要及時澄清。

整體運：★☆☆☆☆

小誤解會成為別有用心的人惡意中傷你的根源，不能任其發展下去，這會對你已建立起來的好人緣產生不良影響。工作日程不可排得太滿，要給自己留點適當的空間，以備臨時有事發生，好有應對周轉的餘地。

愛情運：★☆☆☆☆

爭執超級多，保持距離以策安全，容易感受到對方的蠻橫無理。

事業運：★★☆☆☆

事業運略差，情緒上顯得不夠理智，注意作業流程上的小瑕疵。

財運：★☆☆☆☆

財運不佳，特別要注意信用卡、帳單、支票是否到期，勿因小失誤而造成金錢困擾。

貴人星座：雙魚座

幸運數字：3

吉時吉色：06:00-08:00硃砂紅

開運方位：西北方向

天蠍座

充滿幹勁，積極上進。

整體運：★★★★★

今天是愛情的大吉日，似乎愛神早有安排，單身者要把自己打扮得漂亮一點喔！財運旺盛，是投資的好時機，不要在產品的選擇上花費太多心思，很容易浪費掉好時機。想法較為開明，即使遇到工作瓶頸，也能憑著敏銳的思路，讓問題迎刃而解。

愛情運：★★★★☆

今天你的魅力彰顯，頗具吸引力與感染力，對於單身者而言，特別適合約會、應酬。

事業運：★★★★☆

事業運不錯，很適合忙碌，不要讓自己太閒喔，否則會欠缺成就感！

財運：★★★★★

財神爺光顧囉！財富不會從天而降，只要努力就能得到豐厚的代價！很適合在今日討債，或與人談判金錢、佣金問題！

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00和闐玉白

開運方位：西北方向

射手座

寬恕曾經傷害過自己的人。

整體運：★★★☆☆

今天意外開支大大超過平時，不注意控制恐有勒緊褲帶過日子的危機。戀愛中的人會時常想起以前的情人，情緒大受影響，有些悶悶不樂。找個寧靜的書店，挑本自己最喜歡的書閱讀，會有很好的靜心作用。

愛情運：★★★☆☆

是不是很久沒有對另一半說甜言蜜語了？今天多表達愛意，可增進彼此的情感。

事業運：★★★☆☆

與人交流的機會增多，可結識不少上層人士，在工作上獲得有力支援。

財運：★★☆☆☆

財氣不穩定，適合進，不適合出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動。

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：20:00-22:00蘭花紫

開運方位：西南方向

摩羯座

戀愛中的人有機會收到求婚的暗號。

整體運：★★☆☆☆

單身者深得異性朋友的青睞，有伴侶的人也常得另一半誇獎！財運顯得好事多磨，不過慶幸的是能得到朋友的幫助。後勤工作人員難有突出的表現，人際的和諧在今天顯得尤為重要。

愛情運：★★★☆☆

單身者容易有感情困擾，別太輕易投入一段感情；戀愛中的人易獲得戀人的支持。

事業運：★★☆☆☆

容易與人起衝突，在與人交往時多留意自己的言行舉止，別因一時心直口快而傷害了他人。

財運：★★☆☆☆

財運不佳，不宜處理投資問題。

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：17:00-18:00翡翠綠

開運方位：東南方向

水瓶座

為自己而生活。

整體運：★★★☆☆

有異性對你邀約，不要輕易回絕對方，否則就失去了一次為你愛情修學分的好機會；看到自己終日為錢忙碌，也想花錢買些東西犒勞下自己；事情突然變得有些緊迫，最好要做好加班的心理準備。

愛情運：★★★★☆

有機會因朋友的穿針引線而圓一段美麗的姻緣；已婚者與另一半關係親密，令人羨慕。

事業運：★★☆☆☆

顯得心浮氣躁，遇到看不順眼的事情，逞一時口舌之快，而不去顧慮他人感受和立場，容易得罪人，讓人生厭。

財運：★★★☆☆

花錢慾望強烈，控制開銷。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00檸檬綠

開運方位：正東方向

雙魚座

魅力四射的表現，讓你的虛榮心得到小小的滿足。

整體運：★★★★☆

言語幽默，能很快融入大眾中，容易成為異性關注的對象。單身者有約會，浪漫甜蜜之感填滿內心。工作愉快，與同事互動較多，在互助合作中讓你受益匪淺。有不錯的商機出現，可做好長遠規劃。

愛情運：★★★★☆

外界的推波助瀾，會讓你的戀情出現正面效益，有股甜蜜滋味上心頭呢！

事業運：★★★☆☆

今日事業運平平，除了適合到外面晃兩圈外，也適合多用腦子來計劃分析。

財運：★★★☆☆

散財日，有財來財去的跡象。趁今日去買點喜歡的東西，或是出門旅遊一下，反正都要花錢嘛，花在自己身上豈不更好！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：09:00-11:00深茄紫

開運方位：東南方向





