福運眷顧！這5個生肖機會總是比別人多

【文‧科技紫微網】

我們常覺得具有先天優勢條件的人比較容易成功，但是你知道嗎？很多成功者的條件不一定比別人好，只是比別人更懂得掌握先機，起步早。機會人人都有，越懂得捕獲機會的人，越能成功。在命理中，哪些生肖的機會比別人多？科技紫微網今天點到的這些生肖的特質，大家可以跟著多學習唷！

生肖虎

虎虎生風的生肖虎，行事大破大立，即使機會不降臨，也能靠自己創造出機會。凡事積極行動，有霸氣、有自信，又有幹勁、能堅持，人生自然處處是機會。

生肖馬

年輕時是脫韁野馬，有資歷後是老驥伏櫪。身為行動力最強的生肖，他們喜歡挑戰，毫不猶豫，看到機會就會馬上行動。反正不賭一把，機會也會流失，沒有結果之前誰都不知道是好是壞。

生肖龍

「每臨大事有靜氣，不信今時無古賢」，生肖龍就屬於這種遇事沉著淡定、舉重若輕、遊刃有餘的人。這樣的品質容易受有識之士賞識，機會自然被吸引而來。

生肖猴

生肖猴機智靈巧，又有行動力，腦子動得快，總能超越常規思維，找到關鍵點切入。再加上人緣不錯，能從與周圍人的交流中獲取有用的情報，很容易看到並把握機會。

生肖羊

這是個貴人運很強的屬相。他們個性溫和正直，雖然行動力不足，可能因此一時錯失機會，但由於能靜下心來自省，而不是怨天尤人，若得貴人相助，加快突破難關，便可重新獲得機會。

恭喜上榜的生肖們！沒上榜也不必氣餒，若能喚醒天賦或是潛移默化，一樣可以學習別人的強項。機會，永遠是留給準備好的人！

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