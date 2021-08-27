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轉運靠這天！「天赦日」周末將到來 命理專家教2招趨吉避凶

聯合新聞網 / 綜合報導
週六（28日）將迎來天赦日，命理專家艾菲爾傳授「轉運」方法。記者蔡維斌／攝影
週六（28日）將迎來天赦日，命理專家艾菲爾傳授「轉運」方法。記者蔡維斌／攝影

週六（28日）將迎來天赦日，塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出，天赦日是玉皇大帝開天門巡視人間的日子。在這一天行善則有百倍之善，作惡則有百倍之惡。因此艾菲爾老師指出，「天赦日這天，大家一定要多行善積德。」針對過去所做的種種過錯，可以在當天請求玉皇大帝開恩赦免。當天也可以茹素，或者禁吃牛肉，做好事、心存善念，將可以趨吉避凶。

艾菲爾老師表示，天赦日是上天開恩特赦的大好日子，想要轉運的話，可前往天公廟懺悔赦罪。如果沒辦法前往廟宇的人，可以在家裡拿張白紙，寫下想懺悔的事情，然後一心觀想玉皇大帝的聖象，幫自己清淨一切業障。最後將紙撕掉丟到垃圾桶，象徵「過去種種譬如昨日死，今日種種譬如今日生」，未來不會再犯同樣過錯。

想轉運者也可以不吃牛肉，艾菲爾老師解釋是因為「體型大的動物有佛性」。牛是在人類食用的動物中，體型最大的。動物體型越大越接近佛性。還有另一種說法是「牛丶馬和狗，都是比較靈性的動物，這三種動物是人類為了報恩投胎轉世」因此可以避免吃牛肉。

談到天赦日的由來，是玉皇大帝為世人開恩特赦的特別日子。就像是古代皇帝對罪犯實施特赦，減輕罪犯的罪行，讓犯罪的人有機會重新做人。所以艾菲爾老師指出，在天赦日這一天，大家可以誠心懺悔過去所造作的種種過錯，發願從今以後努力改過行善，以此誠心祈求玉皇大帝開恩赦免。

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