殺破狼周運勢／天秤戀情不被看好 獅子經濟捉襟見肘

白羊座：

整體運勢

金錢運佳，在金錢宮位的天王星脫離不良相位的影響，每天超時工作，加班費與加給增加了不少收益，某些白羊座經營副業有成，這段時間業績會有大幅成長，荷包滿滿。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星與土星相位良好，路遙知馬力，日久見人心，此時會分辨出誰是值得長期交往的朋友。在遇到困難時會有貴人伸出援手幫忙，請心懷感激，不是誰都可以這麼幸運。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽與火星齊聚工作宮位，火星受到海王星影響，在職場受到許多人矚目，但由於志業宮位的冥王星受到夥伴宮位的金星影響，此時很容易招來嫉妒，甚至有小人扯你後腿。

感情運方面，在感情宮位的金星受到志業宮位的冥王星影響，會因為工作忙碌，必須取消重要的約會，雖然對方很體貼你，但你比較希望與喜歡的人有相處的時間。

金牛座：

整體運勢

工作運方面，在志業宮位的木星與土星雙雙脫離不良相位的影響，對於目前的工作領域感到失望，會在這段時間尋求新的發展。某些金牛座會有轉換跑道的機會，進入環境更好的職場發展。

遠行運方面，在遠行宮位的冥王星相位良好，會有到海外工作或是進修的機會，然而冥王星受到金星的影響，有些牽掛令你無法放下，或是對於外派到外地感到猶豫不決。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的火星受到海王星影響，週遭有許多人不看好你現在的戀情，甚至公然反對。某些金牛座正處在一段曖昧關係中，對方已經有穩定的伴侶，你可能是第三者。

健康運方面，水星進入健康宮位，與金星同宮，當心病毒感染，造成呼吸道發炎，喉嚨失聲。在命宮的天王星呈現退行狀態，免疫系統、腺體、內分泌失調，會有一些慢性疾病的徵狀浮現。

雙子座：

整體運勢

學業運方面，在學業宮位的木星與土星相位良好，開學會遇到熱心的學長、學姊帶領你選修課程，未來的校園生活可過得比較輕鬆。某些雙子座則是會到海外當交換學生，感受不同的文化交流。

感情運方面，水星進入戀愛宮位，與金星同宮，與喜歡的人會有說不完的話題，兩人情感升溫，關係甜蜜。但由於金星受到慾望宮位的冥王星影響，對於更進一步的親密接觸，會顯得比較不習慣，甚至排斥。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的海王星受到火星影響，家庭或是住宅有許多問題需要處理，必須請假，暫時放下重要的工作。某些雙子座則是因為工作需求必須離家或搬家，在外地居住，對於新的居住環境感到不習慣。

家宅運方面，太陽與火星齊聚家宅宮位，注意家中電器與爐火的使用，稍有不慎，容易引發火災，同時當心門戶安全，被闖空門的機率很高。鄰居在此時裝修房子，感覺居家環境不得安寧。

巨蟹座：

整體運勢

金錢運方面，在財務宮位的木星與土星相位與家宅宮位水星、金星相位良好，可把手上閒置的不動產出租，增加被動性收入。有投資習慣的巨蟹座，趁著手上標的在相對高點時，可出脫獲利了結。

感情運方面，在感情宮位的冥王星與旅遊宮位的火星有良好連結，與喜歡的人一起到外地旅遊，雙方情感會更為升溫。單身的巨蟹座，會因為出差、學習，旅遊，而邂逅有好感的對象，若一直保持聯繫，日後會有發展的可能。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽與火星齊聚面試宮位，火星相位不良，丟了許多份履歷，面試了好幾個工作，覺得自己的專業不受重視，無法獲得理想的薪資待遇。工作穩定的巨蟹座，與客戶溝通時，容易產生言語上的齬齟，不太愉快。

