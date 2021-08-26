以後別做朋友？4星座表面說不在乎「其實私下默默關心」

【文‧科技紫微網】

不少人都有這樣的經歷：分手了之後，明知不能改變什麼，還是會偷偷點開舊情人的社群帳號；或者看到對方在FB寫的幾句話，在IG放的那張照片，就牽動了自己內心的傷感。哪些星座最常有這種默默關心舊情人的行為呢？今天就跟著科技紫微網一起來看看吧。

巨蟹座

巨蟹座念舊出了名，即使分手時明明不愉快，但冷靜下來後，巨蟹座就會把對方的很多行為合理化。比如談戀愛的時候，因為不喜歡對方抽煙而吵架，分手後巨蟹座又會覺得「其實抽煙也沒什麼，是我自己抓著這個問題不放。」所以，他們還是想默默關心舊情人的近況。

重情的巨蟹座，很難迅速從一段感情中走出來。他們通常需要慢慢消化，默默看看前任的動態，留意與對方有關的消息，直到對方一點一點消失在自己的生活裡為止。

獅子座

雖然獅子座吃回頭草的機率很低，但並不影響他們對舊情人現狀的好奇。他們想知道，與自己分手後，對方是意志消沉，還是一如往常？這樣他們就可以知道對方對這段關係的態度。另外，獅子座更想知道舊情人的現任情人到底是什麼「咖」，究竟哪點比自己強！

如果舊情人過得太好，獅子座就會覺得，為什麼跟我在一起的時候，他好像沒有那麼開心呢？此時，不甘示弱的獅子座，會通過各種社交平臺，來展示自己過得也不差！

天秤座

天秤座在感情裡屬於後知後覺型，分手的時候多半沒有實感，但是後勁卻會越來越強。再加上天秤座是典型的心口不一，嘴上說著不在乎，私底下卻在意得要命。然而由於理性的克制，他們不會有事沒事就滑手機看舊情人的近況。

但他們會在某些特定時刻懷念著過去的點點滴滴，比如睡不著覺的時候，或是看到他人成雙成對的時候，思念特別強烈。有趣的是，雖然天秤座內心隱約期待對方回頭，但是如果對方真的要求復合，天秤座卻不見得會答應。

雙魚座

分手後的雙魚很喜歡翻閱過往的戀愛足跡，像是聊天記錄、手機裡的照片、以及觀看舊情人的社群帳號，這些都是雙魚座用來告別過去的儀式性舉動。

另外，他們還會有意無意的向別人打聽舊情人的消息，原因除了不捨，也有不甘心的成分。即使分開了，過往的回憶還是很美好，不願意讓它逝去，因此會試圖在對方發佈的動態裡尋找「他還喜歡我」、「他也捨不得我」的蛛絲馬跡，來滿足自己那一點僥倖的期待。

如果你也喜歡默默「窺探」舊情人，放心，你很正常。畢竟曾經相愛過，當不成情人，也還是想保持著友誼，沒什麼不對。只是別讓負能量堆積太久喔！

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