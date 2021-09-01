每日星座運勢／射手要注意放寬心態 勿太計較得失

2021-09-1

牡羊座

好運暗藏在細節裡。

整體運：★★★☆☆

今天適合和戀人一起逛街，有機會獲得意外的驚喜；經營店舖者，今天在收銀櫃檯放個招財貓，做成大筆交易的機率極高；上班族今天適合做工作計劃，對日後工作的實施極有幫助。

愛情運：★★★☆☆

單身者比較容易與比你年輕的異性走到一起，讓你感覺沒有壓力，感情進展還不錯。

事業運：★★★☆☆

事業的順利發展會帶動你的情緒，而良好的情緒又會讓你更有動力，所以最重要的是保持良好心態和情緒！

財運：★★★★☆

有賺外快的機會，宜善加把握。不辭辛勞、願意四處奔波者可有不少額外收入。

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：15:00-17:00蘭花紫

開運方位：西北方向

金牛座

適合與人互動的一天。

整體運：★★★☆☆

今天更願意與朋友相處，若能帶上戀人，大家都聚在一起，聚會將更有趣；今天是爭取拿獎金的好時機，好好表現一下吧；多與同事互動，加強彼此的感情，才能讓你的方案獲得更多的支持者。

愛情運：★★★☆☆

夫妻感情變化多端，陰晴不定，不用擔心，風雨過後的彩虹更美麗，生活也不會太公式化。

事業運：★★☆☆☆

工作上會有被迫考慮日後發展的問題發生，內憂外患感強烈，徒增壓力。

財運：★★★☆☆

機會隱藏在變化中，別害怕改變。

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：06:00-08:00萊姆黃

開運方位：東南方向

雙子座

忙碌的一天。

整體運：★★★☆☆

許多的案子都堆積到今天來處理，讓你變得異常忙碌；受工作的影響會和戀人約會的時間發生衝突，做出解釋能得到對方的諒解；能從他人那裡獲取理財的資料，你卻可能無時間整理，投資需延期。

愛情運：★★☆☆☆

有這麼嚴重嗎？感覺本來就是無形的東西，別鑽牛角尖哦，愈是亂想會愈孤單的喔！

事業運：★★☆☆☆

待人處世欠缺圓滑，易與人發生爭執，導致人際關係緊張。相處時應注意尊重他人。

財運：★★★☆☆

金錢耗損的機率不高，若損財亦大多是消耗在親人身上。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：7

吉時吉色：08:00-09:00可可棕

開運方位：東南方向

巨蟹座

把握機會展現自我。

整體運：★★☆☆☆

有機會將自己最近所學在眾人面前展現出來，可得好好發揮哦；戶外的休閒活動，會成為邂逅艷遇的有利場所；慷慨陳詞、據理力爭不但表現你的工作才能，也更添個人魅力。

愛情運：★★☆☆☆

戀人之間不必太在乎面子，買份小禮物送給戀人，再大的矛盾也會化解喔！

事業運：★★★☆☆

雖然努力能得到回報，能力能受到肯定，但也會得罪人，讓很多人敢怒不敢言，暗中對你不利。

財運：★★☆☆☆

求財勞心費力，尤其任職領薪者，總覺得自己的付出與收穫不成正比。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：14:00-15:00冷泉藍

開運方位：正南方向

獅子座

顧好眼前，活在當下。

整體運：★★★★☆

今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而心情受影響。有在不經意間獲得小財的機運，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人眼紅而導致破財。愛情甜蜜，易感受到對方濃烈的愛。

愛情運：★★★☆☆

有利示愛的日子，單身者遇到心動的對象可大膽表白，易獲得正面回應；有伴侶者感情甜蜜。

事業運：★★★☆☆

工作機會當中隱藏著危險，宜三思而後行。別急著爭功，多觀察。

財運：★★★★☆

財運不錯，你能敏銳的感覺市場變化，隨時根據市場的波動來調整自己的應對措施。

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：21:00-23:00朝霞紅

開運方位：正西方向

處女座

懂得運用語言的藝術，就能成功地為他人化解爭執。

整體運：★★★☆☆

懂得為雙方保留面子，用幽默機智的幾句話就能化解衝突。投資也要講究策略，一味地橫衝直撞，一不小心就會踩到地雷。除了對大環境要有所掌握，還要有先見之明，才能在投資上有收穫。

愛情運：★★★★☆

好運站在你這邊！單身者可以鼓起勇氣對心儀的對象表白，戀愛中的人感情甜蜜。

事業運：★★★☆☆

只需做好分內的工作就好，過多插手他人的事反而會讓人反感。

財運：★★☆☆☆

不適合想金錢方面的問題。煩悶之時，不妨去喝杯咖啡輕鬆一下。

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：05:00-06:00玫瑰紅

開運方位：西南方向

天秤座

心情愉快，能穩步向前行，不受干擾。

整體運：★★★★☆

工作上按部就班，踏實做好分內事，對於耳邊不停響起的閒言閒語不必理會，靜下心可讓你跑在他人的前頭，獲得「無心插柳柳成蔭」的好運。愛情運平順，能替另一半著想，以往的誤會可望消除。眼光不錯，購物易有驚喜。