家宅運方面，在家宅宮位的金星受到冥王星影響，家中長輩有著嚴重的掌控慾，會以愛之名，做無理的要求。某些巨蟹座則不斷被家人介紹相親對象，感到困擾。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，在感情宮位的木星與土星相位良好，雖然有些忐忑，但這段時間會想與戀愛對象訂下婚期，或是正在準備婚禮相關事宜。單身的獅子座，最近對某個人萌生好感，希望很快就能與對方進入交往狀態。

旅遊運方面，水星與金星齊聚旅遊宮位，會因為工作需求到外地出差，食宿待遇非常高級，在有限的時間內完成任務，還能非常有效率地到當地有名的景點打卡、購買伴手禮。

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的海王星受到火星影響，預期外的開銷較多，會需要繳交大筆的規費，感覺錢花得很快，經濟有些捉襟見肘。當心接到詐騙電話，切勿洩露任何信用資訊，以免造成財務損失。

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到溝通宮位的金星影響，在職場聽到一些逢迎你的言語，不要太高興，當心被利用。某些獅子座與同事溝通不良，常常不知對方想暗示的意思。

處女座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的木星與土星相位良好，目前的職務已漸上軌道，最辛苦的時間已經熬過去，在職場的表現受到肯定。某些處女座經過人事調整，加入氣氛較為輕鬆的單位，上班會比較愉快些。

金錢運方面，水星與金星齊聚金錢宮位，會以最划算的價格，購買某個昂貴的物品，可省下不少錢。但由於金星受到冥王星影響，花在戀愛對象、寵物、偶像身上的錢也比較多，其實有些花費是不必要的。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星與在感情宮位的海王星相位皆不良，總覺得另一半老是踩到你的地雷，容易莫名其妙就吵起來。某些處女座則是過度掛心寵物或偶像，生活不正常，每天會有些失魂落魄。

健康運方面，太陽與火星齊聚命宮，同時土星與木星齊聚健康宮位，工作有過勞的傾向，注意心血管方面的問題。當心血光之災，容易發生意外傷害，或罹患急性疾病，這段時間情緒也比較浮躁。

天秤座：

整體運勢

感情運方面，在戀愛宮位的木星與土星相位良好，與喜歡的人終於有很多相處的時間，享受甜蜜小日子，此時懷孕的機率很高。單身的天秤座，雖然有很多追求者，卻偏愛高嶺之花，戀情不被眾人看好。

金錢運方面，在財務宮位的天王星脫離不良相位的影響，發展副業小有斬獲，可額外賺一點零用錢補貼生活費用。有投資習慣的天秤座，目前投資標的行情看漲，可選擇較佳時機獲利了結。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的海王星受到精神宮位的火星影響，工作壓力大，職場流言蜚語多，身心靈負擔的辛苦與委屈使你感到疲憊，容易失眠，某些天秤座甚至因此罹患心理疾病。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星受到命宮的金星影響，家人控制欲過強，很多想做的事處處受到限制。某些天秤座容易遇到不講理的鄰居，常常莫名其妙指責你，感到很困擾。

天蠍座：

整體運勢

家宅運方面，在家宅宮位的土星與木星雙雙脫離不良相位的影響，此時非常適合置產或購屋，可選到理想的物件。某些天蠍座會搬離原來居住的區域，住進環境較好的社區生活。

感情運方面，在感情宮位的天王星脫離不良相位影響，閃電進入一段交往關係，不過還不太習慣非單身的生活。金星在秘密宮位行進，某些天蠍座正在暗戀一個人，每天看到對方就很愉快。

本週須注意的部分

工作運方面，在面試宮位的冥王星受到秘密宮位的金星影響，此時很想經由面試，進入一個嚮往的工作領域，卻發現內部充滿了不可告人的潛規則，使你對這個職業感到失望。

人際關係方面，太陽與火星進入人際關係宮位，目前的社經地位令週遭的人稱羨，很多人都想攀附你，撈一些好處，但你明顯感受到這些人都很勢利。某些天蠍座被當成免洗工具人，幫忙解決麻煩的問題，事後卻得不到任何感謝。

