塔羅：解封你的好桃花！旺感情招人脈全靠這件事

【文‧科技紫微網】

疫情逐漸緩和，你的好桃花是不是也該解封了呢？生命無常，時光有限，人就應該勇敢追愛，找到對的人相愛，讓生活更加幸福美好。科技紫微網今天就要透過塔羅牌，來分析你會有哪方面的好桃花，快來看看有什麼適合你旺感情招人脈的方法吧！

占卜規則：

１、先閉上眼睛，靜心３０秒鐘。

２、在心中默默念著：「適合我旺感情招人脈的方法是什麼？」

３、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網

占卜結果：

選牌１：戀人

與人交往時，你適合採取直接的溝通交流，用口語、行動之類的方式釋放明確的訊息，取代曖昧不明的態度。大方表達心中真實的感覺與想法，明白展現出你的熱情，甚至還可以提出吸引人的邀約喔！在自在、浪漫的氛圍中，拿出你最真誠的態度，讓對方感受你的心意！

選牌２：隱者

最適合你旺感情招人脈的方式，就是做最好的自己。你適合盡情展現真實的樣子，表現個人特色以及你獨特的興趣，讓人發現你與眾不同之處。當你將自己的才華和魅力完全展現出來時，你那追求理想、散發光采的美好模樣，會讓人很有興趣與你結交，進一步了解你。

選牌３：女祭司

對你而言，細膩的關懷與同理心很重要。多注意觀察生活上的小細節，多為對方著想，了解對方的需要，展現你體貼周到的一面。此時你需要的是多一點感性、少一點理性計算，讓你的心帶領你走進對方的心，達到心靈層面的交流與契合，提升交往的情感品質。

選牌４：教宗

適合你旺感情招人脈的方式是多加強人際交流。你可以參加各式各樣的團體、聚會、活動，或參與各種你有興趣的事務，在這些場合裡你有機會找到志同道合的對象。更可以向有經驗的人學習，並邀請信任的人給你意見，加強打扮、談吐等增進魅力的方法。而長輩的人脈多，透過親友與長輩幫忙介紹合適的約會對象，擴大交際圈，也是可行之道。

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