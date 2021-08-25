不拒絕、不解釋！這5大星座是天生曖昧高手

【文‧科技紫微網】

在面對感情時，有些人的態度過度隨和，就算不接受你，但也不明確拒絕，讓人很難判斷他是慢熱還是心機重，簡直是天生的曖昧高手。哪些星座具有這樣的特質，讓人又愛又恨呢？趕快跟著科技紫微網一起來瞧瞧！

射手座

射手座沒有什麼界線感，對自己也很放任，不會刻意與異性保持距離。面對追求者，從來不會直接拒絕，而是要吊著人家的胃口，充分享受被追求的滋味。就算動了歪心思，也會為自己找個藉口，像是用「大家都是朋友嘛」來當擋箭牌之類的。

總歸一句就是，射手座覺得沒有必要特意拒絕某些人。情侶當不成，可以當朋友；如果真的特別不喜歡，也只是態度稍微冷淡一些而已。

金牛座

眾所周知，金牛座很少拈花惹草。但他們很有可能因為不懂拒絕而被纏住，尤其碰上心機稍微厲害一些的對象，根本無從招架。在半推半就之間，很可能即使不喜歡也莫名其妙就和對方交往了。

另外，金牛座內心深處總有點自戀，會放大別人對自己的愛意。當他們以為自己對於對方而言是個很特別的人，在精神上不免多了幾分責任感，也就不好意思拒絕對方了。

巨蟹座

巨蟹座最常用的手段就是拖延戰術，因為他們想要先逃避，再視情況而定。為什麼要逃避呢？因為巨蟹座很在意別人對自己的看法，如果無情的拒絕對方，讓那個原本喜歡自己的人開始討厭自己，他們心裡會非常不好受。

也就是說，巨蟹座除了在意別人的感受，更在意別人對自己的評價，所以才不想讓別人失望。逃避看起來好像很省事，但一個不小心，剪不斷理還亂，可就難收拾了。

雙魚座

雙魚座對於「要或不要」、「留下還是離開」這類問題一向優柔寡斷，所以乾脆不表態，打算跟著感覺走。但感覺這個東西最難捉摸，例如，明明對這個人沒什麼感覺，但是他說了句窩心話，突然又覺得自己好像心動了。

心動了，卻又猶豫，怎麼辦？就順其自然吧！要是現在不喜歡，以後喜歡了呢？雙魚座總是抱著這種給自己預留後路的心理。

天秤座

天秤座糾結的個性，放到感情上就是「搖擺不定」。他們總是試圖把所有的關係處理成對等的，如果有人告白，他們即使不喜歡對方，也很少在第一時間拒絕，甚至會出於補償心理而更關心對方。這使得很多人都覺得自己好像有機會，只有天秤座不覺得。

更何況，作為一個資深的拖延症患者，對於一段不喜歡也不討厭的曖昧關係，在還沒到必須做出抉擇的地步之前，天秤座都不想主動撕破臉。

享受曖昧的感覺固然美妙，但是也免不了帶幾分委屈。情海浮沉，除了要小心曖昧高手的絕招，也別讓愛你的人太委屈喔！

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