射手座：

整體運勢

旅遊運方面，在旅遊宮位的木星與土星相位良好，若是有幾天的假期，不妨好好到外地走走，遠離一些是非紛擾，心情會豁然開朗許多。某些射手座會因為工作的關係必須常常到外地出差，食宿待遇十分高級。

感情運方面，在人際關係宮位的金星與旅遊宮位的木星有良好連結，和某個戀人未滿的朋友一起到外地旅行，或是因為工作的關係一起出差，雙方會擦出愛的火花。

本週須注意的部分

工作運方面，太陽與火星齊聚志業宮位，在職場上的地位十分顯著，許多事情都非你不可，目前十分忙碌，相對而言，工作壓力也比較大，即便是休假時都得應付職場的突發狀況。

人際關係方面，在人際關係宮位的金星受到金錢宮位的冥王星影響，收到一些令你困擾的禮物，還要被人情勒索，做一些沒有好處的事情，對於處理人際關係感到為難。

摩羯座：

整體運勢

金錢運方面，在金錢宮位的木星與土星相位良好，脫離經濟困窘的生活，開始有收益進帳，重要的物質都不缺乏。某些摩羯座則是因為努力工作，薪資待遇獲得調整。

感情運方面，在戀愛宮位的天王星脫離不良相位影響，突然陷入一場不可思議的戀情，對方可能是外國人，或是在異地相逢的旅人。感情穩定的摩羯座，會與喜歡的人收養寵物，或是一起追劇迷偶像。

本週須注意的部分

工作運方面，水星進入志業宮位，與金星同宮，工作效率提升，會十分俐落地把許多難以解決的問題都處理好，獲得許多人讚賞。但金星受到命宮的冥王星影響，此時也很容易被上司控制與利用，功勞常被別人佔去。

學習運方面，在學習宮位的海王星受到火星影響，有一部份的暑假作業忘了做，直到開學才發現，必須不斷地把遺忘的功課補回。某些摩羯座學習新的事物遇到瓶頸，總覺得自己很笨，理不出頭緒。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，在命宮的土星與木星相位良好，目前處在事業與夢想起步的上升期，許多作品和重要業務的推廣順利，心中對於目前的工作領域也來越篤定，生活更踏實。

家宅運方面，在家宅宮位的天王星脫離土星影響，生病的家人身體逐漸康復，心中的牽掛也逐漸放鬆。某些水瓶座搬離環境較為吵雜的區域，目前居住的地方生活機能都還蠻方便的。

本週須注意的部分

金錢運方面，太陽進入財務宮位，同時在財務宮位的火星受到海王星影響，財務缺口的問題讓你不得不正視目前消費與花錢的行為，常常有預期外的開銷。有投資習慣的水瓶座，未能掌握好大環境趨勢，目前投資標的嚴重虧損。

健康運方面，太陽與火星齊聚在健康宮位，注意心血管方面的問題，有頭暈、目眩、心悸的徵狀請特別留意。同時當心血光之災，容易發生意外傷害，危險的區域與行為不要涉足，以免生命安全遭到威脅。

雙魚座：

整體運勢

工作運方面，在面試宮位的天王星相位良好，會面試一份具有挑戰性的工作產業，以邏輯清晰和前衛的思考方式，獲得他人的青睞。工作穩定的雙魚座，會以異軍突起的型態傳達工作理念，並且受到許多人認同。

金錢運方面，金星與水星齊聚財務宮位，參加抽獎活動運氣頗佳，雖不是抽中首獎，也能獲得自己屬意的禮品。有投資習慣的雙魚座，短線會有不錯的獲利，但不要過於貪心，請見好就收手。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的火星受到命宮的海王星影響，糊塗的個性以及散漫的生活習慣，惹得對方常對你發脾氣，雖自知理虧，卻還是容易見笑轉生氣與對方吵起來。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到財務宮位的金星影響，會被某些人以道德或情緒勒索的方式，行不樂之捐。某些雙魚座則是收到朋友的紅色炸彈，荷包要失血了。

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