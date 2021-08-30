測字：招好財！如何讓財庫門只進不出？

【文‧科技紫微網】

最近疫情看似緩和，其實威脅尚在，馬虎不得。大環境景氣也跟著受影響，求財不易。2021下半年該如何招來好財，讓財庫只進不出？科技紫微網今天透過測字來剖析，讓你除了努力求財，更能求對方向，達到財庫充盈的目標。

測字選項：

圖片來源／科技紫微網

結果分析：

一、選擇「天」字

招財關鍵詞：順應

「天」是我們的頭頂上方，日月星辰所在的太空蒼穹，空曠、遼闊，預示著無限可能。你選擇了「天」字，代表下半年你會有老天爺賞飯吃的好運氣，能順應天命，抓住好運。易獲得財星加持，意外進財機會不少，而且不見破財之象，多能守住財庫。

二、選擇「道」字

招財關鍵詞：規矩

「道」，理也，一陰一陽之謂道。從你選擇的「道」字來看，下半年讓錢財只進不出的關鍵是「君子愛財，取之有道」。規規矩矩做事，踏踏實實求財，不貪不奢，理性消費，財庫難受損。切忌盲目投資或是野性消費，生活規律，即可財路平順。

三、選擇「酬」字

招財關鍵詞：人脈

你選擇了本義是「勸酒」的「酬」字，這預示著下半年你的人際關係好壞是一大重點。減少不必要的應酬能讓你守住財庫，但是在交際場合亦可能遇上貴人指點，在求財路上幫你一把。你必須在過與不及之間妥善拿捏，記得，維繫感情未必要花大錢，誠心相待自有回報。

四、選擇「勤」字

招財關鍵詞：勤儉

一個「勤」字說明的是，你在下半年將會一分耕耘一分收穫。雖然不矯情，但可要「腳勤」，能自己做的就別推給別人，以往順手花掉的手續費、服務費，省下來也是一筆可觀的錢。再加上勤勞積極求財，不管是幫忙代班或是接個小案子，都能活絡財氣，有望慢慢累積財庫。

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