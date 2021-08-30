我不需要「助手」只想請你「住手」！談談左輔與右弼

在命理中，「六吉星」是指文昌、文曲、天魁、天鉞、左輔、右弼。

既然稱為「六吉星」，普羅大眾對於這六顆星曜就產生了莫名的好感；認為只要有它們在的宮位，在吉星的加持下，必然會有一番不凡的作為與表現。

這種「望文生義」、「圖個好兆頭」的現象屢見不鮮。

其中知名度最高，廣受眾人推崇(及膜拜)的吉祥物，首推「綠色乖乖」! 資訊業、電子業有關於「綠色乖乖」的傳奇故事，應該早就可以寫成一本書了。

而「六吉星」當中，最容易讓人有「望文生義」聯想的星曜，莫過於左輔與右弼了! 左與右就帶有左右手的涵義，意味著有幫手；而輔與弼又帶有幫忙、協助的意義；怎麼看，左輔與右弼就是上天派下來幫助自己的吉星。

但是，如果要從「六吉星」當中挑選最「中看不重用」的星曜，左輔與右弼絕對是榜上有名!

助一臂之力還是助紂為虐?

雖然不是主星，左輔與右弼其實還蠻有自己的風格。

左輔或右弼在命宮(或身宮)，通常意味著坐命者心地善良、心腸極軟，常有悲天憫人的情懷；也代表他們有著較常人更隨和與寬厚的器量，願意接納他人的建議。

這種心腸極軟的極致表現，就是怕殺生見血，甚至見到血就會感到暈眩、不舒服。

在論命的實務上，有許多命身宮有左輔或右弼的女性，在年輕時選擇了醫療、護理作為學習養成的專業，但往往在日後工作的選擇上卻放棄了原本醫療、護理的專業。細究其放棄的原因，常與她們無法長期忍受在「見血」的環境(如外科、手術房、產房)下工作有關。

而在這種悲天憫人情懷的影響下，甚至連官祿宮有左輔或右弼的坐命者，也會在工作上同情弱勢；因為不忍心看到其他人受苦、受罰，而承擔原來自己沒有意願或不在行的工作任務。

這種特質讓左輔或右弼成為紫微最需要的御用輔星。

從命理的角度來看，雖然六吉星對紫微都各有助益，但文昌、文曲、天魁、天鉞僅改善了紫微的文采與氣質，而左輔或右弼才能產生實質的助益。

雖說輔與弼帶有幫忙、協助的意義(輔佐皇帝的官員)，但是「弼」在古代是用來矯正弓弩的器具，也帶有矯正過失之義。

對於任性、喜惡隨心、容易霸道專權的紫微而言，左輔或右弼不僅可以提供治理的協助，還帶有規勸、提醒紫微的功能；更要以悲天憫人的情懷，讓紫微在治理國家時要以天下蒼生為念，避免以一己之私或個人好惡行事。

但左輔及右弼畢竟不是主星，主導的力量也不強，因此這種輔助、匡正的效果也就因「星」而異。如果要用簡單的一句話來形容左輔及右弼的功能，那就會是「逢善助善，逢惡助惡」。

舉例來說，如果天府和左輔同在命宮，這種組合就會比只有天府在命宮的坐命者更霸道、更囉嗦、更頤指氣使，更喜好美食，但是求財的能力與慾望也會跟著增強。

然而，當左輔或右弼與煞星同宮時，就會扮演「濫好人」，幫助煞星們扮演以及強化自己的角色。

因此，左輔或右弼會善盡職責地協助同一宮位中的所有星曜，幫助這些星曜們「做自己」。但是如果同一宮位中有吉星，也有凶星，左輔或右弼就會兩者皆幫；看來就像是沒有是非善惡判斷能力的「瞎咖」，要談雪中送炭可能力有未逮，但絕對有助紂為虐之嫌。

並不是所有的事都需要幫忙

左輔或右弼的「協助」功能，不僅發揮在同宮的星曜上，也會作用在宮位，進而對坐命者產生一定程度的影響力。

最明顯的例子就是左輔及右弼分別在財帛宮及官祿宮，而這兩宮宮內的星曜組合還不錯(如財帛宮有天府或廟旺的太陰，官祿宮有天相或廟旺的太陽)；左輔及右弼不僅協助同宮的主星，加強了坐命者的理財能力以及工作能力，而財帛宮及官祿宮的優異表現，也有助於提升坐命者的人生視野與格局。

但是，並不是每個宮位都需要這種「協助」；夫妻宮對於這種「協助」就有承受不起的現象。

夫妻宮所主導的感情與婚姻之事，其實是非常個人的事，講究的是當事者雙方理念的契合與溝通無礙，也可以說是天助自助。一旦有「助力」出現，代表感情之事有複雜化的傾向，不利婚姻感情的經營。

在命理的理論中，有「夫妻宮右弼(或左輔)單守，定主三婚」的說法；而從實務的驗證上來看，上述的說法也不能說是空穴來風、無稽之談。

還記得我們先前曾經提到的: 左輔及右弼代表「心腸極軟，常有悲天憫人的情懷」嗎? 這種情懷一旦進入夫妻宮，就會到處發揮感情上心腸極軟、悲天憫人的情懷，見一個疼一個；由小愛逐漸發展成博愛，定主三婚不就成了必然?

即便夫妻宮內尚有主星，宮內左輔及右弼的浪漫情懷也頗有蠢蠢欲動之勢，雖不至於定主三婚，但「婚姻感情中人太多，有點擠」的現象仍不免會出現。

而講究極簡風格的疾厄宮，也不喜歡左輔及右弼來攪局；它們除了幫助同宮的星曜加強各種病症發生的機率，坐命當事者對於各種病痛的感受也會隨之增強。

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既然左輔或右弼的代表「協助」的功能，那麼與天魁、天鉞所代表的「有貴人來幫忙」有何不同?

魁鉞代表的是不期而遇的助力與機運。所以這些貴人可能不會是與自己最親近或是最熟悉、往來互動最頻繁的人。但往往在關鍵時刻，這些貴人們就會以一種不預期的方式出現在自己的面前，而給予必要的協助。

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而左輔或右弼所代表的「協助」，是一種長駐型的功能或角色，並講究與星曜之間的相互搭配。

畢竟左輔或右弼仍屬於配角，在主星主導一切的邏輯下，是好是壞，是善是惡，仍要視組合與搭配而定。

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