愛情運：★★★☆☆

人緣不錯，但談戀愛不易，大多都是圍觀群眾，或是朋友間的寒暄、往來互動。

事業運：★★★☆☆

事業運普通。今日適合處理研究、分析、推理的相關工作，適合靜靜地一個人思考。

財運：★★★★☆

今日的財運有先難後易的傾向，需要財源時，不妨找老朋友、親人商量！

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：17:00-19:00深茄紫

開運方位：正東方向

天蠍座

自卑感其實來源於自我的放任。

整體運：★★☆☆☆

與另一半在事業和收入上的對比使你感到深深的自卑，有這樣的差異都是你自我要求太低，以致於收獲只能差強人意；今天會疏於錢財的管理，與家人的意見也會多有不合，理財易受阻；同事對你頗為寬容，不過也不能因此而推卸責任哦！

愛情運：★★☆☆☆

對另一半表現得較為強勢，容易起衝突。別企圖控制對方或是主導一切，應相互尊重！

事業運：★★★☆☆

諸事平順的一天，工作中的好情緒多半來源於與家人的互動。

財運：★★☆☆☆

最怕與人有債務糾紛，倘若惹上高利貸或凶神惡煞，麻煩就大條囉。

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：15:00-17:00苔蘚綠

開運方位：東北方向

射手座

今天諸事不順，要注意放寬心態，不要太計較得失。

整體運：★☆☆☆☆

感情上今天和對方表面相處不錯，但雙方對某些問題的理解存在著差異，隱而不發反而不是好兆頭。財運上今天不太適宜操作，很容易誤入別人佈下的陷阱。工作方面，心不在焉容易導致一些不該有的失誤，受到責備。

愛情運：★☆☆☆☆

戀愛運很背，彼此的爭執多，不要太愛比較，因為比贏了又怎樣！

事業運：★★☆☆☆

今日事業運不太好，宜平穩經營，可別胡闖瞎闖，否則會有白忙一場的跡象，尤其在與人應對時，宜謹言慎行。

財運：★★☆☆☆

過度的煩躁焦慮恐使財神遠離，貧神附身！

貴人星座：天蠍座

幸運數字：6

吉時吉色：23:00-24:00湖水綠

開運方位：東北方向

摩羯座

利用假期好好休息。

整體運：★★☆☆☆

表現出你的關心，約對方一起吃飯絕對是個好主意，讓你們的感情得到升溫；有主見固然是好，過分堅持就會錯失別人給的好建議；讓身體得到充分的放鬆，心情也會順暢很多。

愛情運：★★★☆☆

已婚者與另一半約會覺得氣氛不足，不妨安排一兩次家庭聚會，熱鬧中讓感情升溫！

事業運：★★☆☆☆

叛逆心比較重，不易服從上司的領導，會因雙方觀點的不同而發生正面衝撞。

財運：★★☆☆☆

遊走法律邊緣、挑戰公權力，若稍有失誤恐有官災臨身。

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：23:00-24:00辣椒紅

開運方位：正南方向

水瓶座

值得慶賀的一天。

整體運：★★★★★

積極參加朋友的聚會，會玩得很盡興，加上鮮亮的裝扮，讓你在派對上大受歡迎；藉著貴人的東風，今天在職場有風光的機會；先前的投資可望在今天嚐到甜頭，可以與之前幫助你的人分享豐碩成果。

愛情運：★★★★☆

愛情運很順，快對愛慕的對象放出強力電波吧！戀愛中人努力對另一半撒嬌，會得到更多的疼愛喔！

事業運：★★★★☆

事業運不錯，可以大膽嘗試不敢做的事情；主動點，積極點，會有正面的進展。

財運：★★★★★

財氣順暢，得財不費力。有閒錢的人不妨在今日投資，容易有意外的收穫喔。

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：13:00-14:00淺海藍

開運方位：西南方向

雙魚座

戀愛百分百。

整體運：★★★★☆

你們的愛情可以說是順心遂意，單身的人能在健身房、圖書館碰到自己的伴侶；好心情讓你上街大肆血拼，只是看到帳單會讓你後悔不已；工作中遇到的麻煩，在貴人的幫助下，很快就能得到解決。

愛情運：★★★★★

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青、賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與情人邂逅喔！

事業運：★★★★☆

思維敏捷，懂得靈活運用技巧，將可迎接突破性的進展。

財運：★★★☆☆

順從長輩，就會有財運降臨。

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：19:00-20:00臘梅白

開運方位：正西方向





