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小孟塔羅：敬畏的送走好兄弟！測鬼門關後「哪種衰運跟著關」

聯合新聞網 / 小孟
圖／pakutaso
圖／pakutaso

「關鬼門」又稱「謝燈篙」，是農曆七月最後一天（今年國曆為9月6日）。除了中元節普渡好兄弟外，在鬼門關前也會準備供品，以敬畏的心送走好兄弟。好兄弟歷經整個農曆七月，必須趕在晚上11點前回到冥間。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，鬼門關後哪種衰運跟著關？

請憑直覺選擇一張牌。
請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：James Battersby(Black Light Tarot)




A：財富扭轉頹勢。(女皇牌正位)

牌面女子頭戴星星皇冠，雲朵彩虹化做她腳踩的地毯。

A：財富扭轉頹勢。(女皇牌正位)
A：財富扭轉頹勢。(女皇牌正位)

這張牌表示鬼門關後，你不穩定的財運會跟著關掉。工作有業績壓力的人，近期會特別感到不順，想推的事物總是僵持不下。鬼門關後原本卡關的通道，會如同清淤完般暢通無阻。小孟老師在此提醒你，人的運勢就像股票巿場，高低起伏震盪再所難免，最重要的是守得雲開見月明。

B：心靈重獲新生。(女祭司正位)

牌面女子頭上有一顆大眼睛，手中握著一個神秘卷軸。

B：心靈重獲新生。(女祭司正位)
B：心靈重獲新生。(女祭司正位)

這張牌表示鬼門關後，被過往干擾的低頻會跟著關掉。過往回憶一直困擾著你，無論是曾經美好的戀曲，還是走過風雨的友情等等。鬼門關後這些讓你沉浸的人事物，會像從大夢初醒後的醒悟。小孟老師在此提醒你，生命所經歷的收獲與失去，都是為了完整自己的課題。

C：堅守想做的事。(節制牌正位)

牌面天使有一對彩虹羽翼，祂將液體在兩個杯中流轉。

C：堅守想做的事。(節制牌正位)
C：堅守想做的事。(節制牌正位)

這張牌表示鬼門關後，被旁人擾亂的影響會跟著關掉。你有沒有過一種經驗，職場同仁裝可憐或找理由，只為了把爛攤子丟到你身上。或是你想專心做好某件事，卻一直被親朋好友打亂節奏。鬼門關後你會拿回力量，能堅持住並執行你想做的事。小孟老師在此提醒你，讓事情有先後次序的安排。

D：機會開始流動。(權杖二正位)

牌面男子右手舉著一顆愛心，觀看宇宙中的漫天星斗。

D：機會開始流動。(權杖二正位)
D：機會開始流動。(權杖二正位)

這張牌表示鬼門關後，處於被動等待的窘困會跟著關掉。無論是主動投擲履歷表，還是面試完等候公司的通知，都處在被對方選擇的狀態中。鬼門關後你將鹹魚翻身，好消息會如沐春風接踵而至。小孟老師在此提醒你，別為了等候的苦惱傷心，要做好迎接下一關的準備。

E：不再人善被欺。(聖杯國王正位)

牌面男子手拿權杖與聖杯，坐在海上王座隨波逐流。

E：不再人善被欺。(聖杯國王正位)
E：不再人善被欺。(聖杯國王正位)

這張牌表示鬼門關後，過度退讓的仁慈會跟著關掉。你知道軟土探掘的含意嗎？當你越是軟弱、越是讓步，對方加諸的侮辱不減反增。這不代表善良是錯的，而是你沒有保護好自己。鬼門關後你會好好愛自己，善待自己別人才會尊重你。小孟老師在此提醒你，殺不死你的將使你更強大。

塔羅牌 履歷表 面試 運勢 小孟塔羅

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