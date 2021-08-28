快訊

接下來幾天最危險！拜登接獲簡報：喀布爾仍有其他恐攻威脅

BNT約起來！今下午兩點開放預約 10大QA一次搞懂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

塔羅：解封你的好桃花！旺感情招人脈全靠這件事

聯合新聞網 / 科技紫微網
圖片來源／Shutterstock
圖片來源／Shutterstock

【文‧科技紫微網

　

疫情逐漸緩和，你的好桃花是不是也該解封了呢？生命無常，時光有限，人就應該勇敢追愛，找到對的人相愛，讓生活更加幸福美好。科技紫微網今天就要透過塔羅牌，來分析你會有哪方面的好桃花，快來看看有什麼適合你旺感情招人脈的方法吧！

　

占卜規則：

１、先閉上眼睛，靜心３０秒鐘。

２、在心中默默念著：「適合我旺感情招人脈的方法是什麼？」

３、憑直覺選擇下面一張牌。

圖片來源／科技紫微網
圖片來源／科技紫微網

　

占卜結果：

　

選牌１：戀人

與人交往時，你適合採取直接的溝通交流，用口語、行動之類的方式釋放明確的訊息，取代曖昧不明的態度。大方表達心中真實的感覺與想法，明白展現出你的熱情，甚至還可以提出吸引人的邀約喔！在自在、浪漫的氛圍中，拿出你最真誠的態度，讓對方感受你的心意！

　

選牌２：隱者

最適合你旺感情招人脈的方式，就是做最好的自己。你適合盡情展現真實的樣子，表現個人特色以及你獨特的興趣，讓人發現你與眾不同之處。當你將自己的才華和魅力完全展現出來時，你那追求理想、散發光采的美好模樣，會讓人很有興趣與你結交，進一步了解你。

　

選牌３：女祭司

對你而言，細膩的關懷與同理心很重要。多注意觀察生活上的小細節，多為對方著想，了解對方的需要，展現你體貼周到的一面。此時你需要的是多一點感性、少一點理性計算，讓你的心帶領你走進對方的心，達到心靈層面的交流與契合，提升交往的情感品質。

　

選牌４：教宗

適合你旺感情招人脈的方式是多加強人際交流。你可以參加各式各樣的團體、聚會、活動，或參與各種你有興趣的事務，在這些場合裡你有機會找到志同道合的對象。更可以向有經驗的人學習，並邀請信任的人給你意見，加強打扮、談吐等增進魅力的方法。而長輩的人脈多，透過親友與長輩幫忙介紹合適的約會對象，擴大交際圈，也是可行之道。

　

【延伸閱讀】

探索姓名裡的紅線，找到對的人

誰在默默喜歡你？透過占卜揭曉

　



更多命理分析，請前往 科技紫微網

科技紫微網 塔羅牌 疫情

延伸閱讀

期待旅遊解封衝打卡！YSL希臘專門店展現絕美地中海風情

最療癒的台灣限定聯名！當朱銘「太極系列」遇上山本修「貓・美術館」

為什麼房仲業「超常徵人」？ 內行曝離職原因：入行想清楚

渣情人別惹他們！「3星座」一定加倍奉還

相關新聞

塔羅：解封你的好桃花！旺感情招人脈全靠這件事

疫情逐漸緩和，你的好桃花是不是也該解封了呢？生命無常，時光有限，人就應該勇敢追愛，找到對的人相愛，讓生活更加幸福美好。科技紫微網今天就要透過塔羅牌，來分析你會有哪方面的好桃花，快來看看有什麼適合你旺感情招人脈的方法吧！

每日星座運勢／天秤批評宜委婉表達 不至影響關係

2021-08-28 牡羊座 想要什麼就主動表達。 整體運：★★★★☆ 穩固深切的愛情需以沒有障礙的溝通作為基礎，想要什麼就直接向伴侶說出來為好；今天宜進行積極性投資，可以「可承擔

轉運靠這天！「天赦日」周末將到來 命理專家教2招趨吉避凶

週六（28日）將迎來天赦日，塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出，天赦日是玉皇大帝開天門巡視人間的日子。在這一天行善則有百倍之善，作惡則有百倍之惡。因此艾菲爾老師指出，「天赦日這天，大家一定要多行善積德。」針對過去所做的種種過錯，可以在當天請求玉皇大帝開恩赦免。當天也可以茹素，或者禁吃牛肉，做好事、心存善念，將可以趨吉避凶。

小孟塔羅：敬畏的送走好兄弟！測鬼門關後「哪種衰運跟著關」

「關鬼門」又稱「謝燈篙」，是農曆七月最後一天（今年國曆為9月6日）。除了中元節普渡好兄弟外，在鬼門關前也會準備供品，以敬畏的心送走好兄弟。好兄弟歷經整個農曆七月，必須趕在晚上11點前回到冥間。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，鬼門關後哪種衰運跟著關？

福運眷顧！這5個生肖機會總是比別人多

我們常覺得具有先天優勢條件的人比較容易成功，但是你知道嗎？很多成功者的條件不一定比別人好，只是比別人更懂得掌握先機，起步早。機會人人都有，越懂得捕獲機會的人，越能成功。在命理中，哪些生肖的機會比別人多？科技紫微網今天點到的這些生肖的特質，大家可以跟著多學習唷！

以後別做朋友？4星座表面說不在乎「其實私下默默關心」

不少人都有這樣的經歷：分手了之後，明知不能改變什麼，還是會偷偷點開舊情人的社群帳號；或者看到對方在FB寫的幾句話，在IG放的那張照片，就牽動了自己內心的傷感。哪些星座最常有這種默默關心舊情人的行為呢？今天就跟著科技紫微網一起來看看吧。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。